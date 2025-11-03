Мои заказы

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Старообрядческая церковь Николая Чудотворца» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
3 часа
32 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
«Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
«Братья Карамазовы»: спектакль-променад
Погружение в атмосферу романа Достоевского с помощью 3D-наушников. Прогулка по Старой Руссе и её знаковым местам ждёт вас
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 16:30
13 дек в 16:30
20 дек в 16:30
1650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    «Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
    Получили большое удовольствие от программы.
    Освежили в памяти великое произведение. прогулялись по городу, узнали много неизвестных фактов о написании романа.
    Иногда хотелось
    читать дальше

    большего (ну, например, подключения большего числа аниматоров - когда подходили к зданиям (где расположены музеи). Хотелось наблюдать что-то за окнами.
    Понятно, что тогда расходы на программу увеличатся.
    Но, возможно, что-то такое организаторы в будущем придумают.
    Спасибо большое за полученное удовольствие!

  • М
    Маргарита
    24 августа 2025
    «Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
    Спасибо большое, организаторам за спектакль 🔥🔥🔥
    Очень интересно было проделать путь по Старой Руссе вместе с героями романа Достоевского. Увидеть дома,
    читать дальше

    места, где происходили события. Актёры театра точно играли роли своих персонажей ❤️🔥 Отдельное, спасибо, нашему гиду❤️❤️❤️, который играл роли того или иного героя в ходе спектакля.
    Спасибо!!!

    Спасибо!!!
  • Э
    Эльмира
    31 июля 2025
    «Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
    Это необычная и очень впечатляющая экскурсия. Актёры театра записали радиоспектакль, используя текст Достоевского, и построили историю так, чтобы действие вело
    читать дальше

    по местам романа "Братья Карамазовы". Нам, участникам экскурсии, выдали наушники, а Александр, наш гид, вёл нас по маршруту, указывая на те здания, в которых в настоящий момент происходило действие спектакля. Александр, кроме того, остроумно отыгрывал некоторые эпизоды, вовлекая в действия прохожих или кого-то из группы.
    Мы услышали беседу Алёши и Ивана Карамазовых рядом с трактиром "Столичный город", страстную речь Катерины Ивановны - стоя напротив её дома, историю Грушеньки - глядя через реку на дом купеческой вдовы Морозовой, у которой Грушенька нанимала флигель. Старая Русса просто топографически помнит весь роман!
    Отдельное спасибо за разговор Коли Красоткина и Смурова с мужиком на базарной площади - когда экранизируют роман, на этом эпизоде всегда экономят. А ведь площадь - вот она! Такой она была и во времена Достоевского. И такой он изобразил её в романе.
    И эта экскурсия помогает включить воображение и воссоздаёт атмосферу романа в реальных декорациях чудесного города - Старой Руссы.

    Это необычная и очень впечатляющая экскурсия. Актёры театра записали радиоспектакль, используя текст Достоевского, и построили историю
  • А
    Анастасия
    15 июня 2025
    «Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
    В иммерсивном спектакле-променаде все очень логично и продумано. На одном дыхании можно пережить весь роман и побывать вместе с героями
    читать дальше

    в местах, где все происходило. Тексты диалогов выбраны очень тщательно, голоса очень приятные. Звуки реально погружают в разную атмосферу. Рекомендую данную экскурсию всем.

    В иммерсивном спектакле-променаде все очень логично и продумано. На одном дыхании можно пережить весь роман и
  • В
    Вадим
    7 июня 2025
    «Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
    Полное погружение в роман! Интересный и необычный формат!

