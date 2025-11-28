Поехали с нами в удивительный край, где высятся древние постройки, шумят водопады и впечатляют своей красотой густые леса, окрашенные в золотые осенние наряды.Мы подготовили для вас интересную программу, куда включили

и главные достопримечательности, и дегустации, и необычные интерактивы. Вы осмотрите крепость Корела, сохранившуюся со времён шведского владычества, и заглянете в музей «Город ангелов», расположенный в руинах старинной кирхи. Полюбуетесь каньонами-штольнями в горном парке «Рускеала» и побываете на местах съёмок фильма «А зори здесь тихие». На катере пронесётесь по просторам Ладожского озера и погуляете по одному из его островов. В питомнике хаски пообщаетесь с дружелюбными собаками и северными оленями, а в интерактивном парке «Бастионъ» перенесётесь в прошлое и даже прокатитесь по воде на драккаре. А ещё попробуете иван-чай, бальзамы и настойки и рыбные деликатесы на форелевом хозяйстве.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.