Что вас ждет

Во время прогулки, вы увидите памятник Прянику и площадь Ленина, прогуляетесь по Кремлёвскому саду и познакомитесь с достопримечательностями Тульской азбуки, загадаете желание у ежихи и пройдётесь по территории Тульского Кремля, окунётесь в историю Казанской набережной и тульского купечества в Музейном квартале. Это самая популярная экскурсия нашей команды. Важная информация:

Данная экскурсия проходит в любое время года и при любых погодных условиях. Зимой одевайтесь теплее.