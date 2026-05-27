Встречаемся и едем Приозерск (2 часа). По пути вы послушаете дорожную экскурсию. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела и отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории.

Затем переедем в Рускеалу (3 часа в пути). Погуляем по тропинкам и дорожкам, поищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зиплайне.

В 18:45 прямо из парка отходит «Рускеальский экспресс» с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Приедем на нём в Сортавалу, ужин и отдых.