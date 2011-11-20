Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми. Маленьким экскурсантам выдадут специальный квест-опросник, ответив на все пункты которого и разгадав тайны исторического центра, они получат небольшие подарки на память. Если Вы путешествуете без детей, то услышите историю исторического центра Тулы в лёгкой и доступной форме, которую гиды адаптируют под Вашу возрастную аудиторию. Это самая популярная экскурсия нашей команды