1 день

Прибытие. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы»

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства.

Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Посещение Эрмитажа — одного из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа — творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.