За пределами Петербурга есть множество интересных мест. Императоры облюбовали пригороды Северной столицы и начали строить для себя загородные резиденции. Со мной вы отправитесь в путешествие по Пушкину и Павловску.
Вы прогуляетесь по залам Екатерининского дворца и Павловского дворца, познакомитесь с шедеврами мастеров в Екатерининском парке и Павловском парке.
Вы прогуляетесь по залам Екатерининского дворца и Павловского дворца, познакомитесь с шедеврами мастеров в Екатерининском парке и Павловском парке.
Описание экскурсииЧто вас ждет Наше путешествие начнется с рассказа о Санкт-Петербурге. Чаще всего дорога из центра в Царское село проходит по Московскому проспекту, который незаслуженно остается без внимания обзорных экскурсий. Однако здесь есть на что обратить внимание. В первую очередь — это интересная застройка в «сталинском стиле». Помимо этого, во время движения мы увидим триумфальные Московские ворота и мемориальный комплекс на площади Победы. Далее маршрут проходит мимо Пулковских высот в сторону Царского Села. Обо всём этом я с удовольствием расскажу вам в пути. В самом Царском Селе ваше внимание привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником А. С. Пушкину. В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с обязательным посещением знаменитой Янтарной комнаты. Затем вы увидите Екатерининский парк. Он интересен тем, что имеет как регулярную «французскую» часть, так и пейзажную — в «английском» стиле. В парке находятся павильоны, которые напомнят о дочери Петра I императрице Елизавете, Екатерине Великой, Александре I и последующих императорах. Почти каждый из российских самодержцев оставил в Царском свой след. В регулярной части парка расположена оригинальная скульптура XVIII века, павильоны Верхняя и Нижняя ванна, Эрмитаж. На границе с пейзажной частью парка мы посмотрим на Грот, откуда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове по центру водоема, Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну. Далее наш путь пройдёт мимо «девушки с кувшином» в сторону Мраморного моста. От него — к гранитной террасе, Камероновой галерее и собственному садику. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада. На выходе из парка мы не оставим без внимания Царскосельский лицей — уникальное учебное заведение, в котором когда-то обучался великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Отсюда направимся сначала на обед в ресторан «Подворье», а затем в соседний Павловск. Павловск В Павловске также присутствует пара — «дворец и парк». Но их характер очень отличается от Царского Села. Стиль, в котором построен местный дворец, не пышное барокко, а аккуратный классицизм. В первую очередь мы посетим Павловский дворец — лучшее творение шотландского архитектора Чарльза Камерона. Часть фасада дворца оформлена графикой в стиле «псевдо-3d». Это знаменитая галерея Гонзаго — фрески на плоской стене, кажущиеся объёмными. Павловский парк уникален. Это самый большой пейзажный парк в Европе. Если сложить все дорожки парка, то получится путь из Петербурга в Москву. По нему нужно ездить, а не гулять. Поэтому во время экскурсии мы осмотрим только часть парка, прилегающую ко дворцу. Особое внимание мы уделим Итальянской (Большой) лестнице, мосту Кентавров, колоннаде Апполона, павильону «Храм Дружбы», молочне, тройной липовой аллее. В целом, Павловск — это место для спокойного отдыха. Здесь уютно, красиво и безумно интересно. Важно знать Туристы оплачивают самостоятельно:
- билеты в музеи (Екатерининский и Павловский дворец). Билет в Екатерининский дворец сейчас стоит 730 рублей за взрослого гражданина РФ. В Павловский дворец — 600 рублей.
- обед. Почему экскурсию нужно заказать именно у меня • Глубокие знания. Занимаюсь краеведением с 2005 года. Выпускник Университета Петербурга, где 2 года учился методике исследований, работе в архивах, составлению и проведению экскурсий. Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов. За счёт накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имён. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого. На некоторые важные аспекты нашей жизни после моих экскурсий вы точно взглянете по-новому.
- Профессиональный организатор. В туризме с 2007 года. Всегда помогу с организацией вашего досуга в Санкт-Петербурге. Посоветую отели, рестораны, музеи. Если вдруг буду занят сам, то найду достойного гида. При необходимости легко решу вопрос с арендой транспорта.
- Комфортный транспорт. Со мной удобно путешествовать семьям с детьми. В багажник влезет большая коляска. Есть детское кресло и бустеры. Из машины с высокой посадкой удобно смотреть на город. Расстояние между рядами сидений позволяет высоким пассажирам разместиться с комфортом. Мои коллеги также работают на комфортных автомобилях. При необходимости мы арендуем автомобиль с водителем.
- Приятные эмоции и воспоминания. Имею огромное количество отзывов на 5+. Практически все мои клиенты обращаются ко мне при следующих визитах в Петербург.
- Широкий выбор экскурсий. В моём арсенале много разных маршрутов. Практически все популярные туристические направления. С удовольствием покажу вам как Петербург с Петергофом, так и Выборг со Старой Ладогой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
- Янтарная комната
- Лицей
- Павловск
- Павловский дворец
- Павловский парк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты во дворцы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завершение: Где вам удобно: у отеля, ресторана, вокзала и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Очень хороший гид Александр. Большое ему спасибо за интересную экскурсию. Мы не в первый раз были в Царском селе, но тем не менее узнали много нового и интересного. Очень удобная была машина у Александра, а его экскурсия по пути следования - великолепна. обязательно будем сотрудничать с ним вновь.
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О
В целом экскурсия очень понравилась. Хочу выразить благодарность большому профессионалу краеведу Евгении. Пока мы ехали на машине до Пушкина, Евгения рассказала нам много интересных фактов о прошлом и настоящем Санкт
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А
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгении (а/м 647), за шикарную индивидуальную экскурсию в Пушкин и Павловск! Благодаря профессионализму и обаянию Евгении, на протяжении всего дня нашими спутниками были мега позитивное настроение и яркие
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А
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгении (а/м 647), за шикарную индивидуальную экскурсию в Пушкин и Павловск! Благодаря профессионализму и обаянию Евгении, на протяжении всего дня нашими спутниками были мега позитивное настроение и яркие
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К
Этим летом с семьёй посетили Пушкин и Павловск с экскурсоводом Ольгой Ролле. Экскурсия была очень интересная и содержательная. Среди нас были ребенок и бабушка, но и они чувствовали себя комфортно.
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Д
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Владиславе, за полное погружение в историю Петербурга, дворцовые интриги, новый взгляд на жизнь и личность императора Павла. Тут вы не услышите шаблонных фраз и стереотипных взглядов, Владислава заряжает своей энергетикой, с первых минут ты понимаешь, что попал в надежные руки профессионала и эрудита. Отличная организация, виртуозный гид и главное индивидуальный подход к каждому гостю. Однозначно рекомендую!
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