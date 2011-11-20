прогуляетесь по Кремлёвскому саду и познакомитесь с достопримечательностями Тульской азбуки
загадаете желание у ежихи и пройдётесь по территории Тульского Кремля
окунётесь в историю Казанской набережной и тульского купечества в Музейном квартале.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми. Маленьким экскурсантам выдадут специальный квест-опросник, ответив на все пункты которого и разгадав тайны исторического центра, они получат небольшие подарки на память. Если Вы путешествуете без детей, то услышите историю исторического центра Тулы в лёгкой и доступной форме, которую гиды адаптируют под Вашу возрастную аудиторию. Это самая популярная экскурсия нашей команды
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида
Что не входит?
Входные билеты в Кремль. Группа до 5-ти человек - 500 руб
более 5-ти человек: 80 руб\взр
\-60 руб\шк.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8
Завершение: Музейный квартал
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности
Александра Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них