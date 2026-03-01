Мини-группа
до 6 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Однодневная экскурсия из Улан-Удэ «Я был на Байкале!»
Для тех, кто мечтает увидеть великое озеро
Начало: По договорённости с организатором
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
