3 дня
8 Марта в окружении роскоши: калейдоскоп дворцов и музейных сокровищ
Увидеть шедевры Фаберже, погулять по любимой резиденции императрицы и сходить в Эрмитаж
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
7 мар в 12:00
12 350₽ за человека
3 дня
Февральский экспресс-тур к мужскому празднику: Петербург, Кронштадт и Царское Село
Погулять по «Острову фортов», осмотреть залы Екатерининского дворца и коллекции Эрмитажа
Начало: Московский вокзал/отель в Санкт-Петербурге, точное...
21 фев в 09:00
11 900₽ за человека
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
22 ноя в 12:00
29 ноя в 12:00
10 000₽ за человека
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
20 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
19 650₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Екатерининский дворец на автобусе»
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