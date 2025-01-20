Вечерний круиз с ужином в Петербурге

Прокатиться по Неве на двухпалубном теплоходе-ресторане, наслаждаясь видами и блюдами от шефа
Приглашаем провести вечер на комфортабельном теплоходе с открытой прогулочной палубой и закрытым салоном с панорамным остеклением.

Под приятную музыку вы насладитесь видами города в блистательной вечерней подсветке, шампанским и премиальным ужином!
Вечерний круиз с ужином в Петербурге
Вечерний круиз с ужином в Петербурге
Вечерний круиз с ужином в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание круиза

Вы прокатитесь по Неве и увидите с воды: Большеохтинский мост, Адмиралтейство, крейсер «Аврора», Кунсткамеру, памятник «Медный всадник», Петропавловскую крепость, Смольный собор и Эрмитаж. Также вас ждёт бокал шампанского и вкусный ужин в ресторане на борту. При бронировании вам необходимо выбрать один из трёх вариантов:

Ужин Премиум 1. Тартар из свёклы с тофу, салат с вялеными томатами, томлёная свиная вырезка с пюре из батата и овощами, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Ужин Премиум 2. Карпаччо из свежих томатов с ореховой заправкой, салат с говяжьим языком и печёной свёклой, куриное филе, фаршированное моцареллой с томлёным шпинатом и соусом из петрушки и овощами, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Ужин Премиум 3. Буженина по-домашнему с помидорами черри, оливье с курицей и телячьим языком, щучьи котлеты с кремом из батата, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования. После полной оплаты вы получите билет на посадку на электронную почту
  • Бокал шампанского и ужин включены в стоимость

ежедневно в 20:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Круиз с ужином Премиум 14 500 ₽
Круиз с ужином Премиум 24 500 ₽
Круиз с ужином Премиум 34 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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