На 4-часовой автопешеходной экскурсии вас ждёт калейдоскоп важнейших достопримечательностей, открыточные виды и эффектные фотостопы. А дополнит впечатления визит в главный музей культурной столицы – Эрмитаж. Без спешки и очередей вы изучите мировые шедевры, охватывая только самые яркие залы и экспонаты.
Описание экскурсии
По знаковым местам
Маршрут автомобильной экскурсии охватывает ключевые достопримечательности: самый большой и красивый собор — Исаакиевский, самую знаменитую улицу — Невский проспект, а также самые яркие акценты:
- Дом Зингера
- Казанский собор
- Адмиралтейство
- Домик Петра I Петербурга
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Михайловский замок
На всём пути будем любоваться панорамными видами, делиться впечатлениями и загадывать желания в местах силы.
Главные экспонаты
Экскурсия в Эрмитаже начнётся с главной лестницы Зимнего дворца — Иорданской. Далее в программе — парадные залы, полотна и скульптуры знаменитых творцов. Вы рассмотрите работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. Познакомитесь с искусством различных эпох — античности, Возрождения и барокко. Увидите Большой Тронный, Рыцарский и Египетский залы с мумиями и саркофагами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- Поездка для 1-2 человек проходит на седане бизнес-класса с водителем и гидом. Для 3-4 человек — на комфортабельном минивэне с доплатой 800 ₽
- Заберём вас в любом удобном месте в центре города
- Для вашего удобства, чтобы не тратить время на поиск парковки около достопримечательностей и Эрмитажа, в нашей экскурсии гид и водитель — два разных человека
- Мы можем взять на себя покупку билетов в Эрмитаж, если вы внесёте оплату за них заранее
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Эрмитаж – 700 ₽/чел., дети до 7 лет – бесплатно. Льготные категории – 300 ₽/чел. Для гида также потребуется приобрести билет. Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея
- Если планируете посетить платные объекты во время обзорной экскурсии по городу, входные билеты нужно будет купить на месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3551 туриста
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсоводу Регине огромное спасибо! Очень понравилось путешествие по городу. Информация преподносилась полезная, познавательная. Эрмитаж был представлен достаточно обширно. Впечатления прекрасные. Посоветую друзьям и близким. Спасибо!!!
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