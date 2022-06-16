Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе

Драгоценности Александровского парка

Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе

Что вас ожидает 🤩

  • Большой китайский мост
  • Гора Парнас
  • Руины Китайского театра
  • Мост Драконов
  • Крестовый и Китайский мосты
  • Большой и Малый Каприз Екатерины Великой
  • Китайская деревня
  • Павильон"Шапель"
  • Александровcкий дворец
  • Детский домик на Детском острове
  • Белая Башня
  • Ратная палата в древне-русском стиле
  • Ферма и Пенсионерная конюшня
  • Арсенал
На этой квест-экскурсии вы прогуляетесь по Александровскому парку Царского села и найдете любимую драгоценность императрицы Елизаветы Петровны. Вы полюбуетесь пейзажами и постройками в неоготическом, китайском и классическом стиле. Вам предстоит внимательно разглядывать скульптуры и фасады, чтобы ответить на вопросы квеста.
Ваш маршрут начнется у Большого китайского моста и завершится у Арсенала. За двухчасовую экскурсию вы пройдете примерно пять километров.
Вы прогуляетесь по мосту Драконов, полюбуетесь Крестовым и Китайскими мостами, услышите интересную историю появления Китайской деревни, и узнаете, как использовались эти домики в начале XIX века.
Вы рассмотрите Ратную палату в древнерусском стиле и узнаете, какой известный русский художник участвовал в ее строительстве.
Большой и Малый Капризы, Детский домик, павильон «Шапель», Белая башня и конюшня в неоготическом стиле — это не просто здания, но и герои квеста, и подсказки на вашем пути. Отправляйтесь на поиски драгоценностей Александровского парка!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Александровский парк свободный
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
Завершение: Садовая улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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