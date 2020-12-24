Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром

Говорят, что времена рыцарей прошли, однако наша экскурсия убедит вас в обратном! Вы отправитесь в...

4.3
7 отзывов
Говорят, что времена рыцарей прошли, однако наша экскурсия убедит вас в обратном! Вы отправитесь в средневековый Выборг и полюбуетесь умиротворяющими карельскими пейзажами в пути.

После обзорной экскурсии по городу вас ждет праздничная программа с обедом и рыцарским турниром.
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром
Сказочный мир Рождества: путешествие в Выборг с обедом и рыцарским турниром

Что вы увидите 🤩

  • Выборгское шоссе
  • парк Монрепо
  • Старый город
  • Рыночная площадь
  • Ратушная площадь
  • ул. Водяной заставы
  • церковь Святых Петра и Павла.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Путешествие в средневековый Выборг на комфортабельном автобусе. Во время этой экскурсии вас ожидает незабываемое костюмированное представление, исполнение средневекового гимна и захватывающее сражение рыцарей!
Программа в Выборг из СПб на 1 день с праздничной программой
9.00 - отправление автобуса СПб-Выборг (132 км от Петербурга). Во время поездки наш гид проводит экскурсию по Выборгскому шоссе.
11:45 - (ориентировочно) - 11:45 — прогулка по скалистому парку Монрепо. Вы полюбуетесь таинственными гротами, пройдете по петляющим тропинкам и изогнутым мостикам, увидите таинственный замок Людвигштайн на острове, статую Вяйнямейнена — героя эпоса Калевалы и павильон над источником "Нарцисс".
Вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города в сопровождении экскурсовода. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.
13:15 - (ориентировочно) В сопровождении экскурсовода вы посетите древнейший Выборгский замок с башней св. Олафа. (Подъём на башню по желанию, за дополнительную плату 200 рублей с человека). После осмотра крепости вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.
16:00 - Праздничный обед в ресторане "Круглая башня" – самом старом в Выборге! Он был открыт еще в начале ХХ века в старинной башне. Здесь вы ощутите настоящую средневековую атмосферу, попробуете блюда старинной кухни и станете участниками Средневекового представления. Вы примете участие в старинной городской легенде и узнаете одну из тайн, которую хранит Выборгский замок. Живая средневековая музыка и горячий обед оставят у вас незабываемые впечатления! Обед входит в стоимость экскурсии!

17:30 - отъезд в Санкт-Петербург

20:30 - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.
Праздничная программа "ДАМА СЕРДЦА" в Круглой БАШНЕ!

В программе праздничного обеда:

  • совершение подвигов в честь прекрасных дам (чтение сонетов, небольшие состязания в стиле рыцарства);
  • ритуал «обещание любви» - изучение романтического средневекового этикета (через предметы и символы надо будет понять, что пообещала дама своему рыцарю, подарив ему тот или иной предмет);
  • О чем мечтают женщины? Когда дама провожала своего рыцаря на турнир, она давала ему в качестве оберега небольшой букетик, который он хранил у сердца. Конкурс букетов расскажет, как можно прочитать мысли женщины;
  • изучение старинных танцев, во время которых знакомились на пирах.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • входные билеты в парк Монрепо
  • экскурсия по историческому центру Выборга и парку Монрепо
  • обед и праздничная программа в куполе-шатре.
Что не входит?
  • личные расходы (перекус, сувениры и проч. )
Место начала и завершения?
ул. Думская, д. 2
Что важно знать?
  • на маршруте используются современные туристические автобусы, работают профессиональные экскурсоводы
  • использован оптимальный маршрут, во время которого получаются незабываемые снимки
  • время встречи: 08:45 (за 15 минут до отправления автобуса)
  • возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
  • при посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
  • удобная обувь и теплая одежда для долгих прогулок обязательна
  • возьмите с собой перекус (вода, еда).
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 4, 5, 7 января в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

2, 4, 5, 7 января в 09:00

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные🧘На выходные☀️На целый день🎄НовогодниеЭкскурсии по северо-западу

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
4.5
87
14ч
1 690
за 1 чел.
Экскурсия в Выборг по Королевской дороге
🚌 На автобусе
Что вы знаете о Выборге
17 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
4
2
11ч
2 900
за 1 чел.
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Волшебство старинного города, праздничный обед и средневековое представление
2 янв
4 янв
5 янв
ещё...
Путешествие в Выборг на мотоцикле
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1 чел.
Путешествие в Выборг на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Представляем вашему вниманию путешествие в великий город Выборг
21 ноя
28 ноя
5 дек
ещё...
в 11 утра каждый день
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре»
4.8
24
3 400
за 1 чел.
Экскурсия в крепость Орешек на «Метеоре»
🚀 На метеоре
На нашей экскурсии вы совершите путешествие от устья до истока Невы, окажетесь у стен одной из самых...
Согласно расписанию в календаре
Весь мир Петербурга за один день
Индивидуальная экскурсия
5
13
8 000
за 1-4 чел.
Весь мир Петербурга за один день
🚗 На машине
Приглашаю вас отправиться в автомобильно-пешеходное путешествие по самым запоминающимся местам...
Ежедневно с 08:30
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 500
за 1-3 чел.
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Главная цель нашей экскурсии - Петропавловская крепость
ежедневно кроме среды.
Границы миров. Пешеходная экскурсия
5
1
1ч 30м
600
за 1 чел.
Границы миров. Пешеходная экскурсия
👣 Пешеходная
Если вы устали от экскурсий по Невскому проспекту и дворцам
В светлое время суток
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем. »
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
4 800
за 1-10 чел.
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем. »
👣 Пешеходная
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится...
Ежедневно с 09:00 до 15:00
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
4.9
362
1 590
за 1 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
🚌 На автобусе
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
17 ноя
19 ноя
20 ноя
ещё...
12:00
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
2
10 000
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
🚌 На автобусе
В уютном маленьком автобусе мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы увидеть...
17 ноя
19 ноя
21 ноя
ещё...
Ежедневно в 20:00
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки
850
за 1 чел.
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки
🚌 На автобусе
Новый год и Рождество - самые любимые праздники в году
06.01.2021 в 18:00
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Индивидуальная экскурсия
4.8
34
6ч 30м
10 000
за 1-4 чел.
Путешествие в мир заброшенных усадеб
🚗 На машине
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
20 ноя
21 ноя
4 дек
ещё...

ТурсервисСПб проводит ещё 11 экскурсий

Петербург, исполняющий мечты
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 000
за 1 чел.
Петербург, исполняющий мечты
👣 Пешеходная
Пока закрыты музеи, смотрим памятники в центре города! Небольшие скульптурные композиции в центре...
Пешком по вечернему Петербургу
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 000
за 1 чел.
Пешком по вечернему Петербургу
👣 Пешеходная
Вечерний Петербург так отличается от города, который вы видели при свете дня
17 ноя
19 ноя
22 ноя
ещё...
Католическое Рождество в Петербурге
4.5
4
1 300
за 1 чел.
Католическое Рождество в Петербурге
🚌 На автобусе
Петербург - многоконфессиональный город
24 декабря 2020 в 20:00
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
5
7
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца
🚌 На автобусе
17 ноя
18 ноя
19 ноя
ещё...
Ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
4.9
15
13ч
2 500
за 1 чел.
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы
🚘 Трансфер
На этой экскурсии вы своими глазами увидите, как создаются из стекла елочные игрушки, и сами...
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
4.5
23
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
🚌 На автобусе
Санкт-Петербург - город дворцов
20 ноя
23 ноя
27 ноя
ещё...
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00
Экскурсия с VR - очками «Петербург. Путешествие во времени»
4.5
13
1 100
за 1 чел.
Экскурсия с VR - очками «Петербург. Путешествие во времени»
🚌 На автобусе
Технологии не стоят не месте и у вас появилась уникальная возможность - переместиться на несколько...
17 ноя
19 ноя
24 ноя
ещё...
среда, пятница, воскресенье в 12:00
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
Индивидуальная экскурсия
10ч
2 050
за 1 чел.
Групповая школьная экскурсия в Выборг (1 день)
🚌 На автобусе
По договоренности
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Индивидуальная экскурсия
10ч
2 050
за 1 чел.
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
🚌 На автобусе
На автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга в Выборг вас ждёт самый увлекательный урок по истории...
Ежедневно
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
Индивидуальная экскурсия
900
за 1 чел.
Экскурсия для школьников с посещением музея «Мир воды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Классическая обзорная экскурсия по городу с остановками по маршруту движения автобуса
По договоренности
Русские усадьбы с посещением Ясной Поляны (для школьных групп)
18 600
за 1 чел.
Русские усадьбы с посещением Ясной Поляны (для школьных групп)
👣 Пешеходная
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺