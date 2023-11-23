На 4-часовой авто-пешеходной экскурсии вас ждёт калейдоскоп важнейших достопримечательностей, открыточные виды и эффектные фотостопы. А дополнит впечатления визит в главный музей культурной столицы – Эрмитаж. Без спешки и очередей вы изучите мировые шедевры, охватывая только самые яркие залы и экспонаты.

Описание

Что вас ожидает

По знаковым местам

Маршрут автомобильной экскурсии охватывает ключевые достопримечательности: самый большой и красивый собор — Исаакиевский, самую знаменитую улицу — Невский проспект, а также самые яркие акценты — Дом Зингера, Казанский собор, Адмиралтейство и многое другое. Проедем к первому домику Петербурга, увидим знаменитые Ростральные колонны Васильевского острова и визитную карточку города — Петропавловскую крепость. Обязательно обсудим тайны Михайловского замка и его привидения. И на всём пути будем загадывать желания в местах силы и любоваться панорамными видами.

Главные экспонаты

Экскурсия в Эрмитаже начнётся с главной лестницы Зимнего дворца — Иорданской. Далее в программе — парадные залы, восхитительные полотна и скульптуры знаменитых творцов. Вы рассмотрите работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. Познакомитесь с искусством различных эпох — античности, Возрождения и барокко. Увидите Большой Тронный, Рыцарский и Египетский залы с мумиями и саркофагами.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)

Мы можем взять на себя покупку билетов в Эрмитаж, если вы внесёте за них оплату заранее

Дополнительные расходы