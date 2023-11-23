Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж

Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства

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На 4-часовой авто-пешеходной экскурсии вас ждёт калейдоскоп важнейших достопримечательностей, открыточные виды и эффектные фотостопы. А дополнит впечатления визит в главный музей культурной столицы – Эрмитаж. Без спешки и очередей вы изучите мировые шедевры, охватывая только самые яркие залы и экспонаты.
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
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Что вас ожидает

По знаковым местам

Маршрут автомобильной экскурсии охватывает ключевые достопримечательности: самый большой и красивый собор — Исаакиевский, самую знаменитую улицу — Невский проспект, а также самые яркие акценты — Дом Зингера, Казанский собор, Адмиралтейство и многое другое. Проедем к первому домику Петербурга, увидим знаменитые Ростральные колонны Васильевского острова и визитную карточку города — Петропавловскую крепость. Обязательно обсудим тайны Михайловского замка и его привидения. И на всём пути будем загадывать желания в местах силы и любоваться панорамными видами.

Главные экспонаты

Экскурсия в Эрмитаже начнётся с главной лестницы Зимнего дворца — Иорданской. Далее в программе — парадные залы, восхитительные полотна и скульптуры знаменитых творцов. Вы рассмотрите работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. Познакомитесь с искусством различных эпох — античности, Возрождения и барокко. Увидите Большой Тронный, Рыцарский и Египетский залы с мумиями и саркофагами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Мы можем взять на себя покупку билетов в Эрмитаж, если вы внесёте за них оплату заранее

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Эрмитаж – 500 руб. /чел., дети до 7 лет – бесплатно. Льготные категории – 300 руб. /чел. Для гида также потребуется приобрести билет.
  • Если планируете посетить платные объекты во время обзорной экскурсии по городу, входные билеты нужно будет купить на месте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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