Онежская набережная – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Онежская набережная» в Санкт-Петербурге, цены от 8 490 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
169808 490 за человека
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Погулять по Онежской набережной, послушать рассказы об истории мест и посетить памятники архитектуры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
13 июля в 07:30
3 авг в 07:30
11 900 за человека
В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
Полюбоваться Мраморным каньоном и Тохминскими водопадами, погулять вдоль Онежского озера
Начало: В 07:00 отправление из Санкт-Петербурга, от станци...
27 июля в 07:00
7 авг в 07:00
9 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онежская набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
  2. Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
  3. В Карелию из Санкт-Петербурга: «Рускеала», Сортавала, Петрозаводск и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Ладожское озеро
  9. Царское село
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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