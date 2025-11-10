читать дальше

что слушать ее можно было не отрываясь. Узнали и открыли для себя очень много поучительного и познавательного. Посмотрели интересные объекты. В завершении экскурсии посетили уютную ремесленную пекарню "Традиция", где нас угостили ароматным чаем на выбор и пряниками, испеченными по старинным русским традициям. Конечно, не ушли мы из пекарни и с другой выпечкой, которая представлена в ассортименте. Самые вкусные тульские пряники, которые мы когда либо пробовали, оказались именно здесь. Выражаем искреннюю признательность Наталье за проведенное с нами время!