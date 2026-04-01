Приглашаю прокатиться на ретрокабриолете «Чайка» по историческому центру Уфы! Устройте себе погружение в эпоху, когда на таких машинах ездила партийная элита.
А я буду отвечать за то, чтобы вы получили не просто впечатления, а яркие эмоции, которые останутся с вами надолго. Получится живая, динамичная — и очень фотогеничная поездка!
Описание экскурсии
Мы проложим путь через самые знаковые улицы и набережные города:
- проедем по бывшей Большой Казанской (ныне — Октябрьской Революции), Ленина, Мустая Карима
- промчимся по набережной Белой, откуда открываются величественные виды
- увидим монументального Салавата Юлаева, строгий Дом Правительства и устремлённую ввысь стелу Монумента Дружбы
- и завершим маршрут в самом креативном месте города — Арт-Квадрате, где история встречается с современностью
Я расскажу вам истории, которые оживят для вас город:
- о легендарном Салавате Юлаеве — почему он стал народным героем
- где родился и провёл детство писатель Сергей Аксаков
- какую роль в развитии Уфы сыграли знаменитые династии — Демидовы и Вогау
Наше путешествие не останется незамеченным. Приготовьтесь к внимательным взглядам и улыбкам прохожих — ретрокабриолет дарит колоссальный заряд позитива!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле ГАЗ-13 «Чайка» (кабриолет) с выходом у главных достопримечательностей
- Транспортные расходы и фото с автомобилем «Чайка» (на мой или ваш телефон) включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Уфе
Провёл экскурсии для 701 туриста
Люблю путешествовать по России и самостоятельно разрабатывать интересные маршруты. С радостью раскрою вам самобытность Башкирии и покажу ее знаковые места: от старинной архитектуры до первозданной природы.
от 14 500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.