На этой квест-экскурсии вы прогуляетесь по Александровскому парку Царского села и найдете любимую драгоценность императрицы Елизаветы Петровны. Вы полюбуетесь пейзажами и постройками в неоготическом, китайском и классическом стиле. Вам предстоит внимательно разглядывать скульптуры и фасады, чтобы ответить на вопросы квеста.

Ваш маршрут начнется у Большого китайского моста и завершится у Арсенала. За двухчасовую экскурсию вы пройдете примерно пять километров.

Вы прогуляетесь по мосту Драконов, полюбуетесь Крестовым и Китайскими мостами, услышите интересную историю появления Китайской деревни, и узнаете, как использовались эти домики в начале XIX века.

Вы рассмотрите Ратную палату в древнерусском стиле и узнаете, какой известный русский художник участвовал в ее строительстве.

Большой и Малый Капризы, Детский домик, павильон «Шапель», Белая башня и конюшня в неоготическом стиле — это не просто здания, но и герои квеста, и подсказки на вашем пути. Отправляйтесь на поиски драгоценностей Александровского парка!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).