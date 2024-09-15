Насыщенная и душевная программа на берегу Байкала. Погружение в бурятские традиции и обычаи. Увидите таинственную черепаху, которая оживает один раз в год - в весеннее полнолуние. Насладитесь народными песнями, обрядовым

танцем ёхор и блюдами кочевого народа. Загадаете заветное желание, совершив особый ритуал. Встретят вас приветствием на русском и бурятском языках. Попробуете таинственную пищу в специальной пиале. Прогулка по берегу Байкала, знакомство с "Каменной черепахой", "Рычащим львом", "Лежащим динозавром" и "Лягушкой". Посетите настоящую юрту, разгадать бурятские загадки, услышите народные песни и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор и насладитесь национальным обедом

Описание экскурсии

Знакомство с уникальной культурой

В месте силы на берегу Байкала вас встретят приветствием на русском и бурятском языках. Вы попробуете таинственную пищу в специальной пиале — это традиция, которая освящает путь.

Связь с Байкалом

А дальше вы отправитесь на прогулку по берегу, где познакомитесь с «Каменной черепахой», «Рычащим львом», «Лежащим динозавром» и «Лягушкой». Узнаете легенды и сказки этих мест. И совершите ритуал обоо, для которого нужно сложить пирамиду из камней и загадать сокровенное желание.

Традиции и обычаи коренного населения

Вы посетите настоящую юрту. Попробуете разгадать бурятские загадки. Услышите не только народные песни, но и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор — обрядовый танец. И конечно, почувствуете путешествие на вкус. Вас ждёт национальный обед, в меню которого будут и рыбацкая уха, и буузы, и домашняя выпечка.

Организационные детали