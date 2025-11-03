Групповая
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
«Братья Карамазовы»: спектакль-променад
Погружение в атмосферу романа Достоевского с помощью 3D-наушников. Прогулка по Старой Руссе и её знаковым местам ждёт вас
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 16:30
13 дек в 16:30
20 дек в 16:30
1650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 ноября 2025Получили большое удовольствие от программы.
Освежили в памяти великое произведение. прогулялись по городу, узнали много неизвестных фактов о написании романа.
Иногда хотелось
- ММаргарита24 августа 2025Спасибо большое, организаторам за спектакль 🔥🔥🔥
Очень интересно было проделать путь по Старой Руссе вместе с героями романа Достоевского. Увидеть дома,
- ЭЭльмира31 июля 2025Это необычная и очень впечатляющая экскурсия. Актёры театра записали радиоспектакль, используя текст Достоевского, и построили историю так, чтобы действие вело
- ААнастасия15 июня 2025В иммерсивном спектакле-променаде все очень логично и продумано. На одном дыхании можно пережить весь роман и побывать вместе с героями
- ВВадим7 июня 2025Полное погружение в роман! Интересный и необычный формат!
