Встречаемся и отправляемся в экопарк «Долина водопадов», где вас ждёт прогулка по оборудованной тропе (приблизительно 1 км) через карельские леса до реки Ийоки. Перед вами откроется вид на водопады и живописный ландшафт. Желающие смогут покормить северных оленей, живущих в парке, погладить и сфотографировать хаски.

После обеда в городе Сортавала доедем до водопадов Ахвенкоски — пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссёров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Тёмный мир». В «Аллее сказок» вы можете прогуляться по навесным мостам, сделать красочные фотографии и постараться найти всех героев сказок и эпосов: в тени леса тут и там прячутся деревянные фигуры мифических существ.

Затем прибудем в горный парк «Рускеала». Начнём с экскурсии с местным гидом: вы услышите историю Мраморного каньона — вытянутого озера с отвесными берегами из настоящего мрамора, где раньше этот декоративный камень добывали для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга и павильонов московской ВДНХ. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Если отклониться от основного маршрута, перед вами предстанут Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни. Вы также можете посетить экскурсии, которые предлагает парк, сувенирные ряды и уютные кафе, попробовать активные развлечения.

После возвращения в город Сортавала вы разместитесь в отеле и сможете самостоятельно познакомиться с городом.