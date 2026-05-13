E Elena

Очень хороший гид Александр. Большое ему спасибо за интересную экскурсию. Мы не в первый раз были в Царском селе, но тем не менее узнали много нового и интересного. Очень удобная была машина у Александра, а его экскурсия по пути следования - великолепна. обязательно будем сотрудничать с ним вновь.