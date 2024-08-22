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Знаменка лежит вне традиционных туристических маршрутов. Экскурсии здесь — редкость.



Усадьба станет открытием для тех, кто хорошо знаком с ансамблями императорских резиденций под Петербургом. Вы увидите парк и прекрасный дворец. Узнаете о судьбе Знаменки во времена революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в наши дни.