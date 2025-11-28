Зимние каникулы — отличный шанс отправиться в путешествие! Рождественские чудеса оживут на нашей экскурсии по новогоднему городу. Вы полюбуетесь самыми красивыми местами исторической части Петербурга в яркой подсветке, а затем отправитесь на фабрику ёлочных игрушек, чтобы своими руками расписать волшебный шар.

Описание экскурсии

На автобусе — по Петербургу

На новогодних каникулах в городе царит магия праздника, и даже знакомые достопримечательности раскрываются по-новому. Вы увидите Невский проспект и Дворцовую площадь, Исаакиевский и Казанский соборы, Зимний дворец и Адмиралтейство, Стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Медного всадника. Послушаете истории о праздновании Нового года в России и СССР.

Мастер-класс на фабрике «Ленигрушка»

Затем мы переместимся на фабрику, которая возрождает традиции ёлочных игрушек из стекла. Вам продемонстрируют все этапы производства. Вы узнаете, как разрабатываются макеты, как выдувается стеклянный шар и осуществляется его серебрение, окрашивание и художественная роспись. Затем вас ждёт мастер-класс по росписи новогоднего шара на ёлку. Готовое изделие можно сразу забрать домой в красивой упаковке.

Организационные детали