Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
День в Старой Руссе
Пешая
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4100 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
14 окт в 15:00
21 окт в 15:00
800 ₽ за человека

