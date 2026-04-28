Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа

Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Выбираете живую природу и авторские программы вместо музейных залов? Тогда нам по пути! За 2 дня вы увидите водопады, скалистые берега и мраморный каньон, побываете в центре шунгита и форелевом хозяйстве.

Мы позаботимся, чтобы знакомство с природой и культурой Северного Приладожья было увлекательным и комфортным.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа

Описание экскурсии

День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — Рускеала — Ахвенкоски — музей «Бастiонъ»

6:15 — отправление с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на поезде «Ласточка»

10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале до следующей локации вы доедете на автобусе.

12:00 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время

Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Вы узнаете об истории добычи камня и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):
— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— обзорные площадки, гроты и штольни
— троллей над каньоном
— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру
— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров

14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски

14:50 — водопады Ахвенкоски. Эти живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов. При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».

16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, увидеть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда.

18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер

День 2. Сортавала — Паасо — музеи — город — шунгит — Санкт-Петербург

8:00 — завтрак в отеле

9:45 — сбор группы и выезд

10:30 — подъём на гору Паасо Вы окажетесь в панорамной точке с видом на ладожские пейзажи и место древнего городища.

12:30 — музей частной коллекции Кронида Гоголева Вы увидите удивительные резные картины из дерева — глубокие, многослойные, поражающие детальностью и вниманием к северной жизни.

14:00 — обед (по желанию) и свободное время в Сортавале

15:00 — обзорная экскурсия по Сортавале и парк «Ваккосалми»

Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу, храм Николая Чудотворца и услышите авторские истории о парке «Ваккосалми».

16:00 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.

На обратном пути мы зайдём в фирменный магазина форелевого хозяйства, где изготавливают популярные гастрономические сувениры из Карелии.

18:10 — прибытие на ж/д вокзал Сортавала

18:38 — отправление в Санкт-Петербург на «Ласточке»

22:39 — прибытие на Финляндский вокзал

Организационные детали

  • Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля.
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
  • размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)
  • завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • экскурсия «Мраморный каньон» по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом
  • входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»
  • авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
  • экскурсия в музее частной коллекции Кронида Гоголева
  • обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
  • посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая

Оплачивается самостоятельно:

  • билеты на ретропоезд и на «Ласточку»
  • обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел.
  • вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ (есть льготы)
  • активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые12 700 ₽
Дети до 7 лет11 600 ₽
Школьники12 200 ₽
Студенты12 350 ₽
Люди 60+ лет12 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Рускеала»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

12 700 ₽ за человека