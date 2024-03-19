5 день

Петропавловская крепость, экскурсия по Петербургскому метрополитену, Казанский собор

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города — собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга — Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь — почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением

Казанского собора - старт от станции метро «Горьковская»