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в 6-30ч., но оно этого стоило. Границу прошли за 5 минут и сразу после нас подъехало несколько огромных автобусов и что там началось, толпа, все бегут. Так же порадовало утреннее солнышко, которое вставало над высоченными горами, рассвет в Абхазии – это нечто! Наш гид осветил нам исторические моменты страны и информировал нас по ходу движения. Первая остановка перед Гаграми удивила мягкостью воздуха и ароматами цветений в этот период. Осмотрев старую и новую Гагру направились в Пицунду. Вот здесь поистине рай на земле, такого моря я ранее не видел на всем черноморском побережье, очень чистое, тихое за счет огромной бухты и оказалось комфортным в плане купания. Мы с женой купаться не собирались, но все кто был на пляже и купались нас просто раздразнили.