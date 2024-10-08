Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Вы на один день погрузитесь в прошлое и увидите Кавказ времен СССР, царской России и Средневековья.
Ведь Абхазии удивительным образом удалось сохранить артефакты разных веков! А еще она покорит вас невероятной природной красотой: вы увидите горы и море, озера и водопады, парки и каньоны. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
По пути в Гагру мы заедем в крепость Абаата, где вы увидите храм 5 века. Это один из древнейших храмов Абхазии, построенный задолго до крещения Руси. В самой Гагре вы прогуляетесь по живописному приморскому парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький.
Озеро Рица и дикая природа Абхазии
Вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и узнаете, как оно сформировалась и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. В теплое время года можно искупаться в чистой ледниковой воде, которая прогревается до +20 градусов. По пути к Рице я покажу вам Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.
Уникальные пляжи Пицунды
В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске. А также увидеть разрушенную Римскую крепость Питиунт и Храм Андрея Первозванного.
Организационные детали
Включено в стоимость: трансфер от отеля и обратно, аренда сап-доски и доп. оборудования, обучение катанию
Дополнительно оплачивается: обед в национальном кафе (средний чек — 600 руб. /чел.), вход в Рицинский реликтовый национальный парк (350 руб. /чел.)
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 1000 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично владею историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
М
Муясаров
8 окт 2024
Доброго дня. Поездка до озера и обратно за 18т. р. с остановкой в 2-3 красивых местах. Отзыв с 3* очень правдивый. Машина очень удобная, Ян очень проффесионално водит машину очень аккуратно и читать дальше
не быстро. В отличии от туров где машины, автобусы с туристами на закрытом повороте обгоняют по встречке и ели разьезжаются с другими машинами. Пожалуй из плюсов все. Минусы в машине на заднем сиденье очень пахнет бензином. Гид из Яна просто нулевой. Он ничего не рассказывает!!! В целом если вам надо безопасно сьездить на озеро за 18к то это сюда. И то если бы мы не попросили/настояли на прогулке по озеру на катамаранах, на озеро мы бы посмотрели сверху 5 минут и назад. Остановки по пути хотите остановимся нехотите не остановимся. Просто поболтать с ним за жизнь и общим моментам очень приятно но это же экскурсия!!! Непонравилось что остается 4 часа до завершения мы едем домой, только после замечания что еще 4 часа мы проехали через олимпийский сочи парк В целом перед поездкой читаете составляете маршрут и Ян вас безопасно везет.
Е
Евгения
20 апр 2024
Экскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не было
К
Кристина
16 авг 2023
Вчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на каких смотровых сделать остановку, чтоб было очень мало людей, но при этом очень красиво. Будем рекомендовать друзьям!
К
Коринюк
15 авг 2023
Отличная экскурсия, были вдвоем с девушкой, все очень понравилось, на следующий год думаем вернуться и уже присматриваем экскурсии у Яна!!!
Екатерина
18 июл 2023
Очень понравилось окончание маршрута-катание на сапах. Давно хотелось попробовать, удалось совместить поездку и катание. Возит по интересным местам, где нет толп туристов
Д
Диана
24 июл 2022
Сказать, что экскурсия понравилась – не сказать ничего. Прекрасные горные виды и занимательные истории- 14 часов пролетели незаметно. Шквал эмоций и запредельный восторг от этой поездки. Покатушки на SUPe это просто читать дальше
отдельная❤️ почувствовать эти волны 🌊, уединиться с морем это просто изумительно. Даже удалось увидеть дельфина 🐬 😻😻😻 Очень рекомендую обязательно увидеть эту красоту в живую, если решите выбирать гида для данного путешествия, то однозначно рекомендую Яна
В
Веста
14 июл 2022
Наша поездка прошла на одном дыхании. Ян отличный собеседник, великолепный фотограф, диджей (прекрасный плейлист создал особый колорит) и инструктор по гребле на SUP доске (после этой поездки я даже захотела включить это занятие в список своих хобби). Мы остались в полнейшем восторге от живописных видов и компании Яна. Рекомендуем!:)
Юлия
11 июн 2022
Посетили данную экскурсию. Всё понравилось от первой минуты до последней. Ян был пунктуален, приятным бонусом нас ждала водичка в автомобиле для каждого гостя, хотелось бы оценить так же качество езды, читать дальше
Ян-супер водитель, очень комфортное вождение.
Сама экскурсия очень понравилась, мы останавливались в очень живописных местах по сколько нам нужно, делали фото. Благодаря Яну, мы просто влюбились в Абхазию. Завёз нас на очень вкусный обед. Цены просто порадовали, на троих+ребёнок отдали всего 2700 с алкоголем. На обратном пути остановились в Пицунде, поплавали в красивом море, позагорали. Ян покатал нас на своём сапе и помог сделать фото.
Рекомендую всем!
Анна
27 авг 2021
Отличная экскурсия, главное понравилась детям. Хороший маршрут, интересные места, безопасное вождение. Всем советуем, кто хочет отвлечься от соченской суеты и попасть в прошлое))
Светлана
25 фев 2021
Гидом назвать Яна нельзя. Он просто водитель, который знает маршрут. Он не проводит экскурсию как гид, он аккуратно везёт вас по маршруту соблюдая все правила пдд на своей праворульной Тойоте читать дальше
и выслушает ваш монолог. Ничего нового вы от него не узнаете, поэтому почитайте в интернете информацию про достопримечательности интересующие вас перед поездкой с ним. Он Флегматик. Нужно быть настойчивым в своих желаниях и вы увидите больше! Так мы попали в новоафонские пещеры. Он сказал что это сложно, но по факту без проблем!
Ян
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, я прошу прошения что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. К сожалению, мы не нашли общий язык, я люблю свой город и верю в Россию. Новоафонские пещеры не входят в маршрут, так как они не предусмотрены программой.
Е
Евгения
17 дек 2020
Мы были первый раз в Абхазии. От посещения Республики остались двоякие впечатления. Спасибо Яну за безопасную езду, за организацию обеда национальными блюдами, за знакомство с достопримечательностями.
В
Владимир
21 окт 2020
Поездка прошла хорошо. Ян вполне знаком как с местными обычаями и культурой, так и с наиболее интересными местами для посещения. Рекомендую всем, кому интересна Абхазия, как общее знакомство с ней, и гида, как интересного собеседника и экскурсовода:)
А
Алексей
29 сен 2020
Всё было хорошо.
Дарья
20 сен 2020
Огромное спасибо Яну за замечательный день в Абхазии. Все было очень круто, однозначно рекомендую!
Н
Наталья
11 сен 2020
Очень комфортно, маршрут продуман, несмотря на длительность поездки переутомления не почувствовала. Ян очень пунктуален, учитывал наши пожелания во время путешествия, немного не хватило местных баек и каких -нибудь "почти правдивых" историй об объектах посещения кроме просто исторической справки