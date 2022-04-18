Приглашаю на индивидуальную экскурсию в Царское Село и Павловск! Эти пригороды Санкт-Петербурга знамениты великолепными Екатерининским и Павловским дворцами, Янтарной комнатой и шикарными парками. Императорские загородные резиденции входят в обязательную программу первого посещения северной столицы.

Начнём мы путешествие с рассказа о Санкт-Петербурге. Путь в Царское Село из центра города чаще всего проходит по Московскому проспекту, который обычно остаётся в стороне от обзорных экскурсий. Но эта правительственная магистраль сама по себе заслуживает отдельного внимания. Она интересна своей комплексной застройкой в "сталинском" стиле. Здесь же мы увидим триумфальные Московские ворота, мемориальный комплекс на площади Победы. Далее маршрут проходит мимо Пулковских высот в сторону Царского Села. Обо всём этом я с удовольствием вам расскажу в пути.

В самом Царском Селе внимание привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.

В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с обязательным посещением знаменитой Янтарной комнаты. Она длится один час.

Затем я покажу вам Екатерининский парк. Он интересен тем, что имеет как регулярную “французскую” часть, так и пейзажную, в “английском” стиле. В парке находятся павильоны, которые напомнят о дочери Петра I императрице Елизавете, о Екатерине Великой, Александре I и последующих императорах. Почти каждый из российских самодержцев оставил в Царском свой след. Но прежде всего, конечно, Екатерина II.

Творили шедевры Екатерининского парка такие архитекторы как Франческо Растрелли, Чарльз Камерон, Василий Неелов, Луиджи Руска. Перипетии судьбы этих зодчих так же отразились на облике местных построек.

В регулярной части парка расположена оригинальная скульптура XVIII века, павильоны Верхняя и Нижняя ванна, Эрмитаж. На границе с пейзажной частью парка мы посмотрим на Грот. Отсюда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове по центру пруда, Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну. Далее наш путь пройдёт мимо “девушки с кувшином” к Мраморному мосту. От него – к гранитной террасе, Камероновой галерее и собственному садику. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада.

Во время прогулки вы убедитесь в изумительной декоративности Екатерининского парка. В гениальности создавших его людей. Здесь есть великое множество мест, где получаются живописные фотографии. Не зря Екатерининский парк популярен среди молодожёнов и любителей фотосессий на природе. Его красота весной и летом раскрывается благодаря огромному количеству цветников. Осенью – многогранной палитрой опадающей листвы. Зимой же парк строг и графичен.

На выходе из парка не пропустим Царскосельский Лицей. Поговорим и об этом уникальном учебном заведении, о его воспитанниках. Среди которых был великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Отсюда направимся сначала на обед в ресторан "Подворье", а затем в соседний Павловск.

В Павловске тоже присутствует пара «дворец и парк». Но характер их совсем другой, нежели чем в Царском Селе. Стиль, в котором построен местный дворец, не пышное барокко, а аккуратный классицизм. Павловский парк - самый крупный пейзажный парк в Европе, шедевр ландшафтного дизайна.

Рассказ о Павловске строится вокруг судьбы великой княгини, вдовствующей императрицы, матери двух императоров Марии Фёдоровны. В чём-то она была похожа на Екатерину II. Тоже немка. Так же умна и по своему мудра. Но ей посчастливилось любить своего мужа Павла I. Не строить интриги, спасаясь от нелюбимого супруга. А когда её сын Александр I был за границей, то мать-императрица успешно выполняла функции «исполняющей обязанности».

В первую очередь мы посещаем Павловский дворец. Его парадная лестница отнюдь не широка и блестяща. Она скорее напоминает лестницу частного купеческого особняка. Но вот парадные помещения второго этажа производят другое, яркое впечатление. Многочисленные спальные и гостиные, приёмные, библиотека - всё это соответствует статусу тех, для кого дворец строился.

Павловский дворец - лучшее творение шотландского архитектора Чарльза Камерона. История его становления как зодчего, взаимоотношений с заказчиками весьма поучительна, и во многом объясняет характер как дворца, так и парковых павильонов вокруг него. Часть фасада дворца оформлена, как сказали бы современные туристы, графикой в стиле "псевдо 3d". Это знаменитая галерея Гонзаго - фрески на плоской стене, кажущиеся объёмными.

Павловский парк уникален. Это самый большой пейзажный парк в Европе. Его площадь составляет порядка 600 га. Если сложить все дорожки парка, то получится путь из Петербурга в Москву. По нему нужно ездить, а не гулять. Потому во время экскурсии мы смотрим только часть парка, прилегающую ко дворцу. Но и этого хватает, чтобы понять его характер. Павловский парк чрезвычайно живописен. Средствами природы ландшафтные дизайнеры создали здесь настоящие шедевры. Буквально картины, но не на холсте, а на естественных пространствах.

Особое внимание в парке привлечёт Итальянская (Большая) лестница, мост Кентавров, колоннада Апполона, павильон "Храм Дружбы", молочня, тройная липовая аллея.

В целом, Павловск сохраняет характер, который был вложен в него при основании. Это место для спокойного отдыха. Здесь нет толп туристов, как когда-то не было большого числа иностранных послов и жаждущих аудиенции царя приближённых. Здесь уютно, красиво. И безумно интересно.