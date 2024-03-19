Многоликий Петербург
Вы пройдетесь по улицам Петербурга, заглянете в его величественные храмы и исследуете крепости и монументы.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Размещение, свободный день
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Размещение после 15:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Обзорная экскурсия, посещение Кунсткамеры
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры. В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу — уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
Петропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский собор
Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Транспорт не предоставляется.
Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Спас-на-Крови, Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спаса-на-Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Все внутреннее пространство собора от цоколя до главного купола покрывает удивительный мозаичный ковер икон и орнаментов. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
За дополнительную оплату:
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Царское Село экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница / Размещение
|Период
|2-местный номер
|Доп. место
|1-местный номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-местный
|2-местный
|2-местный+доп. место
“Кирочная”
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|08.01-22.03.24
|27905
|27905
|33365
|2365
|2835
|4250
“Кирочная”
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|08.01-22.03.24
|29495
|29495
|36515
|2900
|3375
|5065
“Санкт-Петербург” 4*
Стандарт ДВОР, завтрак шведский стол
|08.01-22.03.24
|31880
|31580
|43970
|4185
|4185
|6210
“Санкт-Петербург” 4*
Делакс НЕВА, завтрак шведский стол
|08.01-22.03.24
|42230
|38030
|64460
|7695
|7695
|9720
“Москва” 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|08.01-22.03.24
|30900
|31350
|39675
|3445
|3845
|5870
“Достоевский” 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|08.01-22.03.24
|30690
|–
|40440
|3580
|3780
|–
“Достоевский” 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|08.01-22.03.24
|31485
|31485
|41625
|3780
|4050
|6075
|Цена тура без проживания и питания
|08.01-22.03.24
|19155
|Скидка на тур на ребенка до 14 лет
|08.01-22.03.24
|1850
|Гостиница / Размещение
|Период
|2-местный номер
|Доп. место
|1-местный номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-местный
|2-местный
|2-местный+доп. место
“Кирочная”
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|22.03.-28.04.24
|30415
|30415
|37940
|3125
|3645
|5470
“Кирочная”
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|22.03.-28.04.24
|32005
|32005
|40975
|3645
|4185
|6275
“Санкт-Петербург” 4*
Стандарт ДВОР, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|33400
|32050
|46855
|4655
|4655
|6680
“Санкт-Петербург” 4*
Делакс НЕВА, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|44860
|38770
|69585
|8545
|8545
|10570
“Москва” 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|34510
|33520
|46485
|4590
|5035
|7330
“Достоевский” 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|33835
|-
|44365
|4225
|4805
|-
“Достоевский” 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|35430
|40350
|45725
|4455
|5345
|9125
|Цена тура без проживания и питания
|22.03-28.04.24
|20015
|Скидка на тур на ребенка до 14 лет
|22.03-28.04.24
|1800
Варианты проживания
Гостиница «Москва» 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Гостиница «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву.
Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку.
Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Гостиница «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 6 суток, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Предоставляется скидка на ребенка до 14 лет — 1850 руб.
Места встречи группы
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
- Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
- Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская».