Валаам и Кижи – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Валаам и Кижи» в Санкт-Петербурге, цены от 17 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
22 июня в 07:30
23 июня в 07:30
от 30 450 за человека
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
22 июня в 07:00
от 17 950 за человека
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
23 июня в 07:00
от 47 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
    читать дальше

    времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала о локациях, на которых мы побывали. Все четко, правильно и не занудно. Гостиница согласно запроса. Питание у нас была не включено. Обедали сами. Брали рыбные блюда - просто умопомрачительно вкусно! Рыба из местных рыбхозяйств. Впереди ещё поездка в Петрозаводск и Кижи. Ждём только положительных эмоций!

  • А
    Антонова
    19 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаам и Кижи»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
  2. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  3. 5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Царское село
  8. Остров Валаам
  9. Водопад Ахвенкоски
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Валаам и Кижи" можно забронировать 3 тура от 17 950 до 47 950. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Валаам и Кижи», 52 ⭐ отзыва, цены от 17950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам