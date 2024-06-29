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Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
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Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
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11 900₽ за человека
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Начало: В 07:00 отправление из Санкт-Петербурга, от станци...
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9 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онежская набережная»
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