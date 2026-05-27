Описание тура
Организационные детали
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в 2-местных номерах. Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас соседа вашего пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за 1-местное размещение.
Программа тура по дням
Мраморный каньон и «Рускеальский экспресс»
Встречаемся и едем Приозерск (2 часа). По пути вы послушаете дорожную экскурсию. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела и отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории.
Затем переедем в Рускеалу (3 часа в пути). Погуляем по тропинкам и дорожкам, поищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зиплайне.
В 18:45 прямо из парка отходит «Рускеальский экспресс» с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Приедем на нём в Сортавалу, ужин и отдых.
Валаам, прогулка по Ладожским шхерам, переезд в Петрозаводск
Утром по Ладожскому озеру отправляемся на остров Валаам (время в пути около часа). Здесь с экскурсией на гольф-карах проедем по дорожкам, заглянем в обитель, поставим свечи. Останется время прогуляться, зайти в храм и послушать хор, выпить иван-чая на пристани с монастырской выпечкой.
С острова на катер — прокатимся меж Ладожских шхер разного размера, на которых деревья растут прямо из каменной породы. На одном из островков выйдем и посмотрим на шхеры с высоты.
После — карельский обед: грибная похлёбка, мясо оленя или стейк из форели. Затем едем в Петрозаводск (3–4 часа в пути). Разместимся в отеле и поужинаем в ресторане. Перед сном прогуляемся до живописной набережной и полюбуемся закатом (по желанию).
Экскурсия по Петрозаводску, Кижи
Утром вы познакомитесь с главными достопримечательностями Петрозаводска. Затем на метеоре отправимся на остров Кижи (время в пути около часа). Здесь вас ждёт 3-часовая экскурсия — посещение уникального музея деревянного зодчества под открытым небом.
После — ужин в этническом ресторане, где при везении можно застать фольклорные выступления на финском языке.
Кивач, Марциальные Воды
Посетим Марциальные Воды, с которых начались первые курорты в Российской империи. Пётр I бывал здесь 4 раза, а курорт строился под его личным надзором. С тех времён сохранилась церковь, построенная, по преданию, по его чертежам. Мы подойдём к трём источникам, из каждого попробуем водицы. Заглянем в Долину зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного ушастого).
Закончим прогулкой по заповеднику «Кивач». Увидим одноимённый бурный водопад, не раз воспетый поэтами и художниками. После вернёмся в Петрозаводск (на ж/д вокзал прибудем к 14:00–15:00).
Белые киты и Соловецкий архипелаг
Доедем до причала и на большом катере отправимся через Белое море к Соловецкому архипелагу. По дороге зайдём на мыс Белужий посмотреть на белых китов.
На острове разместимся в гостинице, пообедаем в монастырской трапезной и прогуляемся по территории обители. Желающие поставят свечи.
В 16:00 — 3–4-часовая пешая экскурсия: вы познакомитесь с историей острова от первых монахов до сегодняшних дней. Мы увидим древние лабиринты, оценим красоту и мощь Соловецкого монастыря, прогуляемся по берегу Святого озера.
Скиты и белоснежный пляж
Сотни лет скиты Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков — сегодня отправимся раскрывать их тайны и слушать истории. Свято-Вознесенский скит и Секирная гора — «крепость света и тьмы», во времена СЛОН была штрафным изолятором. Савватиевский скит — первое поселение иноков, в начале 20 века стал местом первого расстрела на Соловках.
Также посмотрим на остатки школы юнг, которую окончил советский писатель Валентин Пикуль и написал об этом автобиографичный роман «Мальчики с бантиками».
Увидим дамбу 16 века — реализованную идею «повернуть реки вспять». А во второй половине дня прогуляемся до белоснежного пляжа. Здесь можно даже искупаться, если позволит погода.
Долгая губа и дегустация мидий
Отправляемся на экологическую морскую прогулку по заливу Долгая губа — внутреннее море Соловков. Лодка-карбас с мотором, подгоняемая свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей и бесчисленных островов. Вот — птичье семейство, а вот — пригрелся на солнышке тюлень. Малая глубина позволяет разглядеть подводный мир: морских звёзд, ультрамариновых медуз, яркий оранжевый фукус. По пути насобираем сачком мидий, и пока капитан готовит их на костре, послушаем рассказы добытчика водорослей.
Во второй половине дня — свободное время для прогулки по острову или дополнительных экскурсий. Можно взять велосипеды и прокатиться до Ботанического сада или на лодке пройти по рукотворным каналам, которые вырыли соловецкие монахи.
Вечером соберёмся на ужин в одном из местных кафе. Попробуем калитки с морошкой, салат из свежей морской капусты, розовую икру пинагора и поделимся впечатлениями.
Завершение тура, отъезд
Утром катер доставит нас на большую землю, в Кемь. Можно уехать поездом из Кеми (успеваем на поезд в 10:10) или доехать до ж/д вокзала Петрозаводска.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|124 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание в Карелии, завтраки на Соловках
- Поездка на паровозе
- 2 экскурсии на Соловецких островах (большая обзорная и по скитам)
- Экологическая прогулка с дегустацией мидий
- Водная прогулка на мыс Белужий
- Сопровождение эксперта по региону
- Входные билеты на все указанные объекты
- Трансфер, в том числе и обратный до Петрозаводска
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта и обратно
- Обеды и ужины в части маршрута на Соловках (есть кафе и трапезные, 500-700 ₽ за приём)
- Дополнительные экскурсии на Соловках
- Прогулка на лодках по рукотворным каналам
- Аренда велосипедов
- Доплата за 1-местное размещение - 33 500 ₽