Два часа езды от Улан-Удэ — и вы на берегу легендарного озера, которому 25 миллионов лет. Мы отправимся на водную прогулку и обойдём на катере Чаячий остров. Птицы радостно взмоют вверх и поймают еду в воздухе. Вы также посетите знаковый монастырь и маяк, увидите шаманский обряд, а ещё погуляете, отдохнёте на пляже и термальных источниках.

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Описание экскурсии

10:00 — выезд

10:40–11:00 — перевал Пыхта. Вы увидите шаманский обряд поклонения местным духам

12:00–12:30 — Сретенский монастырь, один из старейших в Сибири. Вы осмотрите могилу декабриста Ивана Шимкова и сможете купить свежие продукты с подворья

13:15–13:45 — маяк в Турке откроет Байкал с высоты птичьего полёта, а после прогуляемся по набережной

14:00–15:00 — обед

15:15–15:45 — природный памятник «Черепаха», локация для необычных фото

16:00–16:30 — объезжаем на катере остров Чаячий. Вы покормите этих белоснежных птиц, а в период гнездования увидите их птенцов

16:30–17:15 — свободное время на берегу, можно искупаться

17:30–18:15 — термальный курорт «Горячинск», первый на Байкале. Врачи рекомендуют эти источники при болезнях костей, кожи и женских недугах. Окунитесь в бассейн, прогрейте ножки или выпейте отличный кофе

18:15–20:15 — возвращение в Улан-Удэ

Вы узнаете:

Как в местных традициях переплетаются шаманизм и буддизм

Как появился Байкал и в чём его сила

Почему буряты почитают это озеро как священное

Организационные детали