Мои заказы

Кармадонские ванны – экскурсии во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Кармадонские ванны» во Владикавказе, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Головокружительная Северная Осетия
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
На машине
Конные прогулки
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над пропастью и крепость Урсдон
Погрузитесь в атмосферу древней Осетии: крепости, каньоны и монастыри ждут вас. Незабываемые виды и история в одном туре
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
На машине
6.5 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за человека
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
На машине
6.5 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кармадонские ванны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Головокружительная Северная Осетия
  2. Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
  3. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
  4. В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
  5. В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Кармадонские ванны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4300 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Кармадонские ванны», 132 ⭐ отзыва, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль