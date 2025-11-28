Мои заказы

В Карелию на выходные на автобусе: "Рускеала", парк "Бастионъ", Ладожские шхеры и милые хаски

Почувствовать себя викингом, катаясь на драккаре, увидеть Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Поехали с нами в удивительный край, где высятся древние постройки, шумят водопады и впечатляют своей красотой густые леса, окрашенные в золотые осенние наряды.

Мы подготовили для вас интересную программу, куда включили
и главные достопримечательности, и дегустации, и необычные интерактивы.

Вы осмотрите крепость Корела, сохранившуюся со времён шведского владычества, и заглянете в музей «Город ангелов», расположенный в руинах старинной кирхи.

Полюбуетесь каньонами-штольнями в горном парке «Рускеала» и побываете на местах съёмок фильма «А зори здесь тихие». На катере пронесётесь по просторам Ладожского озера и погуляете по одному из его островов.

В питомнике хаски пообщаетесь с дружелюбными собаками и северными оленями, а в интерактивном парке «Бастионъ» перенесётесь в прошлое и даже прокатитесь по воде на драккаре. А ещё попробуете иван-чай, бальзамы и настойки и рыбные деликатесы на форелевом хозяйстве.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».

Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.

2 день

Питомник хаски, парк «Бастионъ», прогулка по Ладожским шхерам и дегустации

После завтрака отправимся в питомник хаски, где можно пообщаться не только с дружелюбными собаками, но и с северными оленями, лисами и енотами. А ещё сделать милые фотографии.

Далее посетим интерактивный парк «Бастионъ». С 12:40 до 14:40 вас ждёт настоящее путешествие во времени: от Каменного века до Средневековья. Аниматоры в исторических костюмах погрузят в эпоху викингов и покажут действующие макеты, а затем вы прокатитесь по воде на драккаре.

С 15:00 до 17:00 состоится прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере. Мы полюбуемся карельскими фьордами, остановимся на острове Хонкасало, который называют «Крышей Ладоги». Высадка займёт около 30 минут, во время которых можно будет подняться на видовую скалу и насладиться панорамой озера.

В 17:30 начнётся дегустация карельских бальзамов и настоек. Вы узнаете о традициях их производства и попробуете несколько видов напитков.

Вечером посетим фирменный магазин форелевого хозяйства. Здесь состоится дегустация свежей рыбы и местных деликатесов, а также будет возможность приобрести их с собой.

Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Посещение питомника хаски
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Дегустации
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии за доплату по желанию
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

