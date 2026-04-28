Выбираете живую природу и авторские программы вместо музейных залов? Тогда нам по пути! За 2 дня вы увидите водопады, скалистые берега и мраморный каньон, побываете в центре шунгита и форелевом хозяйстве. Мы позаботимся, чтобы знакомство с природой и культурой Северного Приладожья было увлекательным и комфортным.

Описание экскурсии

День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — Рускеала — Ахвенкоски — музей «Бастiонъ»

6:15 — отправление с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на поезде «Ласточка»

10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале до следующей локации вы доедете на автобусе.

12:00 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время

Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Вы узнаете об истории добычи камня и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):

— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка

— обзорные площадки, гроты и штольни

— троллей над каньоном

— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру

— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров

14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски

14:50 — водопады Ахвенкоски. Эти живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов. При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».

16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, увидеть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда.

18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер

День 2. Сортавала — Паасо — музеи — город — шунгит — Санкт-Петербург

8:00 — завтрак в отеле

9:45 — сбор группы и выезд

10:30 — подъём на гору Паасо Вы окажетесь в панорамной точке с видом на ладожские пейзажи и место древнего городища.

12:30 — музей частной коллекции Кронида Гоголева Вы увидите удивительные резные картины из дерева — глубокие, многослойные, поражающие детальностью и вниманием к северной жизни.

14:00 — обед (по желанию) и свободное время в Сортавале

15:00 — обзорная экскурсия по Сортавале и парк «Ваккосалми»

Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу, храм Николая Чудотворца и услышите авторские истории о парке «Ваккосалми».

16:00 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.

На обратном пути мы зайдём в фирменный магазина форелевого хозяйства, где изготавливают популярные гастрономические сувениры из Карелии.

18:10 — прибытие на ж/д вокзал Сортавала

18:38 — отправление в Санкт-Петербург на «Ласточке»

22:39 — прибытие на Финляндский вокзал

Организационные детали

Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)

размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)

завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)

посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов

входные билеты в горный парк «Рускеала»

экскурсия «Мраморный каньон» по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом

входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»

авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»

экскурсия в музее частной коллекции Кронида Гоголева

обзорная экскурсия по городу Сортавала

авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»

посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая

Оплачивается самостоятельно: