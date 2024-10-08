Вы на один день погрузитесь в прошлое и увидите Кавказ времен СССР, царской России и Средневековья. Ведь Абхазии удивительным образом удалось сохранить артефакты разных веков! А еще она покорит вас невероятной природной красотой: вы увидите горы и море, озера и водопады, парки и каньоны. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.

Описание водной прогулки

Идиллическая Гагра

По пути в Гагру мы заедем в крепость Абаата, где вы увидите храм 5 века. Это один из древнейших храмов Абхазии, построенный задолго до крещения Руси. В самой Гагре вы прогуляетесь по живописному приморскому парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький.

Озеро Рица и дикая природа Абхазии

Вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и узнаете, как оно сформировалась и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. В теплое время года можно искупаться в чистой ледниковой воде, которая прогревается до +20 градусов. По пути к Рице я покажу вам Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Уникальные пляжи Пицунды

В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске. А также увидеть разрушенную Римскую крепость Питиунт и Храм Андрея Первозванного.

Организационные детали

Включено в стоимость: трансфер от отеля и обратно, аренда сап-доски и доп. оборудования, обучение катанию

Дополнительно оплачивается: обед в национальном кафе (средний чек — 600 руб. /чел.), вход в Рицинский реликтовый национальный парк (350 руб. /чел.)

Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Crown

Потребуются пляжные принадлежности (полотенце, купальник)

Пересечение границы