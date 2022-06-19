Начало тура с 13:00.
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Рекомендованные рейсы:
из Москвы – Владикавказ S7 (10:30 – 13:00); Победа (13:10 – 15:40).
из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45 – 14:05).
Трансфер в г. Магас.
Обед.
Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Ужин (за доп. плату).
Переезд во Владикавказ или в Армхи.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Башенный комплекс “Эрзи” – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Чаепитие с пирогами на перевале у Кавказского хребта.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Завтрак в ЛОК «Армхи».
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага
Обед в ресторане Тиволи Парк.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Переезд в отель "Магас".
Ужин (за доп. плату).
9:00 Выезд в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу Грозный.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть “Сердце Чечни” – одна из самых больших мечетей мира.
Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.
Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова.
Cамая монументальная достопримечательность Грозного — это мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.
Расположен комплекс в самом центре столицы и включает музей, живописный зеленый парк и несколько памятников.
14:30 Обед.
Заселение в отель.
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – "Сердце Матери".
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Шали. Мечеть "Гордрость мусульман" Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
8:00 Завтрак.
Выезд с вещами в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!
После всех приключений и потрясений мы в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба.
Увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне.
Также можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Салтинский водопад. Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Ужин (за доп. плату).
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах. Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, — Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
Водопады Тобот и Итлятляр – вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас. Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор
Каменная чаша. Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Переезд в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Отъезд на экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение крепости Нарын-Кала.
Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Закавказья.
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Посещение древней Джума мечети. В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети.
Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза.
Мечеть на удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Девичьи бани. Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Обед в этно – доме «Дербент» с мастер – классом по приготовлению национального блюда.
Посещение сувенирной лавки «Кубачи».
Выезд в аэропорт.
Рекомендуемые рейсы:
Махачкала-Москва Нордавиа 208 (21:20 – 00:30).
Тур предполагает проживание в гостинице г. Владикавказ (2 ночи), г. Магас (1 ночь), г. Грозный (1 ночь), г. Махачкала (2 ночи), Гуниб (1 ночь).
Проживание в гостиницах:
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Отель «Магас» с баром, общим лаунджем и террасой расположен в городе Магас. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В экскурсионном бюро можно получить туристическую информацию.
В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, письменным столом, чайником, мини-баром, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере гостиницы «Магас» предоставляется постельное белье и полотенца.
По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
В Магасе и его окрестностях гости отеля «Магас» смогут заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки.
Расстояние от отеля «Магас» до Владикавказа составляет 28 км. До международного аэропорта Владикавказа — 23 км.
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.
В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.
Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Отель «Ак-гёль» расположен в Махачкале, в 1,9 км от пляжа Горянка. К услугам гостей бар, частная парковка, сад и терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В распоряжении гостей номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, шкафом для одежды, холодильником, чайником, ванной и тапочками. В номерах есть балкон.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. В числе удобств каждого номера — собственная ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.
В отеле «Ак-гёль» подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 22 км.
Отель «Каспий» расположен в Махачкале, в 150 метрах от Городского пляжа и в 1,6 км от пляжа «Горянка».
К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В отеле есть семейные номера.
Во всех номерах с балкона открывается вид на море. Среди прочих удобств телевизор с плоским экраном и тапочки.
Махачкала и ее окрестности отлично подходят для пеших прогулок и других видов активного отдыха.
Персонал стойки регистрации отеля «Каспий» предоставит гостям туристическую информацию.
Пляж «Березка» находится в 2,8 км от отеля. Расстояние до международного аэропорта Махачкалы (Уйташ) составляет 26 км.
Отель «Тархо» расположен в Махачкале, в 1,5 км от Березового пляжа и в 2,9 км от городского пляжа. К услугам гостей бар, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В отеле есть круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе удобств номеров отеля собственная ванная комната с душем и тапочками, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют халяльный завтрак.
Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 26 км.
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Рица» расположен рядом с пляжем в Махачкале, в 550 метрах от пляжа Березка и в 1,9 км от городского пляжа.
Гости могут забронировать семейные номера. На территории обустроена терраса. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляется постельное белье.
В отеле подают завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 24 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».