По программе тура, Вы познакомитесь с культурой разных стран и народов Запада и Востока в Эрмитаже и посетите старейшую царскую резиденцию под Петербургом, известную во всем мире как «Царство фонтанов».
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».
В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.
Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.
Посещение Эрмитажа — одного из крупнейших художественных музеев мира.
Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.
Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Самостоятельное участие в городских мероприятиях, посвященных празднику Алые паруса.
За дополнительную оплату Вам может быть предложен просмотр праздника с борта теплохода!
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 19:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в городе Санкт-Петербург.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместный номер
Доп.
место
|1-местный номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|10 015
|10 015
|13 525
|3 705
|3 900
|5 850
Кирочная
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|10 515
|10 515
|14 025
|3 965
|4 420
|6 630
Достоевский 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|15 545
|—
|23 553
|8 840
|9 670
|—
Достоевский 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|16 045
|14 705
|24 573
|9 360
|10 190
|14 100
Москва 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|13 380
|11 080
|20 010
|7 020
|7 410
|9 620
Скидка школьникам до 16 лет (РФ) — 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 1 700 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- школьникам до 16 лет — 800 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.