Тула купеческая

Вы заглянете на Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую улицы, узнаете много интересного о тульских купеческих династиях и полюбуетесь на бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых. Посетите старинный Покровский собор.

Вы побываете:

Музей пряника

Где создадите сладкий шедевр и угоститесь чаем с лакомствами. Также узнаете историю пряника от обрядовой выпечки, до символа России.

Музей гармони

Неудивительно, что гармонный промысел берёт своё начало на Тульской земле. И прославляли его такие мастера, как Сизов, Воронцовы, Киселевы, Чулковы, Ваныкины, Глаголев, Батищев-Тульский и многие другие. Вы научитесь отличать «саратовку » с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки». Примите участие в музыкальной интерактивной экскурсии с участием профессиональных музыкантов.

Мастер-класс филимоновской игрушки

Вы своими руками создадите уникальную вещицу! Представленный мастер-класс знакомит с историей и традиционной росписью филимоновской игрушки-свистульки.

Музей Самоваров

Здесь представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. Вы научитесь различать их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».

Ну а распрощаемся мы у памятника Всем Мастеровым Людям на Тульском Арбате.

Важная информация: