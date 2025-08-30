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Карельские жемчужины: «Рускеала», Сортавала, Кижи и дополнительная экскурсия на Валаам

Прокатиться по Онеге, осмотреть шедевры деревянного зодчества и узнать историю Мраморного каньона
Едем любоваться самыми живописными уголками Карелии! Вы побываете в экопарке «Долина водопадов», где прогуляетесь в окружении леса. Насладитесь шуршанием летящей воды, покормите северных оленей и сделаете фото с милыми хаски.
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Исследуете легендарный горный парк и узнаете, как и для чего в нём добывали мрамор.

Изюминкой тура станет водная прогулка на «Метеоре» на остров Кижи, где вы осмотрите старинные деревянные храмы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А ещё один день сможете самостоятельно провести в городе Сортавала или отправиться на экскурсию на Валаам, где вас ждут чарующие виды Ладоги и посещение святой обители. Карелия откроет вам свои тайны и подарит незабываемые воспоминания!

5
2 отзыва
Карельские жемчужины: «Рускеала», Сортавала, Кижи и дополнительная экскурсия на Валаам
Карельские жемчужины: «Рускеала», Сортавала, Кижи и дополнительная экскурсия на Валаам
Карельские жемчужины: «Рускеала», Сортавала, Кижи и дополнительная экскурсия на Валаам

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Проживание. Включено проживание в отеле категории «оптима» в 2-местном номере с удобствами: «Илма», «Вилла Айно», «Маски», «Руна». За доплату возможно 1-местное проживание.
Также возможно размещение в отеле категории «бюджет» с перерасчётом стоимости тура.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (категории «оптима»). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автобус Mercedes Sprinter.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"

Встречаемся и отправляемся в экопарк «Долина водопадов», где вас ждёт прогулка по оборудованной тропе (приблизительно 1 км) через карельские леса до реки Ийоки. Перед вами откроется вид на водопады и живописный ландшафт. Желающие смогут покормить северных оленей, живущих в парке, погладить и сфотографировать хаски.

После обеда в городе Сортавала доедем до водопадов Ахвенкоски — пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссёров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Тёмный мир». В «Аллее сказок» вы можете прогуляться по навесным мостам, сделать красочные фотографии и постараться найти всех героев сказок и эпосов: в тени леса тут и там прячутся деревянные фигуры мифических существ.

Затем прибудем в горный парк «Рускеала». Начнём с экскурсии с местным гидом: вы услышите историю Мраморного каньона — вытянутого озера с отвесными берегами из настоящего мрамора, где раньше этот декоративный камень добывали для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга и павильонов московской ВДНХ. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Если отклониться от основного маршрута, перед вами предстанут Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни. Вы также можете посетить экскурсии, которые предлагает парк, сувенирные ряды и уютные кафе, попробовать активные развлечения.

После возвращения в город Сортавала вы разместитесь в отеле и сможете самостоятельно познакомиться с городом.

Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"
2 день

Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор

Этот день вы можете провести по своему усмотрению или отправиться к главной святыне Карелии — на остров Валаам. Вам остаётся только сделать выбор в пользу классической программы с гидом на «Метеоре» или же в пользу увлекательной водной прогулки на Валаам на катере, приятным бонусом к которой станет посещение Ладожских шхер с высадкой на необитаемом острове.

Экскурсии приобретаются дополнительно в момент бронирования тура. Обратите внимание: если вы выбираете свободное время в городе, освобождение номеров в гостинице осуществляется в 12:00.

Общее завершение для всех программ: в 17:00 сбор группы и трансфер в Петрозаводск — размещение в отелях города. Обратите внимание, что прибытие запланировано на поздний вечер. Вы можете заранее взять с собой перекус на ужин, чтобы не выезжать из отеля и отдохнуть. Если вы хотите поужинать в городе, мы можем посоветовать рестораны «Ягель», «Большой» или кафе «The Кухня».

Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выборСортавала: свободный день или экскурсионная программа на выборСортавала: свободный день или экскурсионная программа на выборСортавала: свободный день или экскурсионная программа на выборСортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор
3 день

Экскурсия на остров Кижи, возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака в 7:30 вас ждёт прогулка на быстроходном катере по Онежскому озеру до острова Кижи. По прибытии отправимся на экскурсию с местным гидом. Здесь под открытым небом расположен музей традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера, где собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Знакомство с островом начнётся с пешеходной экскурсии (около 2-х часов). Вы увидите центр ансамбля Кижского погоста — 22-главую Преображенскую церковь, овеянную множеством легенд. В соседней Покровской церкви посмотрите на сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Посетим и одну из самых древних деревянных церквей, сохранившихся со времён Руси, — церковь Воскрешения Лазаря Муромского.

После экскурсии — свободное время (примерно 1 час 45 минут). Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремёслам, узнать о таинстве реставрации и др. Можно просто прогуляться и насладиться колокольным звоном, раздающимся над островом. (Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте).

Затем вернёмся в Петрозаводск, где у вас ещё будет около получаса свободного времени, и поедем обратно в Санкт-Петербург. По пути остановимся в деревенском ресторане «Фермерская усадьба», где можно поужинать, а также приобрести экологически чистые продукты.

Экскурсия на остров Кижи, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия на остров Кижи, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия на остров Кижи, возвращение в Санкт-Петербург

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник28 453 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в отеле категории «оптима»
  • Завтраки (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Трансферы на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Экскурсии по программе
  • Посещение экопарка «Долина водопадов»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
  • Обеды и ужины
  • Платёж за посещение особо охраняемых природных территорий Карелии - 200 ₽
  • При 1-местном проживании в отеле категории «оптима» стоимость тура составит 37 450 ₽
  • При проживании в отеле категории «бюджет» стоимость тура составит: 27 100 ₽ при 2-местном размещении, 33 050 ₽ при 1-местном
  • Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
  • Экскурсия на Валаам на «Метеоре» с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 6500 ₽/взр., 3250 ₽/дети до 12 лет
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 ₽/взр., 3250 ₽/ дети до 9 лет включительно
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды в туре - 750-900 ₽
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 ₽, дети от 7 до 14 лет - 400 ₽, студенты (очн.) - 400 ₽, пенсионеры - 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, СТ.М. "Площадь Восстания", 7:00. Также возможна посадка у СТ.М. "Озерки" в 7:55
Завершение: Санкт-Петербург, СТ.М. «Площадь Восстания», 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2176 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад… на Кижи повезло с погодой. . в рускеалу под дождиком, но даже он не
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испортил впечатлений.
Гостиницы хорошие, Альда в Сортавале кажется даже новая, современная, в Петрозаводске - Руна, похуже, но там отличная хозяюшка.
Да, еду добывать самим в основном- но мы к этому были готовы.
Рыбный сливочный супчик- вкуснятина.
Набрали кучу всякого меда, варенья, сыров…

Гид мягко говоря… странная… Странный говор и манеры… много оговаривается, сама себя путает и поправляет, говорит одно, потом другое, потом снова первое, а она сообщает важную информацию! Полный автобус взрослых людей не всегда ее понимал… Хотя она не испортила ничего, но от гида зависит очень многое!

На Валааме, Рускеале и Кижи отличные гиды!
Честно, я не ожидала, что эти места ТАКИЕ.

И просьба к путешественникам: ну не курите вы на каждом шагу!
Идет по тропе долины водопадов- сигарета. Сидит смотрит на Кижи, и не понимает, а чего такого, чтобы курить где вздумается?! В гостинице курить- ну я же в окошко… Будьте людьми человеками!

Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…+2
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
Карелия была давней мечтой И вот три дня ее осматривали😅 Очень все красиво, природа просто отпад…
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Сергей
Большое спасибо за тур по Карелии. Всё отлично организовано, приятные и грамотные экскурсоводы. Размещение в гостиницах и питание соответствуют заявленному уровню. Очень понравилась гид Надежда, ей отдельное спасибо за организацию.
Большое спасибо за тур по Карелии. Всё отлично организовано, приятные и грамотные экскурсоводы. Размещение в гостиницах
Большое спасибо за тур по Карелии. Всё отлично организовано, приятные и грамотные экскурсоводы. Размещение в гостиницах
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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