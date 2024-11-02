Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день

Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, красивое место — белые скалы, заедем на любимую дачу товарища Сталина.

В Пицунде посетим Патриарший собор, заедем в частный дом-музей в
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старинном абхазском селе и посетим самый роскошный пляж всей Абхазии в Пицундской бухте, утопающий в реликтовой сосновой роще. По вашему желанию можем заехать за настоящим вином, чаем, медом, сыром и фруктами.

5
13 отзывов
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Великолепная Пицунда - супермаршрут на один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Организационные детали: Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

Ежедневно в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Дача Сталина
  • Город Гагра
  • Замок Принца Ольденбургского
  • Крепость Абаата
  • Приморский парк
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Смотровая площадка над Гагрой
  • Город Пицунда
  • Патриарший собор
  • Дом-музей в селе Лдзаа
  • Пляж в Пицунде
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вход в дом-музей - 300 руб.
  • Вход в Пицундский храм - 300 руб.
  • Дача Сталина - 500 руб.
  • Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
2 ноя 2024
Огромнейшее спасибо гиду Александру! Много раз были в Абхазии, но после этой экскурсии увидели ее с другой стороны. Интереснейшие факты этой страны, о которых ранее не знали и прошлые экскурсии об этом не вещали. Посетили скрытые от основных маршрутов достопримечательности.
М
29 окт 2024
Благодарю Александра за шикарную экскурсию по Абхазии!!! Впервые приехали в Сочи с подругами и сразу в Абхазию. Поразила шикарная природа и своевременная подача информации от гида. Узнали много нового для себя об этой замечательной стране. Всем рекомендуем Александра для совместного путешествия по Абхазии, Пицунда - это нечто… …
Е
25 окт 2024
Хотим выразить слова благодарности за хорошо организованный наш отдых для семьи из 6 человек. Четыре дня мы знакомились с городом Сочи и Абхазией. Все были впервые. Благодаря Александру, мы интересно,
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организованно, комфортно и познавательно провели время. Спасибо Вам за всё. Большой привет и слова благодарности от моих родителей и детей. Все до сих пор вспоминают красоту природы и всё, что посещали. И с восторгом рассказывают знакомым о поездке в Пицунду…

М
23 окт 2024
Вот уже второй раз удается попасть в Абхазию с Александром. Замечательный гид и экскурсовод! великолепно знает историю и природу Абхазии, может показать страну с нескольких интересных ракурсов! крайне занимательная история
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про быт и нравы настоящих Абхазов. стоит съездить только ради такого! Мы побывали в великолепной Пицунде, посетили крайне необычный христианский храм и узнали много нового, а на обратном пути обнаружили ягоды на хвойном дереве! После удивления получили от Александра консультацию, ведь он батаник. В итоге хочу рекомендовать - съездите с Александром в Абхазию - не пожалеете, разве что придется очень рано встать…

Ю
18 окт 2024
Александр! От всей души благодарим вас за две экскурсии проведенные для нашей семьи. Нам всем все очень понравилось, именно подача материала и места о которых мы ранее не знали. Спасибо за перенос экскурсии из за дождя. Мои родители просто в восторге от видов на Красной поляне и конечно покарила нас Абхазия, Пицунда… Удачи вам и хороших туристов.
З
14 окт 2024
Выражаем признательность и отзывчивость гиду Александру. Он первый откликнулся на просьбу провести экскурсию в Абхазию для сына-инвалида. У нас проблема посадка, высадка на коляску. Мы были очень рады, что Александр
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предоставил нам комфортабельный микроавтобус и для нас и для сына с коляской было очень удобно и комфортно. По экскурсии: понравилось все, ранний выезд и быстрый проход границ, знакомство с историей и достопримечательностями необычной страны. Александр подъезжал очень близко ко всем красотам и нам не всегда приходилось выходить с машины. Незабываемые пейзажи по дороге до Пицунды, всем рекомендуем посетить Абхазию и в качестве гида выбрать Александра.

Д
11 окт 2024
Наша путешествие началось из Адлера. Потом сразу решили по нашей просьбе в Пицунду. Там же пообедали на берегу в местном кафе и попробовали Абхазскую кухню, все достойно похвал. По нашей
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просьбе Александр нас завез в один из частных домов где мы попробовали и прикупили домашнего вина и чачу, очень понравилось. Далее мы посетили в прибрежном к Пицунде селе дом – музей в три этажа, где местный энтузиаст собирал коллекцию всю жизнь. Он так же являлся народным умельцем. Пред домом в честь односельчан – героев войны и труда создан мемориал с именами и портретами. Дело начинателя продолжает вся родня. В доме уникальная коллекция оружия и быта Кавказа, просто уходить не хотелось, многое стало понятно про эту замечательную страну благодаря этим экспозициям. Чего только стоит карета принца Ольденбургского, в которой мы запечатлели нашего гида. Наш маршрут закончили на смотровой площадке над Гагрой, великолепный вид и понимание райского места. Всем отдыхающим рекомендуем посетить Пицунду и только с Александром!!!

Л
3 окт 2024
Хотим от всей души поблагодарить нашего замечательного гида – Александра. Мы с женой впервые посмотрели Абхазию, ее маленькую часть и остались очень довольны услугами Александра. Выезд был очень ранний, аж
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в 6-30ч., но оно этого стоило. Границу прошли за 5 минут и сразу после нас подъехало несколько огромных автобусов и что там началось, толпа, все бегут. Так же порадовало утреннее солнышко, которое вставало над высоченными горами, рассвет в Абхазии – это нечто! Наш гид осветил нам исторические моменты страны и информировал нас по ходу движения. Первая остановка перед Гаграми удивила мягкостью воздуха и ароматами цветений в этот период. Осмотрев старую и новую Гагру направились в Пицунду. Вот здесь поистине рай на земле, такого моря я ранее не видел на всем черноморском побережье, очень чистое, тихое за счет огромной бухты и оказалось комфортным в плане купания. Мы с женой купаться не собирались, но все кто был на пляже и купались нас просто раздразнили.

В
28 сен 2024
Мы с женой в сентябре посетили Абхазию. Поездка получилась очень интересной, познавательной и душевной благодаря нашему экскурсоводу Александру! День был очень насыщенным достопримечательностями и необыкновенно вкусным. Именно благодаря этому человеку
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осталось очень теплое и солнечное впечатление о стране, ее людях, культуре и истории. Александр искренне старался сделать наше пребывание в Абхазии наиболее комфортным для нас. Думаю, что все согласятся с тем, что представление о стране во многом зависит от того, как вам ее покажут, что вы о ней узнаете. Вот нам повезло и самым замечательным образом наше пребывание в Абхазии украсил наш гид Александр! Вся экскурсия планировалась с учетом наших пожеланий, безукоризненное чувство такта и пунктуальность, доброжелательность и большой объем информации, терпение … Так что если вы решите побывать в Абхазии, то мы вам советуем Александра! Огрооомное тебе спасибо!!!

С
23 сен 2024
Сегодня вернулись из Абхазии! Хочу выразить огромную благодарность Александру за профессионализм в экскурсионном турне по этой замечательной стране. Александр за один день показал многие красоты этой уникальной страны. По совету
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побывали в монастырях, на видовых площадках, сделали массу уникальных фото, попробовали блюда Абхазской кухни. Александр хороший водитель, что в горной местности очень важно! Видно, что очень любит эту страну и эту любовь передавал умело во время нашего путешествия! Рекомендую!

В
19 сен 2024
Обратились к Александру, чтобы он свозил нас в Абхазию. По дороге мы посетили обзорную площадку на горе Мамзышка и полюбовались рассветом над Гагрой, останавливались в живописных местах для фотографий. Всю
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дорогу Александр рассказывал интересные истории из жизни Абхазии, а также историю мест, которые нам встречались. Конечная точка у нас Пицунда, там мы долго гуляли, фотографировались и наслаждались тишиной этих мест. На обратной дороге пообедали в кафе, попробовали настоящую аутентичную еду и первый тост чачи подняли за Абхазию. Очень порадовала самобытная Абхазия. Александр оказался очень приятным и позитивным человеком, который очень любит эту страну и готов делиться знаниями о ней. Также хочется отметить адекватность цены. Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию! Обязательно вернёмся ещё.

В
10 сен 2024
Огромное спасибо за знакомство с новой для нас страной, которая навсегда оставит незабываемые впечатления. Выделить что-либо невозможно. Прекрасно всё: эти грандиозные пальмы в Гаграх, шикарная бухта в Пицунде, покорил Новый
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Афон и конечно же озеро Рица и многое-многое другое. Особое впечатление оставили простые, обычные люди. Моя супруга восхищена Вами и тем праздником, который Вы организовали для нас. Ещё раз огромное Спасибо! И до новых встреч.

А
2 сен 2024
Очень хотелось побывать в Абхазии и посетить святые места и места силы. В качестве гида выбрали Александра, созвонились и 1 сентября мы с мужем уже в шикарном автомобиле с хорошим
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обзором и удобным диваном. Первая остановка у нас была в Гаграх, познакомились с замком принца Ольденбургского, Приморским парком и рестораном Гагрипш. Вышли у колоннады в Гаграх и подышали морским воздухом. Далее посетили Пицунду с ее роскошной бухтой, утопающей в реликтовой сосновой роще, поистине потрясающее зрелище, уезжать не хотелось. Немного проехали по Бзыпскому ущелью, полюбовались красотами, пообедали в местном кафе, отведав национальную кухню. Заправившись местными вкусняшками направились в Новый Афон и по приезду ознакомились с Иверской горой, оставили машину на парковке и Александр нас повел в келью Симона Канонита.

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