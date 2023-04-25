В Петербург на «Алые паруса»

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Предлагаем отличный план! Провести выходные в самом красивом городе России и увидеть праздник выпускников, который ежегодно приковывает внимание миллионов людей по всему миру. По традиции, гостей праздника ждет масштабный концерт, световое и водно-пиротехническое шоу. Кульминацией станет проход по Неве брига с алыми парусами под оглушительные залпы салюта.

По программе тура, Вы познакомитесь с культурой разных стран и народов Запада и Востока в Эрмитаже и посетите старейшую царскую резиденцию под Петербургом, известную во всем мире как «Царство фонтанов».
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
Ближайшие даты:
23
июн

Что вас ожидает:

Романтика белых ночей
Романтика белых ночей
Нас ждет упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске
Огромная музейная экспозиция
Огромная музейная экспозиция
Посетим музеи с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России
Эффектный фестиваль
Эффектный фестиваль
Посетим город в самое яркое время года и сможем поучаствовать в городских мероприятиях, посвященных празднику Алые паруса

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.

Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Посещение Эрмитажа — одного из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»
2 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Самостоятельное участие в городских мероприятиях, посвященных празднику Алые паруса.

За дополнительную оплату Вам может быть предложен просмотр праздника с борта теплохода!

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 19:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в городе Санкт-Петербург.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместный номер

Доп.

место

1-местный номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

Кирочная

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

10 01510 01513 5253 7053 9005 850

Кирочная

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

10 51510 51514 0253 9654 4206 630

Достоевский 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

15 54523 5538 8409 670

Достоевский 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

16 04514 70524 5739 36010 19014 100

Москва 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

13 38011 08020 0107 0207 4109 620

Скидка школьникам до 16 лет (РФ) — 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • школьникам до 16 лет — 800 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
25 апр 2023
Очень благодарна за поездку в Санкт-Петербург. Хорошая организация тура, спасибо за помощь в приобретннии билетов. Хорошая гостиница с доброжелательными и отзывчивыми сотрудниами. Я не сторонник выкладывания в общую сеть своих фото, но правда,, было все великолепно. Спасибо большое, что вы есть и помогаете нам путешествовать👍
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.

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