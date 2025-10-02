Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Принять участие в праздничном интерактиве, погулять по Петрозаводску, встретиться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
21 950 ₽ за человека
Ладожский вояж: путешествие по знаковым локациям Карелии на автобусе со стартом из Санкт-Петербурга
Посетить Старую Ладогу, заглянуть в резиденцию Талви Укко и погулять по парку «Рускеала»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 7:30. В 8:3...
Завтра в 07:30
10 окт в 07:30
13 950 ₽ за человека
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Допол...
30 дек в 08:00
36 290 ₽ за человека
