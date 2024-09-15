Место силы на Байкале

Погружение в бурятскую культуру и традиции на берегу Байкала. Уникальные обряды и легенды ждут вас
Насыщенная и душевная программа на берегу Байкала. Погружение в бурятские традиции и обычаи. Увидите таинственную черепаху, которая оживает один раз в год - в весеннее полнолуние. Насладитесь народными песнями, обрядовым
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танцем ёхор и блюдами кочевого народа. Загадаете заветное желание, совершив особый ритуал. Встретят вас приветствием на русском и бурятском языках. Попробуете таинственную пищу в специальной пиале.

Прогулка по берегу Байкала, знакомство с "Каменной черепахой", "Рычащим львом", "Лежащим динозавром" и "Лягушкой". Посетите настоящую юрту, разгадать бурятские загадки, услышите народные песни и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор и насладитесь национальным обедом

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в бурятские традиции
  • 🐢 Увидеть таинственную черепаху
  • 🎶 Насладиться народными песнями
  • 🕺 Обрядовый танец ёхор
  • 🍲 Национальные блюда
  • 🔮 Загадать заветное желание
    • Место силы на Байкале
    Место силы на Байкале
    Место силы на Байкале
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Каменная черепаха
  • Рычащий лев
  • Лежащий динозавр
  • Лягушка

    • Описание экскурсии

    Знакомство с уникальной культурой

    В месте силы на берегу Байкала вас встретят приветствием на русском и бурятском языках. Вы попробуете таинственную пищу в специальной пиале — это традиция, которая освящает путь.

    Связь с Байкалом

    А дальше вы отправитесь на прогулку по берегу, где познакомитесь с «Каменной черепахой», «Рычащим львом», «Лежащим динозавром» и «Лягушкой». Узнаете легенды и сказки этих мест. И совершите ритуал обоо, для которого нужно сложить пирамиду из камней и загадать сокровенное желание.

    Традиции и обычаи коренного населения

    Вы посетите настоящую юрту. Попробуете разгадать бурятские загадки. Услышите не только народные песни, но и предсказания. Станцуете жизнерадостный ёхор — обрядовый танец. И конечно, почувствуете путешествие на вкус. Вас ждёт национальный обед, в меню которого будут и рыбацкая уха, и буузы, и домашняя выпечка.

    Организационные детали

    • Мы встречаемся в местности «Каменная черепаха». Возможен трансфер из Улан-Удэ, с. Котокель, с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск, с. Максимиха, с. Усть-Баргузин — подробности уточняйте в переписке
    • Мы можем организовать приём больших делегаций
    • С вами будет один из гидов нашей команды

    ежедневно в 14:00 и 17:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный5 000 ₽
    Дети до 3 летБесплатно
    Дети от 3 до 10 лет 4 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В местности «Каменная черепаха»
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 14:00 и 17:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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