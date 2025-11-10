Мои заказы

Кластер Октава – экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Кластер Октава» в Туле, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
Пешая
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Наследие меценатов: дворянские кварталы и музей
Откройте для себя Тулу: деревянная архитектура, история меценатов и сладкий сюрприз. Погрузитесь в прошлое и почувствуйте дух города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
11 дек в 10:15
15 дек в 10:15
5000 ₽ за человека
«Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
«Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Расписание: понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
Сегодня в 11:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бородина
    10 ноября 2025
    Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
    Федор - профессиональный гид, прекрасный рассказчик. Маршрут так построен, что и пожилые и дети чувствуют себя комфортно. Было очень интересно.
    читать дальше

    Полное погружение в эпоху. Много новых фактов о жизни известных дворян и купцов Тулы и Тульской губернии. Во второй половине экскурсии погреться в арт-пространстве (музей станка) с мастер классом, пообедать, попить кофейку с пряником очень было кстати. Экскурсия подходит для взрослых и детей. Спасибо большое. Будем рады встретиться вновь.

  • В
    Вераника
    4 ноября 2025
    Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
    Очень познавательно, интересно, у Фёдора отличные знания и простая форма подачи. Экскурсия проходит по местам, которые не являются супер туристическими,
    читать дальше

    и это прекрасное дополнение к осмотру таких "классических" достопримечательностей, как кремль. Однозначно рекомендую прогуляться с Федором и успеть увидеть деревянные дома, которые в скором будущем могут остаться, к сожалению, только на исторических фотографиях.

  • Н
    Наталья
    13 октября 2025
    Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
    Большое спасибо Фёдору от всей нашей разновозрастной компании!!! Очень познавательная и неординарная экскурсия для знакомства с Тулой. Очень жалко что
    читать дальше

    многие объекты, которые мы увидели на этой экскурсии, в обозримом будущем будут полностью разрушены. Замечательно, что есть такие молодые люди, которые любят свой город и знакомят туристов с его "задворками". Однозначно рекомендуем посетить Тулу и эту экскурсию!!!

  • О
    Ольга
    7 октября 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Наталье за увлекательный рассказ о «пряничной» Туле! Пряники были тоже очень вкусные и отлично дополнили рассказ - рекомендую)))
  • С
    Светлана
    24 сентября 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Были в Туле на этой экскурсии. На экскурсии было 4 туриста и чудеснейшая экскурсовод Наталья. Настолько милая и приветливая женщина,
    читать дальше

    что слушать ее можно было не отрываясь. Узнали и открыли для себя очень много поучительного и познавательного. Посмотрели интересные объекты. В завершении экскурсии посетили уютную ремесленную пекарню "Традиция", где нас угостили ароматным чаем на выбор и пряниками, испеченными по старинным русским традициям. Конечно, не ушли мы из пекарни и с другой выпечкой, которая представлена в ассортименте. Самые вкусные тульские пряники, которые мы когда либо пробовали, оказались именно здесь. Выражаем искреннюю признательность Наталье за проведенное с нами время!

  • М
    Маргарита
    10 сентября 2025
    Наследие меценатов: дворянские кварталы, Музей станка и сладкий сюрприз
    Очень интересная экскурсия, понравился рассказ о дворянских усадьбах Тулы. Очень жаль, что с каждым годом их становится все меньше, поэтому
    читать дальше

    рада, что успели столько всего посмотреть.
    Экскурсия разделена на 2 части (прогулка по району с дворянскими усадьбами, далее перерыв на обед и потом осмотр кластера Октава), поэтому успеваешь передохнуть и подготовиться к получению новых знаний, чтобы все не перемешалось

  • П
    Палий
    30 августа 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Экскурсию отлично провела Евгения, подробный рассказ об истории пряничного дела в Туле, особенностях традиций и рецептов пряников. Прогулка получилась очень
    читать дальше

    увлекательной и приятной, в завершение мы оказались в очень интересном месте Тулы - творческое пространство Искра. И в пекарне «Традиция» нас угостили вкуснейшим пряником и волшебными нежными миндальными печенюшками с вкусным чаем

  • А
    Анна
    25 августа 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Очень интересная экскурсия, очень классный экскурсовод Наталья. Открыла город с новой стороны, до ее экскурсии было неоднозначное впечатление о городе,
    читать дальше

    скорее в сторону отрицательную. Но Наталья так смогла раскрыть и повернуть взгляд, что захотелось посмотреть на город с новой стороны.
    Очень классные места, показала фотографии старинных домов и событий, рассказала про тульских мастеров и предпринимателей.
    Очень классное решение - погружение в быт и традиции через изучение пряничного дела.
    В пекарне очень вкусный хлеб и пряники, мы закупили для себя и для друзей.
    Экскурсия топ!!!

    Жаль не попали на «Тулу питейную», теперь интересна еще и эта экскурсия!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Здравствуйте! Нам экскурсия очень понравилась. Так получилось,что нас на экскурсии было только двое,я и моя взрослая дочь. Экскурсовод Наталья Валентиновна
    читать дальше

    для нас провела экскурсию,много интересного рассказала и показала нам, мы побывали в пекарне,где выпекают пряники,попробовали пряники с лимоном и карамелью,пили очень вкусный чай. Большое спасибо Наталье Валентиновне и организаторам экскурсии. У нас остались прекрасные впечатления!

  • Л
    Лисовская
    28 июля 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Душевная эккурсия и очень приятный экскурсовод Евгения.
    Рекомендую!пряники и чаепитие отличные.
    👍‼️ Не покупайте пряники пока не попробуете их в пекарне Традиция.
  • С
    Сергей
    17 июля 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Необычная экскурсия, в ходе которой узнаете не только о пряниках, но и об истории города от экскурсовода Евгении. В конце
    читать дальше

    был вкусный чай с арбузом и пряники. Закладывайте запас не менее 2 часов на следующее мероприятие, чтобы побыть подольше в пекарне - где экскурсия и завершается. Обязательно, зайдём ещё. Рекомендую.

  • Н
    Наталья
    16 июля 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    отличная прогулка,очень кулуарная экскурсия на троих, интересно для ребенка 12 лет
  • М
    Мария
    3 июня 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Отличная экскурсия!
    Час пролетел незаметно) узнали много нового)
    Однозначно советуем к посещению!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Понравился экскурсовод - узнала много информации о тульском прянике, девушка ответила на все интересующиеся вопросы. Также у экскурсовода был микрофон,
    читать дальше

    что позволяло слышать ее отчетливо, не подходя вплотную. В конце пили в пекарне вкусный гречишный чай с пряниками ручной работы. Там же можно было их купить - по моему мнению, пряники в этом заведении были очень дорогими (260 руб за шт), но я не нашла альтернативу, так как в магазинах более дешевые пряники имели такой себе состав (вместо яиц - продукт яичный меланж, вместо сливочного масла маргарин и т д). Возможно, цена себя оправдывает из-за более чистого состава.

  • С
    Софья
    4 мая 2025
    «Тула пряничная»: с дегустацией чая из самовара и печатных пряников
    Экскурсия понравилась! Евгения интересно давала информацию. Чай с пряником был вкусным! Желаем процветания!!!

