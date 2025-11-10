Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Наследие меценатов: дворянские кварталы и музей
Откройте для себя Тулу: деревянная архитектура, история меценатов и сладкий сюрприз. Погрузитесь в прошлое и почувствуйте дух города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
11 дек в 10:15
15 дек в 10:15
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
«Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
Сегодня в 11:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББородина10 ноября 2025Федор - профессиональный гид, прекрасный рассказчик. Маршрут так построен, что и пожилые и дети чувствуют себя комфортно. Было очень интересно.
- ВВераника4 ноября 2025Очень познавательно, интересно, у Фёдора отличные знания и простая форма подачи. Экскурсия проходит по местам, которые не являются супер туристическими,
- ННаталья13 октября 2025Большое спасибо Фёдору от всей нашей разновозрастной компании!!! Очень познавательная и неординарная экскурсия для знакомства с Тулой. Очень жалко что
- ООльга7 октября 2025Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Наталье за увлекательный рассказ о «пряничной» Туле! Пряники были тоже очень вкусные и отлично дополнили рассказ - рекомендую)))
- ССветлана24 сентября 2025Были в Туле на этой экскурсии. На экскурсии было 4 туриста и чудеснейшая экскурсовод Наталья. Настолько милая и приветливая женщина,
- ММаргарита10 сентября 2025Очень интересная экскурсия, понравился рассказ о дворянских усадьбах Тулы. Очень жаль, что с каждым годом их становится все меньше, поэтому
- ППалий30 августа 2025Экскурсию отлично провела Евгения, подробный рассказ об истории пряничного дела в Туле, особенностях традиций и рецептов пряников. Прогулка получилась очень
- ААнна25 августа 2025Очень интересная экскурсия, очень классный экскурсовод Наталья. Открыла город с новой стороны, до ее экскурсии было неоднозначное впечатление о городе,
- ННаталья3 августа 2025Здравствуйте! Нам экскурсия очень понравилась. Так получилось,что нас на экскурсии было только двое,я и моя взрослая дочь. Экскурсовод Наталья Валентиновна
- ЛЛисовская28 июля 2025Душевная эккурсия и очень приятный экскурсовод Евгения.
Рекомендую!пряники и чаепитие отличные.
👍‼️ Не покупайте пряники пока не попробуете их в пекарне Традиция.
- ССергей17 июля 2025Необычная экскурсия, в ходе которой узнаете не только о пряниках, но и об истории города от экскурсовода Евгении. В конце
- ННаталья16 июля 2025отличная прогулка,очень кулуарная экскурсия на троих, интересно для ребенка 12 лет
- ММария3 июня 2025Отличная экскурсия!
Час пролетел незаметно) узнали много нового)
Однозначно советуем к посещению!
- ЮЮлия14 мая 2025Понравился экскурсовод - узнала много информации о тульском прянике, девушка ответила на все интересующиеся вопросы. Также у экскурсовода был микрофон,
- ССофья4 мая 2025Экскурсия понравилась! Евгения интересно давала информацию. Чай с пряником был вкусным! Желаем процветания!!!
