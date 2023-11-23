Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
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даты
Описание
Что вас ожидает
По знаковым местам
Маршрут автомобильной экскурсии охватывает ключевые достопримечательности: самый большой и красивый собор — Исаакиевский, самую знаменитую улицу — Невский проспект, а также самые яркие акценты — Дом Зингера, Казанский собор, Адмиралтейство и многое другое. Проедем к первому домику Петербурга, увидим знаменитые Ростральные колонны Васильевского острова и визитную карточку города — Петропавловскую крепость. Обязательно обсудим тайны Михайловского замка и его привидения. И на всём пути будем загадывать желания в местах силы и любоваться панорамными видами.
Главные экспонаты
Экскурсия в Эрмитаже начнётся с главной лестницы Зимнего дворца — Иорданской. Далее в программе — парадные залы, восхитительные полотна и скульптуры знаменитых творцов. Вы рассмотрите работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. Познакомитесь с искусством различных эпох — античности, Возрождения и барокко. Увидите Большой Тронный, Рыцарский и Египетский залы с мумиями и саркофагами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- Мы можем взять на себя покупку билетов в Эрмитаж, если вы внесёте за них оплату заранее
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Эрмитаж – 500 руб. /чел., дети до 7 лет – бесплатно. Льготные категории – 300 руб. /чел. Для гида также потребуется приобрести билет.
- Если планируете посетить платные объекты во время обзорной экскурсии по городу, входные билеты нужно будет купить на месте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.