Мы позаботимся, чтобы знакомство с природой и культурой Северного Приладожья было увлекательным и комфортным.
Описание экскурсии
День 1. Санкт-Петербург — Сортавала — Рускеала — Ахвенкоски — музей «Бастiонъ»
6:15 — отправление с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на поезде «Ласточка»
10:20 — пересадка в Сортавале на ретропоезд или автобус. При желании в горный парк «Рускеала» вы отправитесь на колоритном паровозе. Интерьеры вагонов выдержаны в духе начала 20 века — и вы словно путешествуете во времени. Если вы не планируете ехать на ретропоезде, гид встретит вас на вокзале до следующей локации вы доедете на автобусе.
12:00 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время
Главная достопримечательность Карелии и её сердце — Мраморный каньон с прозрачной водой и отвесными стенами. Вы узнаете об истории добычи камня и освоении этих мест, а затем самостоятельно выберете формат отдыха (развлечения не входят в стоимость):
— прогулки по тропам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— обзорные площадки, гроты и штольни
— троллей над каньоном
— маршрут «Подземный космос» к мраморным пещерам и озеру
— кафе и сувенирные лавки с работами карельских мастеров
14:30 — отправление к водопадам Ахвенкоски
14:50 — водопады Ахвенкоски. Эти живописные лесные каскады на реке Тохмайоки стали известны по кадрам из фильмов. При желании вы прогуляетесь по экотропе с подвесными мостиками и «Аллее сказок».
16:00 — музей живой истории «Бастiонъ». Вы побываете в интерактивном комплексе, который посвящён эпохе викингов. Здесь можно трогать экспонаты, заходить в дома, увидеть кузницу, гончарную мастерскую, капище и реконструкцию длинного дома викингов. По желанию — дегустация сбитня или хмельного мёда.
18:30 — прибытие в Сортавалу и свободный вечер
День 2. Сортавала — Паасо — музеи — город — шунгит — Санкт-Петербург
8:00 — завтрак в отеле
9:45 — сбор группы и выезд
10:30 — подъём на гору Паасо Вы окажетесь в панорамной точке с видом на ладожские пейзажи и место древнего городища.
12:30 — музей частной коллекции Кронида Гоголева Вы увидите удивительные резные картины из дерева — глубокие, многослойные, поражающие детальностью и вниманием к северной жизни.
14:00 — обед (по желанию) и свободное время в Сортавале
15:00 — обзорная экскурсия по Сортавале и парк «Ваккосалми»
Вы познакомитесь с историей города, его финским архитектурным наследием, увидите памятник рунопевцу, храм Николая Чудотворца и услышите авторские истории о парке «Ваккосалми».
16:00 — центр карельского шунгита Вы подробнее познакомитесь со свойствами знаменитого минерала, побываете в шунгитовой комнате, попробуете карельский травяной чай и при желании купите изделия из камня.
На обратном пути мы зайдём в фирменный магазина форелевого хозяйства, где изготавливают популярные гастрономические сувениры из Карелии.
18:10 — прибытие на ж/д вокзал Сортавала
18:38 — отправление в Санкт-Петербург на «Ласточке»
22:39 — прибытие на Финляндский вокзал
Организационные детали
- Окончательная стоимость экскурсии зависит от выбранной категории отеля.
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
В стоимость входит:
- трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
- размещение в отеле выбранной категории в городе Сортавала (1 ночь)
- завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- входные билеты в горный парк «Рускеала»
- экскурсия «Мраморный каньон» по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом
- входные билеты в исторический парк «Бастiонъ»
- авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- экскурсия в музее частной коллекции Кронида Гоголева
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
- авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
- посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая
Оплачивается самостоятельно:
- билеты на ретропоезд и на «Ласточку»
- обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел.
- вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ (есть льготы)
- активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|12 700 ₽
|Дети до 7 лет
|11 600 ₽
|Школьники
|12 200 ₽
|Студенты
|12 350 ₽
|Люди 60+ лет
|12 350 ₽