Вы посетите все главные достопримечательности — старую и новую Гагры, красивое место — белые скалы, заедем на любимую дачу товарища Сталина.
В Пицунде посетим Патриарший собор, заедем в частный дом-музей в
В Пицунде посетим Патриарший собор, заедем в частный дом-музей в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииОрганизационные детали: Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса если вас до 6 человек, можно так же поехать на джипе если вас до 4 человек. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важно знать:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
Ежедневно в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Дача Сталина
- Город Гагра
- Замок Принца Ольденбургского
- Крепость Абаата
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Смотровая площадка над Гагрой
- Город Пицунда
- Патриарший собор
- Дом-музей в селе Лдзаа
- Пляж в Пицунде
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход в дом-музей - 300 руб.
- Вход в Пицундский храм - 300 руб.
- Дача Сталина - 500 руб.
- Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
2 ноя 2024
Огромнейшее спасибо гиду Александру! Много раз были в Абхазии, но после этой экскурсии увидели ее с другой стороны. Интереснейшие факты этой страны, о которых ранее не знали и прошлые экскурсии об этом не вещали. Посетили скрытые от основных маршрутов достопримечательности.
М
Марина
29 окт 2024
Благодарю Александра за шикарную экскурсию по Абхазии!!! Впервые приехали в Сочи с подругами и сразу в Абхазию. Поразила шикарная природа и своевременная подача информации от гида. Узнали много нового для себя об этой замечательной стране. Всем рекомендуем Александра для совместного путешествия по Абхазии, Пицунда - это нечто… …
Е
Елена
25 окт 2024
Хотим выразить слова благодарности за хорошо организованный наш отдых для семьи из 6 человек. Четыре дня мы знакомились с городом Сочи и Абхазией. Все были впервые. Благодаря Александру, мы интересно,
М
Мария
23 окт 2024
Вот уже второй раз удается попасть в Абхазию с Александром. Замечательный гид и экскурсовод! великолепно знает историю и природу Абхазии, может показать страну с нескольких интересных ракурсов! крайне занимательная история
Ю
Юлия
18 окт 2024
Александр! От всей души благодарим вас за две экскурсии проведенные для нашей семьи. Нам всем все очень понравилось, именно подача материала и места о которых мы ранее не знали. Спасибо за перенос экскурсии из за дождя. Мои родители просто в восторге от видов на Красной поляне и конечно покарила нас Абхазия, Пицунда… Удачи вам и хороших туристов.
З
Зульфия
14 окт 2024
Выражаем признательность и отзывчивость гиду Александру. Он первый откликнулся на просьбу провести экскурсию в Абхазию для сына-инвалида. У нас проблема посадка, высадка на коляску. Мы были очень рады, что Александр
Д
Джамал
11 окт 2024
Наша путешествие началось из Адлера. Потом сразу решили по нашей просьбе в Пицунду. Там же пообедали на берегу в местном кафе и попробовали Абхазскую кухню, все достойно похвал. По нашей
Л
Леонид
3 окт 2024
Хотим от всей души поблагодарить нашего замечательного гида – Александра. Мы с женой впервые посмотрели Абхазию, ее маленькую часть и остались очень довольны услугами Александра. Выезд был очень ранний, аж
В
Валентин
28 сен 2024
Мы с женой в сентябре посетили Абхазию. Поездка получилась очень интересной, познавательной и душевной благодаря нашему экскурсоводу Александру! День был очень насыщенным достопримечательностями и необыкновенно вкусным. Именно благодаря этому человеку
С
Светлана
23 сен 2024
Сегодня вернулись из Абхазии! Хочу выразить огромную благодарность Александру за профессионализм в экскурсионном турне по этой замечательной стране. Александр за один день показал многие красоты этой уникальной страны. По совету
В
Валентина
19 сен 2024
Обратились к Александру, чтобы он свозил нас в Абхазию. По дороге мы посетили обзорную площадку на горе Мамзышка и полюбовались рассветом над Гагрой, останавливались в живописных местах для фотографий. Всю
В
Вячеслав
10 сен 2024
Огромное спасибо за знакомство с новой для нас страной, которая навсегда оставит незабываемые впечатления. Выделить что-либо невозможно. Прекрасно всё: эти грандиозные пальмы в Гаграх, шикарная бухта в Пицунде, покорил Новый
А
Анна
2 сен 2024
Очень хотелось побывать в Абхазии и посетить святые места и места силы. В качестве гида выбрали Александра, созвонились и 1 сентября мы с мужем уже в шикарном автомобиле с хорошим
Входит в следующие категории Сочи
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