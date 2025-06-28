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Петергоф и Кронштадт – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Петергоф и Кронштадт» в Санкт-Петербурге, цены от 4595 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
На автобусе
На теплоходе
2 дня
Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Московский вокзал, 7:00
28 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 600 ₽ за человека
Петербургские выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Петербургские выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
28 июн в 15:00
5 июл в 15:00
4595 ₽ за человека
В Петербург с детьми: Петергоф, Царское Село и Кронштадт, интерактивный квест и экскурсии
На машине
4 дня
В Петербург с детьми: Петергоф, Царское Село и Кронштадт, интерактивный квест и экскурсии
Раскрыть тайны Петропавловской крепости, посетить лицей Пушкина и полюбоваться фонтанами
Начало: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед» (Лиговский прос...
12 июл в 11:00
58 088 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф и Кронштадт»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
  2. Петербургские выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
  3. В Петербург с детьми: Петергоф, Царское Село и Кронштадт, интерактивный квест и экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Исаакиевский собор
  6. Петропавловская крепость
  7. Дворцовая площадь
  8. Эрмитаж
  9. Невский проспект
  10. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петергоф и Кронштадт" можно забронировать 3 тура от 4595 до 58 088.
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