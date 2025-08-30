Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Проживание. Включено проживание в отеле категории «оптима» в 2-местном номере с удобствами: «Илма», «Вилла Айно», «Маски», «Руна». За доплату возможно 1-местное проживание.
Также возможно размещение в отеле категории «бюджет» с перерасчётом стоимости тура.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (категории «оптима»). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автобус Mercedes Sprinter.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Экопарк "Долина водопадов", водопады Ахвенкоски, парк "Рускеала"
Встречаемся и отправляемся в экопарк «Долина водопадов», где вас ждёт прогулка по оборудованной тропе (приблизительно 1 км) через карельские леса до реки Ийоки. Перед вами откроется вид на водопады и живописный ландшафт. Желающие смогут покормить северных оленей, живущих в парке, погладить и сфотографировать хаски.
После обеда в городе Сортавала доедем до водопадов Ахвенкоски — пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссёров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Тёмный мир». В «Аллее сказок» вы можете прогуляться по навесным мостам, сделать красочные фотографии и постараться найти всех героев сказок и эпосов: в тени леса тут и там прячутся деревянные фигуры мифических существ.
Затем прибудем в горный парк «Рускеала». Начнём с экскурсии с местным гидом: вы услышите историю Мраморного каньона — вытянутого озера с отвесными берегами из настоящего мрамора, где раньше этот декоративный камень добывали для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга и павильонов московской ВДНХ. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Если отклониться от основного маршрута, перед вами предстанут Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с дикими тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни. Вы также можете посетить экскурсии, которые предлагает парк, сувенирные ряды и уютные кафе, попробовать активные развлечения.
После возвращения в город Сортавала вы разместитесь в отеле и сможете самостоятельно познакомиться с городом.
Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор
Этот день вы можете провести по своему усмотрению или отправиться к главной святыне Карелии — на остров Валаам. Вам остаётся только сделать выбор в пользу классической программы с гидом на «Метеоре» или же в пользу увлекательной водной прогулки на Валаам на катере, приятным бонусом к которой станет посещение Ладожских шхер с высадкой на необитаемом острове.
Экскурсии приобретаются дополнительно в момент бронирования тура. Обратите внимание: если вы выбираете свободное время в городе, освобождение номеров в гостинице осуществляется в 12:00.
Общее завершение для всех программ: в 17:00 сбор группы и трансфер в Петрозаводск — размещение в отелях города. Обратите внимание, что прибытие запланировано на поздний вечер. Вы можете заранее взять с собой перекус на ужин, чтобы не выезжать из отеля и отдохнуть. Если вы хотите поужинать в городе, мы можем посоветовать рестораны «Ягель», «Большой» или кафе «The Кухня».
Экскурсия на остров Кижи, возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака в 7:30 вас ждёт прогулка на быстроходном катере по Онежскому озеру до острова Кижи. По прибытии отправимся на экскурсию с местным гидом. Здесь под открытым небом расположен музей традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера, где собраны памятники деревянного зодчества, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Знакомство с островом начнётся с пешеходной экскурсии (около 2-х часов). Вы увидите центр ансамбля Кижского погоста — 22-главую Преображенскую церковь, овеянную множеством легенд. В соседней Покровской церкви посмотрите на сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Посетим и одну из самых древних деревянных церквей, сохранившихся со времён Руси, — церковь Воскрешения Лазаря Муромского.
После экскурсии — свободное время (примерно 1 час 45 минут). Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремёслам, узнать о таинстве реставрации и др. Можно просто прогуляться и насладиться колокольным звоном, раздающимся над островом. (Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте).
Затем вернёмся в Петрозаводск, где у вас ещё будет около получаса свободного времени, и поедем обратно в Санкт-Петербург. По пути остановимся в деревенском ресторане «Фермерская усадьба», где можно поужинать, а также приобрести экологически чистые продукты.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|28 453 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в отеле категории «оптима»
- Завтраки (кроме отелей категории «бюджет»)
- Трансферы на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Экскурсии по программе
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта тура и обратно
- Обеды и ужины
- Платёж за посещение особо охраняемых природных территорий Карелии - 200 ₽
- При 1-местном проживании в отеле категории «оптима» стоимость тура составит 37 450 ₽
- При проживании в отеле категории «бюджет» стоимость тура составит: 27 100 ₽ при 2-местном размещении, 33 050 ₽ при 1-местном
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
- Экскурсия на Валаам на «Метеоре» с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 6500 ₽/взр., 3250 ₽/дети до 12 лет
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 ₽/взр., 3250 ₽/ дети до 9 лет включительно
- Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре - 750-900 ₽
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 ₽, дети от 7 до 14 лет - 400 ₽, студенты (очн.) - 400 ₽, пенсионеры - 400 ₽