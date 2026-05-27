Рускеала, Валаам, Кижи и Соловки: лучшее в Карелии за одну поездку

Прокатиться на ретропоезде и по ладожским шхерам, узать историю скитов и продегустировать мидии
Наше путешествие — полное погружение в регион и его главные достопримечательности. Вы полюбуетесь мраморными скалами Рускеалы и прокатитесь на старинном паровозе. Мы пройдём по волнам Ладожского и Онежского озёр и
читать дальше

зайдём в воды сурового Белого моря. Погуляем по Валааму, Кижам и земле Соловецкой.

Прикоснёмся к непростой истории этих мест от создания первой монастырской обители до сегодняшних дней. А на экопрогулке понаблюдаем за белыми китами и соберём мидии.

Описание тура

Организационные детали

Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в 2-местных номерах. Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас соседа вашего пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за 1-местное размещение.

Программа тура по дням

1 день

Мраморный каньон и «Рускеальский экспресс»

Встречаемся и едем Приозерск (2 часа). По пути вы послушаете дорожную экскурсию. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела и отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории.

Затем переедем в Рускеалу (3 часа в пути). Погуляем по тропинкам и дорожкам, поищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зиплайне.

В 18:45 прямо из парка отходит «Рускеальский экспресс» с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Приедем на нём в Сортавалу, ужин и отдых.

2 день

Валаам, прогулка по Ладожским шхерам, переезд в Петрозаводск

Утром по Ладожскому озеру отправляемся на остров Валаам (время в пути около часа). Здесь с экскурсией на гольф-карах проедем по дорожкам, заглянем в обитель, поставим свечи. Останется время прогуляться, зайти в храм и послушать хор, выпить иван-чая на пристани с монастырской выпечкой.

С острова на катер — прокатимся меж Ладожских шхер разного размера, на которых деревья растут прямо из каменной породы. На одном из островков выйдем и посмотрим на шхеры с высоты.

После — карельский обед: грибная похлёбка, мясо оленя или стейк из форели. Затем едем в Петрозаводск (3–4 часа в пути). Разместимся в отеле и поужинаем в ресторане. Перед сном прогуляемся до живописной набережной и полюбуемся закатом (по желанию).

3 день

Экскурсия по Петрозаводску, Кижи

Утром вы познакомитесь с главными достопримечательностями Петрозаводска. Затем на метеоре отправимся на остров Кижи (время в пути около часа). Здесь вас ждёт 3-часовая экскурсия — посещение уникального музея деревянного зодчества под открытым небом.

После — ужин в этническом ресторане, где при везении можно застать фольклорные выступления на финском языке.

4 день

Кивач, Марциальные Воды

Посетим Марциальные Воды, с которых начались первые курорты в Российской империи. Пётр I бывал здесь 4 раза, а курорт строился под его личным надзором. С тех времён сохранилась церковь, построенная, по преданию, по его чертежам. Мы подойдём к трём источникам, из каждого попробуем водицы. Заглянем в Долину зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного ушастого).

Закончим прогулкой по заповеднику «Кивач». Увидим одноимённый бурный водопад, не раз воспетый поэтами и художниками. После вернёмся в Петрозаводск (на ж/д вокзал прибудем к 14:00–15:00).

5 день

Белые киты и Соловецкий архипелаг

Доедем до причала и на большом катере отправимся через Белое море к Соловецкому архипелагу. По дороге зайдём на мыс Белужий посмотреть на белых китов.

На острове разместимся в гостинице, пообедаем в монастырской трапезной и прогуляемся по территории обители. Желающие поставят свечи.

В 16:00 — 3–4-часовая пешая экскурсия: вы познакомитесь с историей острова от первых монахов до сегодняшних дней. Мы увидим древние лабиринты, оценим красоту и мощь Соловецкого монастыря, прогуляемся по берегу Святого озера.

6 день

Скиты и белоснежный пляж

Сотни лет скиты Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков — сегодня отправимся раскрывать их тайны и слушать истории. Свято-Вознесенский скит и Секирная гора — «крепость света и тьмы», во времена СЛОН была штрафным изолятором. Савватиевский скит — первое поселение иноков, в начале 20 века стал местом первого расстрела на Соловках.

Также посмотрим на остатки школы юнг, которую окончил советский писатель Валентин Пикуль и написал об этом автобиографичный роман «Мальчики с бантиками».

Увидим дамбу 16 века — реализованную идею «повернуть реки вспять». А во второй половине дня прогуляемся до белоснежного пляжа. Здесь можно даже искупаться, если позволит погода.

7 день

Долгая губа и дегустация мидий

Отправляемся на экологическую морскую прогулку по заливу Долгая губа — внутреннее море Соловков. Лодка-карбас с мотором, подгоняемая свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей и бесчисленных островов. Вот — птичье семейство, а вот — пригрелся на солнышке тюлень. Малая глубина позволяет разглядеть подводный мир: морских звёзд, ультрамариновых медуз, яркий оранжевый фукус. По пути насобираем сачком мидий, и пока капитан готовит их на костре, послушаем рассказы добытчика водорослей.

Во второй половине дня — свободное время для прогулки по острову или дополнительных экскурсий. Можно взять велосипеды и прокатиться до Ботанического сада или на лодке пройти по рукотворным каналам, которые вырыли соловецкие монахи.

Вечером соберёмся на ужин в одном из местных кафе. Попробуем калитки с морошкой, салат из свежей морской капусты, розовую икру пинагора и поделимся впечатлениями.

8 день

Завершение тура, отъезд

Утром катер доставит нас на большую землю, в Кемь. Можно уехать поездом из Кеми (успеваем на поезд в 10:10) или доехать до ж/д вокзала Петрозаводска.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет124 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание в Карелии, завтраки на Соловках
  • Поездка на паровозе
  • 2 экскурсии на Соловецких островах (большая обзорная и по скитам)
  • Экологическая прогулка с дегустацией мидий
  • Водная прогулка на мыс Белужий
  • Сопровождение эксперта по региону
  • Входные билеты на все указанные объекты
  • Трансфер, в том числе и обратный до Петрозаводска
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта и обратно
  • Обеды и ужины в части маршрута на Соловках (есть кафе и трапезные, 500-700 ₽ за приём)
  • Дополнительные экскурсии на Соловках
  • Прогулка на лодках по рукотворным каналам
  • Аренда велосипедов
  • Доплата за 1-местное размещение - 33 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
Завершение: Петрозаводск, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 105 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

