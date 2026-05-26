Познакомьтесь с историческим Суздалем на групповой пешеходной экскурсии с местным гидом-историком. Вы увидите кремль, монастыри и панорамы Каменки, раскрывающие развитие города сквозь века.
Описание экскурсии
Суздаль сквозь века — прогулка по древнему городу
Эта обзорная пешеходная экскурсия проходит по исторической части Суздаля в составе группы. Вместе с профессиональным гидом — историком и коренным жителем города — вы познакомитесь с ключевыми памятниками и проследите развитие Суздаля от древнерусского периода до наших дней.
Кремль и сердце купеческого города
Маршрут начинается у Суздальского кремля с собором Рождества Пресвятой Богородицы — древнейшего архитектурного символа города. Далее прогулка проходит по улице Кремлёвской к Торговой площади и Гостиному двору, где формировалась деловая жизнь Суздаля. Вы увидите посадские храмы и узнаете, как складывалась городская среда купеческого посада.
Монастыри и панорамы над Каменкой
Прогулка продолжится вдоль берега реки Каменки, откуда открываются панорамные виды на древний город. Вы пройдёте по улице Старой с домом Бальзаминова, увидите Ризоположенский монастырь и Александровский монастырь. С высокого берега Каменки откроются виды на Свято-Покровский монастырь и Спасо-Евфимиев монастырь — архитектурные доминанты Суздаля, формирующие его узнаваемый силуэт. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, рекомендуется удобная обувь.
- В прохладную погоду необходимо иметь тёплую одежду.
- Рекомендуется взять зонт на случай дождя.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский кремль с собором Рождества Пресвятой Богородицы
- Торговая площадь с Гостиным двором
- Посадские храмы
- Дом Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Панорамные виды с берега реки Каменки
- Свято-Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Владимирская область, Суздаль, Красная площадь
Завершение: Улица Кремлёвская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, рекомендуется удобная обувь
- В прохладную погоду необходимо иметь тёплую одежду
- Рекомендуется взять зонт на случай дождя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все прошло великолепно. Экскурсовод Андрей большой профессионал, увлек нас рассказом о городе. Время пролетело незаметно. Большое спасибо
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Е
Экскурсия понравилась очень. Экскурсовод, Андрей рассказывал все очень интересно, много. Очень понравилось, то что можно было задать вопросы, а их было очень много, он не оставил ни одного не отвеченного вопроса. Он очень много знает. С ним можно было вести диалог.
Мы остались очень довольны и экскурсией и экскурсоводом СПАСИБО
Мы остались очень довольны и экскурсией и экскурсоводом СПАСИБО
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