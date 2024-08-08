В Петербург на «Алые паруса»

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Санкт-Петербург во время празднования «Алых парусов»! Тур подарит вам замечательную возможность окунуться в атмосферу праздника, насладиться красотой белых ночей и увидеть легендарный парусник с алыми парусами, проходящий по Неве.
5
3 отзыва
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
В Петербург на «Алые паруса»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналам

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналам.

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие. На борту работает система аудиогид.

На одной из остановок автобуса мы предлагаем Вам сделать паузу и прокатиться на теплоходе по рекам и каналам: экскурсия «Путешествие по русскому Амстердаму».

Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда.

«Алые паруса» стали одним из значимых событий, которые проходят в Петербурге. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки и проведения репетиций. Для тех, у кого нет пригласительных билетов, а также «жаворонков», которые не готовы гулять по ночам, мы предлагаем самостоятельно посетить генеральную репетицию праздника с прохождением по Неве парусника под алыми парусами.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию и катание по рекам и каналам.

Прибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналамПрибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналамПрибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналамПрибытие. Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on - Hop off» и экскурсия на теплоходе по рекам и каналам
2 день

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20! А начнется экскурсия с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора.

Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

А после пешеходной экскурсии Вас ждет знакомство с одним из крупнейших музеев мира – посещение Эрмитажа.

Залы этого музея познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

23:00 Начало праздника Алые Паруса.

По желанию - самостоятельная прогулка по набережным Невы (Адмиралтейской, Университетской, набережной Кутузова), которые станут эпицентром праздника выпускников Алые паруса.

Посещение праздничного концерта на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова возможно только при наличии пригласительного билета.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. ЭрмитажПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. ЭрмитажПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. ЭрмитажПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. ЭрмитажПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки. Эрмитаж
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный день
4 день

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». ОтъездЗагородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в городе Санкт-Петербург.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

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КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

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ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

26200-3681085009940-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

28190281504042097201128516685

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

2449018640344157695877510530

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27470193704043097201080012555

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

2409020040336107425850510935

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

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МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

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СТАНЦИЯ L1 3*

Мансарда/Атриум

Завтрак шведский стол

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СТАНЦИЯ L1 3*

Стандарт

Завтрак шведский стол

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СТАНЦИЯ K43

Стандарт

Завтрак накрытие

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Без проживания и питания11760

Скидка на ребенка до 14 лет: 950 рублей.

Варианты проживания

Отель «Достоевский» 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Гостиница «Кирочная»

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Театральная площадь 4

3 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Отель Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Отель Казанская 43

3 ночи

Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева

Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.

К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.

Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.

Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание: 3 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».

Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе.

Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться на экскурсию на теплоходе.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Четкая организация, возникшая проблема сразу была решена. Единственное, что немного напрягало - время начала экскурсий. Чаще всего они начинались после обеда, что не совсем удобно. И информация, которую сообщали экскурсоводы на 10 - 30% повторялась.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
7 авг 2024
Тур выбирала долго и дотошно, спасибо за терпение и помощь в расчетах, все четко, вежливо и своевременно.
К
7 авг 2024
Организация тура прошла на высшем уровне, отвечали на все появляющиеся вопросы, информацию отправили вовремя, что может не радовать.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьми3-дневные турыВсе турыАлые парусаВодные развлечения

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