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Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу

Познакомиться с великим озером и отдохнуть на источниках - из Улан-Удэ
Два часа езды от Улан-Удэ — и вы на берегу легендарного озера, которому 25 миллионов лет. Мы отправимся на водную прогулку и обойдём на катере Чаячий остров. Птицы радостно взмоют вверх и поймают еду в воздухе.

Вы также посетите знаковый монастырь и маяк, увидите шаманский обряд, а ещё погуляете, отдохнёте на пляже и термальных источниках.
Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу
Термы, чайки, маяк: на автобусе и катере навстречу Байкалу

Описание экскурсии

10:00 — выезд

10:40–11:00 — перевал Пыхта. Вы увидите шаманский обряд поклонения местным духам

12:00–12:30 — Сретенский монастырь, один из старейших в Сибири. Вы осмотрите могилу декабриста Ивана Шимкова и сможете купить свежие продукты с подворья

13:15–13:45 — маяк в Турке откроет Байкал с высоты птичьего полёта, а после прогуляемся по набережной

14:00–15:00 — обед

15:15–15:45 — природный памятник «Черепаха», локация для необычных фото

16:00–16:30 — объезжаем на катере остров Чаячий. Вы покормите этих белоснежных птиц, а в период гнездования увидите их птенцов

16:30–17:15 — свободное время на берегу, можно искупаться

17:30–18:15 — термальный курорт «Горячинск», первый на Байкале. Врачи рекомендуют эти источники при болезнях костей, кожи и женских недугах. Окунитесь в бассейн, прогрейте ножки или выпейте отличный кофе

18:15–20:15 — возвращение в Улан-Удэ

Вы узнаете:

  • Как в местных традициях переплетаются шаманизм и буддизм
  • Как появился Байкал и в чём его сила
  • Почему буряты почитают это озеро как священное

Организационные детали

  • Водная прогулка продлится 30 мин и пройдёт на новом катере Yamaha fr 25, вместимость 11 чел.
  • Есть спасжилеты на борту, перед стартом капитан проведёт инструктаж
  • Дополнительные расходы: обед — 500–1500 ₽, посещение «Горячинска» — 500 ₽, вход в маяк — 450 ₽
  • Вес пассажира — менее 100 кг, физически каждый должен смочь подняться на борт
  • Прогулку придётся отменить в непогоду
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 09:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет9200 ₽
Стандартный11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Бурятия»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля
Лиля — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2988 туристов
Я была офисным сотрудником в Москве. Взяла отпуск, посетила 40+ стран и все жилые континенты, совершила кругосветное путешествие, выжила на атолле без пресной воды. Собрала команду гидов в родной Бурятии.
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Психолог, йога-инструктор. Валерий — мой отец, начинающий шаман, юморист и доброжелательный местный житель. Проводники по местам силы. О нас говорят: «Сказать, что это была одна из самых лучших моих экскурсий — не сказать ничего!» Дарим тепло, а не скучные факты. Погружаем в Бурятию.

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