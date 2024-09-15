Погружение в бурятскую культуру и традиции на берегу Байкала. Уникальные обряды и легенды ждут вас
Насыщенная и душевная программа на берегу Байкала. Погружение в бурятские традиции и обычаи. Увидите таинственную черепаху, которая оживает один раз в год - в весеннее полнолуние. Насладитесь народными песнями, обрядовым читать дальше
танцем ёхор и блюдами кочевого народа. Загадаете заветное желание, совершив особый ритуал. Встретят вас приветствием на русском и бурятском языках. Попробуете таинственную пищу в специальной пиале.
Прогулка по берегу Байкала, знакомство с "Каменной черепахой", "Рычащим львом", "Лежащим динозавром" и "Лягушкой". Посетите настоящую юрту, разгадать бурятские загадки, услышите народные песни и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор и насладитесь национальным обедом
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🌊 Погружение в бурятские традиции
🐢 Увидеть таинственную черепаху
🎶 Насладиться народными песнями
🕺 Обрядовый танец ёхор
🍲 Национальные блюда
🔮 Загадать заветное желание
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00
Что можно увидеть
Каменная черепаха
Рычащий лев
Лежащий динозавр
Лягушка
Описание экскурсии
Знакомство с уникальной культурой
В месте силы на берегу Байкала вас встретят приветствием на русском и бурятском языках. Вы попробуете таинственную пищу в специальной пиале — это традиция, которая освящает путь.
Связь с Байкалом
А дальше вы отправитесь на прогулку по берегу, где познакомитесь с «Каменной черепахой», «Рычащим львом», «Лежащим динозавром» и «Лягушкой». Узнаете легенды и сказки этих мест. И совершите ритуал обоо, для которого нужно сложить пирамиду из камней и загадать сокровенное желание.
Традиции и обычаи коренного населения
Вы посетите настоящую юрту. Попробуете разгадать бурятские загадки. Услышите не только народные песни, но и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор — обрядовый танец. И конечно, почувствуете путешествие на вкус. Вас ждёт национальный обед, в меню которого будут и рыбацкая уха, и буузы, и домашняя выпечка.
Организационные детали
Мы встречаемся в местности «Каменная черепаха». Возможен трансфер из Улан-Удэ, с. Котокель, с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск, с. Максимиха, с. Усть-Баргузин — подробности уточняйте в переписке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В местности «Каменная черепаха»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 44 туристов
Наша компания — официальный туроператор России. Мы работаем в сфере туризма уже более 15 лет. Офис находится в Республике Бурятия. Мы живём и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё читать дальше
про эти удивительные, красивые и сказочные места. Мы познакомим вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них. Для путешествий по воде имеются корабли, а также комфортабельная яхта бизнес-класса. Важная информация: у нас, конечно же, имеется лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом. Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей. С нами ваш отдых станет незабываемым!