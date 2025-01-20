Приглашаем провести вечер на комфортабельном теплоходе с открытой прогулочной палубой и закрытым салоном с панорамным остеклением. Под приятную музыку вы насладитесь видами города в блистательной вечерней подсветке, шампанским и премиальным ужином!

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Описание круиза

Вы прокатитесь по Неве и увидите с воды: Большеохтинский мост, Адмиралтейство, крейсер «Аврора», Кунсткамеру, памятник «Медный всадник», Петропавловскую крепость, Смольный собор и Эрмитаж. Также вас ждёт бокал шампанского и вкусный ужин в ресторане на борту. При бронировании вам необходимо выбрать один из трёх вариантов:

Ужин Премиум 1. Тартар из свёклы с тофу, салат с вялеными томатами, томлёная свиная вырезка с пюре из батата и овощами, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Ужин Премиум 2. Карпаччо из свежих томатов с ореховой заправкой, салат с говяжьим языком и печёной свёклой, куриное филе, фаршированное моцареллой с томлёным шпинатом и соусом из петрушки и овощами, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Ужин Премиум 3. Буженина по-домашнему с помидорами черри, оливье с курицей и телячьим языком, щучьи котлеты с кремом из батата, хлебная корзина, морс ягодный домашний.

Организационные детали