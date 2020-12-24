Путешествие в средневековый Выборг на комфортабельном автобусе. Во время этой экскурсии вас ожидает незабываемое костюмированное представление, исполнение средневекового гимна и захватывающее сражение рыцарей!

Программа в Выборг из СПб на 1 день с праздничной программой

9.00 - отправление автобуса СПб-Выборг (132 км от Петербурга). Во время поездки наш гид проводит экскурсию по Выборгскому шоссе.

11:45 - (ориентировочно) - 11:45 — прогулка по скалистому парку Монрепо. Вы полюбуетесь таинственными гротами, пройдете по петляющим тропинкам и изогнутым мостикам, увидите таинственный замок Людвигштайн на острове, статую Вяйнямейнена — героя эпоса Калевалы и павильон над источником "Нарцисс".

Вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города в сопровождении экскурсовода. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.

13:15 - (ориентировочно) В сопровождении экскурсовода вы посетите древнейший Выборгский замок с башней св. Олафа. (Подъём на башню по желанию, за дополнительную плату 200 рублей с человека). После осмотра крепости вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города. Посетим Рыночную, Ратушную площади, улицу Водяной заставы и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города.

16:00 - Праздничный обед в ресторане "Круглая башня" – самом старом в Выборге! Он был открыт еще в начале ХХ века в старинной башне. Здесь вы ощутите настоящую средневековую атмосферу, попробуете блюда старинной кухни и станете участниками Средневекового представления. Вы примете участие в старинной городской легенде и узнаете одну из тайн, которую хранит Выборгский замок. Живая средневековая музыка и горячий обед оставят у вас незабываемые впечатления! Обед входит в стоимость экскурсии!

17:30 - отъезд в Санкт-Петербург

20:30 - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.

Праздничная программа "ДАМА СЕРДЦА" в Круглой БАШНЕ!

В программе праздничного обеда: