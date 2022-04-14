Вас ждёт квадро тур на целый день по горам, лесам и ущельям бахчисарайской долины, заезд в горный монастырь, подъем на смотровые площадки, а так же отдых у озера с пикником и шашлыком в кругу приятной компании.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер к мото-базе и обратно
Подбор снаряжения, инструктаж, обучение езде
Аренда квадроциклов на время тура
Пикник в горах у озера с шашлыком
Сопровождение гидом и тур-лидером
Фото сопровождение
Страховка гостя
Аптечка, водичка, дождевик (по погоде)
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Севастополь, от вашего адреса
Завершение: г. Севастополь, ваш адрес
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Заберем вас по адресу в г. Севастополь и доставим до места сбора группы и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день в 09:00
Даниил — ваш гид в Севастополе
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