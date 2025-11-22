Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над пропастью и крепость Урсдон
Погрузитесь в атмосферу древней Осетии: крепости, каньоны и монастыри ждут вас. Незабываемые виды и история в одном туре
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья22 ноября 2025Брал экскурсию в ноябре. Гид Альберт - профессионал своего уровня, провел по всем знаковым местам маршрута с и еще останавливался на дополнительных остановках для фотографирования. Рекомендую
- ДДарья10 ноября 2025Одна из лучших посещенных экскурсий, гид Альберт очень приятный и образованный, рассказал много интересного! Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия9 ноября 2025Ездили на экскурсию в октябре 2025 г. Замечательный гид, интересно и информативно рассказывает, красивые виды, время пролетело незаметно. Спасибо большое!
- ЧЧернова6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, организация и интересная поездка в целом. Комфортабельный автомобиль, знающий гид, самые красивые места посмотрели с восхищением!!! Рекомендую всем кто едет в Северную Осетию!!!
- ССветлана27 октября 2025Отличный маршрут! Проехали по всем важным достопримечательностям.
Гид рассказал о истории Осетии, о местных легендах и интересных фактах.
Не сильно загружал информацией и во всех локациях сопровождал.
Нам очень понравилась и экскурсия и сама Осетия!
- ВВиктория18 октября 2025У нас был экскурсовод Анатолий, очень внимательный, рассказывал очень интересно. Экскурсия очень понравилась, обязательно порекомендую знакомым и друзьям.
- ННиколай15 октября 2025Все отлично. Толик) открытый и приветливый человек. Все локации и даже больше. Человек гордится своим краем и рад показать его гостям! Толик, ещё увидимся! Начало экскурсии во время, организация соответствует. Рекомендую.
- ААнастасия9 октября 2025Это не экскурсия, это сказка! Такой спектр эмоций, столько впечатлений!!!
Отдельное спасибо организатору за внимание и экскурсоводу Алану! Всё на одном дыхании пролетело, даже грустно было возвращаться…
- ИИван21 сентября 2025Отлично провели время, более 6 часов прошли буквально за мгновение. Гид Александр отвечал на все вопросы, останавливался где просили, фотографировал когда просили
Пусть была не лучшая погода, но и такие виды былы очароваттельны
- ээвелина17 сентября 2025Насыщенный маршрут. Доброжелательный и хороший водитель- экскурсовод Владимир. Повезло с погодой удалось увидеть все об'екты на маршрута.
- ААлёна3 сентября 2025Всё отлично. Большое спасибо Владимиру. Он настоящий профессионал. Очень интересно и весело было узнать много нового. Увидеть настоящую красоту природы.
- ООльга14 июня 2025Не смотря на погоду, все прошло отлично. Осетия прекрасна и интересна!
- ЛЛариса18 апреля 2025Прекрасная экскурсия и гид. Ответил на все мои бесконечные вопросы и даже фотографом был. Спасибо всем
- ММария11 ноября 2024Было очень красиво, душевно и радостно провести день в красивейших местах с прекрасным гидом (нас знакомил с Северной Осетией Алихан).
- ЕЕлена21 октября 2024Экскурсия очень понравилась!!! Огромное спасибо гиду за доставленные условия и интереснейшие истории по ходу маршрута!!! Остались довольны, несмотря на туман и небольшой дождь - это придало особую атмосферу))
- ААнастасия29 сентября 2024Прекрасная получилась экскурсия.
Красиво, интересно и безопасно 😊
Спасибо организаторам.
- ААлина16 сентября 2024Всё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивый человек, который много интересного рассказал об осетинских традициях.
- ТТатьяна8 сентября 2024Благодарю Тимура и его команду за сегодняшний день. Все четко по расписанию, и даже бонусом фотки у водопада. Все ярко, красочно и не смотря на местами сложную горную дорогу, все аккуратно и бережно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кармадонские ванны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Кармадонские ванны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4300 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Кармадонские ванны», 132 ⭐ отзыва, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль