Эта экскурсия идеально подойдет для любой категории слушателей, даже если вы путешествуете с детьми.
Маленьким экскурсантам выдадут специальный квест-опросник, ответив на все пункты которого и разгадав тайны исторического центра, они получат небольшие подарки на память.
Если вы путешествуете без детей, то услышите историю исторического центра Тулы в лёгкой и доступной форме, которую гиды адаптируют под вашу возрастную аудиторию.
Маленьким экскурсантам выдадут специальный квест-опросник, ответив на все пункты которого и разгадав тайны исторического центра, они получат небольшие подарки на память.
Если вы путешествуете без детей, то услышите историю исторического центра Тулы в лёгкой и доступной форме, которую гиды адаптируют под вашу возрастную аудиторию.
Описание квеста
Что вас ждет
Во время прогулки, вы увидите памятник Прянику и площадь Ленина, прогуляетесь по Кремлёвскому саду и познакомитесь с достопримечательностями Тульской азбуки, загадаете желание у ежихи и пройдётесь по территории Тульского Кремля, окунётесь в историю Казанской набережной и тульского купечества в Музейном квартале. Это самая популярная экскурсия нашей команды. Важная информация:
Данная экскурсия проходит в любое время года и при любых погодных условиях. Зимой одевайтесь теплее.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Прянику
- Площадь Ленина
- Кремлёвский сад
- Тульский Кремль
- Казанская набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль: группа до пяти человек - 1500 руб., более пяти человек: 300 руб. - взрослый, 250 руб. - школьный.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8
Завершение: Музейный квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Данная экскурсия проходит в любое время года и при любых погодных условиях. Зимой одевайтесь теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Анастасией. Очень интересный рассказ: мы не заметили, как пролетело время. Сразу понятно, что человек знает и любит свой город. Будем рекомендовать своим друзьям.
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О
Прогулка по центру Тулы с гидом Анастасия. Были с детьми, очень понравилось. Анастасия провела экскурсию очень интересно.
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О
Мы приехали в Тулу впервые. В группе были школьники и их родители. Выбрали экскурсию "Тула для детей и взрослых" (центр Тулы и Кремль). Нас встретила экскурсовод Анастасия - замечательный, увлечённый
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К
Очень интересная экскурсия! Татьяна прекраснейший гид. Действительно было интересно и взрослым, и детям (12-14 лет).
Очень рекомендуем)
Очень рекомендуем)
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К
Спасибо нашему гиду Марии. Очень интересная экскурсия. Понравилась детям и взрослым. Узнали много нового для себя. Без нее Тула не открылась бы нам в таких деталях.
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Т
Экскурсия понравилась. Анастасия увлекательно и интересно рассказала историю Тулы, смогла заинтересовать детей. Спасибо!
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