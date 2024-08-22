Знаменка лежит вне традиционных туристических маршрутов. Экскурсии здесь — редкость.
Усадьба станет открытием для тех, кто хорошо знаком с ансамблями императорских резиденций под Петербургом. Вы увидите парк и прекрасный дворец. Узнаете о судьбе Знаменки во времена революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в наши дни.
Усадьба станет открытием для тех, кто хорошо знаком с ансамблями императорских резиденций под Петербургом. Вы увидите парк и прекрасный дворец. Узнаете о судьбе Знаменки во времена революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в наши дни.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим старейшую из сохранившихся церквей Петергофского уезда.
- Увидим похожие на дворец конюшни великого князя Николая Николаевича Старшего.
- Осмотрим снаружи дворец, сохранившийся в хорошем состоянии.
- Пройдёмся по липовой аллее ландшафтного парка.
- Спустимся к берегу Финского залива, где находится опреснительная дворцовая станция.
- Прогуляемся к парку «Александрия» по исторической Нижней Петергофской дороге, проложенной при Петре I.
- Побываем у храмового комплекса памяти святого цесаревича Алексея Николаевича.
Я расскажу об истории усадьбы и её владельцах:
- Сподвижниках Петра I — князьях Ржевском и Меншикове.
- Известном коллекционере — сенаторе Мятлеве.
- Страстном любителе дам и породистых лошадей — великом князе Николае Николаевиче Старшем.
Организационные детали
- До усадьбы можно доехать на своём транспорте, такси или автобусе №200 от станции метро «Автово».
- Вход в парк свободный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе усадьбы Знаменка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Русланд — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии — авторские, с малоизвестными деталями.Задать вопрос
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