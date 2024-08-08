1 день

Прибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналам

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналам.

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие. На борту работает система аудиогид.

На одной из остановок автобуса мы предлагаем Вам сделать паузу и прокатиться на теплоходе по рекам и каналам: экскурсия «Путешествие по русскому Амстердаму».

Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда.

«Алые паруса» стали одним из значимых событий, которые проходят в Петербурге. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки и проведения репетиций. Для тех, у кого нет пригласительных билетов, а также «жаворонков», которые не готовы гулять по ночам, мы предлагаем самостоятельно посетить генеральную репетицию праздника с прохождением по Неве парусника под алыми парусами.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и катание по рекам и каналам.