"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле

Добро пожаловать в красивейший и щедрый край, давший миру талантливых писателей, художников, учёных,...

4.7
7 отзывов
Добро пожаловать в красивейший и щедрый край, давший миру талантливых писателей, художников, учёных, изобретателей и государственных деятелей.

Во время нашей экскурсии вы сможете примерить на себя роль знаменитого Левши и попробуете себя в разнообразных тульских ремёслах: испеките тульский пряник и распишите филимоновскую игрушку в старинной усадьбе.

Мы прогуляемся по старинным купеческим районам и заглянем в музеи.

И, конечно, вы узнаете, какие истории хранят символы Тулы!
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле
"Дело, мастера боится" : гуляем по ремесленной Туле

Что вы увидите 🤩

  • Старый Посад
  • ул. Киевская
  • ул. Посольская
  • ул. Ломовская
  • ул. Миллионная
  • ул. Пятницкая
  • Бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых
  • Покровский собор
  • по желанию:
  • Музей пряника
  • Музей Самоваров
  • Музей гармони
Тула купеческая
Вы заглянете на Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую улицы, узнаете много интересного о тульских купеческих династиях и полюбуетесь на бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых. Посетите старинный Покровский собор.

Вы побываете:

    Музей пряника
    Где создадите сладкий шедевр и угоститесь чаем с лакомствами. Также узнаете историю пряника от обрядовой выпечки, до символа России.
    Музей гармони
    Неудивительно, что гармонный промысел берёт своё начало на Тульской земле. И прославляли его такие мастера, как Сизов, Воронцовы, Киселевы, Чулковы, Ваныкины, Глаголев, Батищев-Тульский и многие другие. Вы научитесь отличать «саратовку » с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки». Примите участие в музыкальной интерактивной экскурсии с участием профессиональных музыкантов.
    Мастер-класс филимоновской игрушки
    Вы своими руками создадите уникальную вещицу! Представленный мастер-класс знакомит с историей и традиционной росписью филимоновской игрушки-свистульки.
    Музей Самоваров
    Здесь представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства. Вы научитесь различать их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».
    Ну а распрощаемся мы у памятника Всем Мастеровым Людям на Тульском Арбате.

    Важная информация:

    • Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев.
    🚩 Начало: Кремль, Тула
    🏁 Место завершения: По договоренности
     Что входит
    • Услуги гида
     Что не входит
    • Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями — 650 руб. /человека
    • Музей Самоваров — 1500 за экскурсию за группу до 5 человек
    • Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки — 350 руб. /человека
    • Музей гармони — 350 руб. /взрослые, 250 руб. /школьники
    • Посещение кремля — 500 руб. за группу до 5 человек
    Важная информация
    Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев.
    Время проведения: Ежедневно утром и днём под запрос
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Ольга Т.
    Ольга Т.
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