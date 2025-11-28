Рождественский Петербург - с посещением фабрики «Ленигрушка»
Увидеть знакомые локации в праздничном убранстве и расписать шар на новогоднюю ёлку
Зимние каникулы — отличный шанс отправиться в путешествие! Рождественские чудеса оживут на нашей экскурсии по новогоднему городу.
Вы полюбуетесь самыми красивыми местами исторической части Петербурга в яркой подсветке, а затем отправитесь на фабрику ёлочных игрушек, чтобы своими руками расписать волшебный шар.
Описание экскурсии
На автобусе — по Петербургу
На новогодних каникулах в городе царит магия праздника, и даже знакомые достопримечательности раскрываются по-новому. Вы увидите Невский проспект и Дворцовую площадь, Исаакиевский и Казанский соборы, Зимний дворец и Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Медного всадника. Послушаете истории о праздновании Нового года в России и СССР.
Мастер-класс на фабрике «Ленигрушка»
Затем мы переместимся на фабрику, которая возрождает традиции ёлочных игрушек из стекла. Вам продемонстрируют все этапы производства. Вы узнаете, как разрабатываются макеты, как выдувается стеклянный шар и осуществляется его серебрение, окрашивание и художественная роспись. Затем вас ждёт мастер-класс по росписи новогоднего шара на ёлку. Готовое изделие можно сразу забрать домой в красивой упаковке.
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса в группе до 40 человек (действует свободная рассадка), услуги гида, мастер-класс по росписи новогоднего шара
Во время автобусной экскурсии будет две остановки — у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова
На мастер-классе используются безопасные краски на водной основе. Шар можно задекорировать блёстками
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13637 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!