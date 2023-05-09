В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)

Увлекательное путешествие по Калининграду: Кафедральный собор, Рыбная деревня, музеи марципана, янтаря и Мирового океана. Погрузитесь в историю и легенды города
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное - все достопримечательности города трех имен.

Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана. Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау.

А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае
4.89
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Подарок - книга о крае
  • 🏰 Посещение Кафедрального собора
  • 🎨 Музеи марципана и янтаря
  • 🌊 Музей Мирового океана
  • 🏡 Атмосферный район Амалиенау
  • 🛡 Немецкая фортификация
    • В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
    В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
    В Калининград на весь день! (Из Светлогорска)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей марципана
  • Музей янтаря
  • Музей Мирового океана
  • Форт № 5
  • Бастион Грольман
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Фридрихсбургские ворота
  • Дом Советов
  • Район Амалиенау
  • Парк Калинина
  • Кирха королевы Луизы
  • Площадь Победы
  • Храм Христа-Спасителя
  • Драматический театр
  • Памятник Петру I
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Район Хуфен
  • Собор Александра Невского

    • Описание экскурсии

    Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга

    С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

    Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

    Без чего не представить Калининград

    За 10 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

    • Рыбную деревню и Кафедральный собор: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт.
    • Музей марципана, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.
    • Музей Мирового океана: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.
    • Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

    и другие интересные достопримечательности

    Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

    📍 Итого в обзорной экскурсии 5 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

    Мы можем адаптировать экскурсию под ваши интересы в пределах продолжительности 10 часов.

    Организационные детали

    • По понедельника и вторникам Музей Мирового океана работает по сокращенной программе в течение всего года
    • Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник
    • Экскурсию проведу для вас я или другой член команды гидов

    Дополнительные расходы

    Входные билеты:
    — 5-й форт (200 руб.)
    — музей Мирового океана (от 200 до 500 руб., в зависимости от выбранных экспозиций)
    — органный концерт в Кафедральном соборе (500 руб.)
    — музей янтаря (350 руб.)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тихое
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 9 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    8
    4
    1
    3
    2
    1
    О
    9 мая 2023
    Очень интересная экскурсия. Познавательные легенды и рассказы. Спасибо большое.
    А
    16 сен 2022
    Прекрасная экскурсия! Всём рекомендую Игоря как отличного гида, знающего и любящего свой город.
    Анна
    28 мар 2022
    Впервые с мужем посетили г. Калининград и, так как дней было не много, конечно хотелось всё успеть посмотреть… Решили взять индивидуальную экскурсию по городу.

    Мы были очень рады, что выбрали Игоря
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    в качестве гида!

    Первое и немаловажное-человек пунктуальный, забрал и обратно отвёз по адресу нашего проживания.

    Во вторых, Игорь очень приятный, культурный и невероятно начитанный человек. Его отдача и любовь к своей работе чувствуется на протяжении всего времени, которое он посвящает рассказам о Калининграде.

    За целый день, который мы провели вместе, мы узнали очень много и культурных и исторических фактов, а также легенд, связанных с городом.

    За один день сами мы бы точно не объехали столько достопримечательностей, поэму смело рекомендую! Экскурсия достойная)

    Впервые с мужем посетили г. Калининград и, так как дней было не много, конечно хотелось всёВпервые с мужем посетили г. Калининград и, так как дней было не много, конечно хотелось всёВпервые с мужем посетили г. Калининград и, так как дней было не много, конечно хотелось всё
    A
    25 мар 2022
    Игорь отличный специалист. Владеет материалом. Хороший рассказчик. Отличный и позитивный человек. Хорошо и познавательно провели время
    Т
    23 ноя 2020
    Грамотно и профессионально организованная экскурсия. За один день я побывала в самых интересных местах Калининграда. Особенно понравились музей мирового океана и Кафедральный собор с органным концертом.
    Игорь отличный рассказчик, легенда о гноме в его исполнении звучит потрясающе!
    Рекомендую!
    Е
    4 окт 2020
    Экскурсия очень понравилась!
    Игорь всю жизнь прожил в Калининграде, прекрасно знает каждый уголок города, грамотный и увлеченный краевед.
    Особенно понравилась легенда о проклятии Кенигсберга, рассказ о допросе в разведке, музей Марципана и
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    музей Океана.
    Потрясающие знания о истории этой земли, интереснейший рассказ, хорошо поставленный голос делают экскурсию яркой и интересной.
    Очень понравилась подаренная книга "Чёрное проклятие Кенигсберга".
    Приятно поразили талант рассказчика, потрясающие знания и профессионализм в организации экскурсии.
    Из минусов: излишне много дат. Не совсем правильное понимание влияние Фридриха 1 на политику Европы.
    Рекомендую изменить экскурсию по принципу Куршской косы, это было великолепно.
    С уважением
    Елена Н. Кандидат исторических наук, г. Москва.

    Ольга
    23 июл 2020
    Наверное нам не повезло, для экскурсии был подан микроавтобус, из которого практически ничего не было видно, поэтому обзорка по городу не пллучилась, к остановкам замечаний нет. Вместо обеда, по нашему
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    желанию, посетили дополнительно Форт N3, прогулялись вдоль Литовского вала. Услышали много легенд и притч. Игорь хороший рассказчик, но много отвлекается на рассказы о собственной персоне, наверное как и все творческие люди)) Цена для обзорной экскурсии, на мой взгляд, завышена.

    е
    23 сен 2019
    Друзья, наша семья отдыхала в Светлогорске пять дней - с 7 по 12 сентября 2019 года. Наметили программу поездок. Например, в Калининград на весь день. С выбором экскурсовода ошибиться в
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    таком деле нельзя. Конечно, мы читали отзывы. И вот теперь я сама с удовольствием пишу отзыв. Нашим экскурсоводом был Игорь Краснощеков. И мы не ошиблись. Целый день в кампании с незнакомым человеком – согласитесь, есть определенный риск. Встречу с краеведом-исследователем, писателем, талантливым человеком воспринимаем как чудо. Мы москвичи. Люди скорости и внутреннего напряжения. Игорь – спокойный, размеренный, чуткий, внимательный, - сотворил теплую дружескую атмосферу. Он с радостью делился своими глубокими знаниями о крае, людях, городе. Искусно обставлял повествования легендами, историями из древности. Мне, например, очень понравилась история о кусателях ворон (но это уже экскурсия на Куршскую косу). Но это не просто монологи. Он старается вести беседы. Иногда я чувствовала себя сидящей за столом знатоков. Но редко когда удавалось выиграть раунд. Делали замысловатые предположения, смеялись над очевидностью ответа. Литературно богатая и подвижная речь навстречу сочувствующему слушателю увлекали нас. Никогда не было скучно, утомительно, занудно. Экскурсия очень насыщенная. Но не бойтесь. Если устанете, это того стоит. Игорь жил в Калининграде, может показать все оставшиеся в живых после войны дома. И тут же вас будет ждать забавный рассказ о привидениях. Он подарил нам свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии". Я ее охарактеризовала бы как свод житейской мистики. Вы можете оказаться в 12 веке или еще в каком, но всегда будете как у себя дома. Вот такое погружение. Игорь, спасибо. Хорошо бы встретиться еще.

    Александра
    31 мая 2019
    Замечательный экскурсовод! Экскурсия очень понравилась. Самое главное, что Игорь учел наши пожелания, составил план экскурсии по нашим предпочтениям. Интересный, разносторонний человек. Однозначно рекомендую! Игорь, спасибо Вам большое за шикарные впечатления о городе!

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