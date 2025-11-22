И Илья В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Брал экскурсию в ноябре. Гид Альберт - профессионал своего уровня, провел по всем знаковым местам маршрута с и еще останавливался на дополнительных остановках для фотографирования. Рекомендую

Д Дарья В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Одна из лучших посещенных экскурсий, гид Альберт очень приятный и образованный, рассказал много интересного! Однозначно рекомендуем!

Ю Юлия В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Ездили на экскурсию в октябре 2025 г. Замечательный гид, интересно и информативно рассказывает, красивые виды, время пролетело незаметно. Спасибо большое!

Ч Чернова В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Очень понравилась экскурсия, организация и интересная поездка в целом. Комфортабельный автомобиль, знающий гид, самые красивые места посмотрели с восхищением!!! Рекомендую всем кто едет в Северную Осетию!!!

С Светлана В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Отличный маршрут! Проехали по всем важным достопримечательностям.

Гид рассказал о истории Осетии, о местных легендах и интересных фактах.

Не сильно загружал информацией и во всех локациях сопровождал.

Нам очень понравилась и экскурсия и сама Осетия!

В Виктория В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) У нас был экскурсовод Анатолий, очень внимательный, рассказывал очень интересно. Экскурсия очень понравилась, обязательно порекомендую знакомым и друзьям.

Н Николай В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Все отлично. Толик) открытый и приветливый человек. Все локации и даже больше. Человек гордится своим краем и рад показать его гостям! Толик, ещё увидимся! Начало экскурсии во время, организация соответствует. Рекомендую.

А Анастасия В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Это не экскурсия, это сказка! Такой спектр эмоций, столько впечатлений!!!

Отдельное спасибо организатору за внимание и экскурсоводу Алану! Всё на одном дыхании пролетело, даже грустно было возвращаться…

И Иван В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Отлично провели время, более 6 часов прошли буквально за мгновение. Гид Александр отвечал на все вопросы, останавливался где просили, фотографировал когда просили

Пусть была не лучшая погода, но и такие виды былы очароваттельны

э эвелина В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Насыщенный маршрут. Доброжелательный и хороший водитель- экскурсовод Владимир. Повезло с погодой удалось увидеть все об'екты на маршрута.

А Алёна В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) читать дальше Ни одно фото не передаст этого. Были в кафе, где ели осетинский пирог, очень вкусно. Пили из родника с минеральной водой. Воспоминания на всю жизнь. Всем советую посетить эту экскурсию в компании с Владимиром Всё отлично. Большое спасибо Владимиру. Он настоящий профессионал. Очень интересно и весело было узнать много нового. Увидеть настоящую красоту природы.

О Ольга В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Не смотря на погоду, все прошло отлично. Осетия прекрасна и интересна!

Л Лариса В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Прекрасная экскурсия и гид. Ответил на все мои бесконечные вопросы и даже фотографом был. Спасибо всем

М Мария В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) читать дальше Всё пожелания учтены, все достопримечательности маршрута преподнесены в лучшем виде, все накормлены, сфотографированы и совершенно счастливы)

Классно организовано, с большим вниманием и заботой о гостях. Ребята, вас хочется рекомендовать всем. Было очень красиво, душевно и радостно провести день в красивейших местах с прекрасным гидом (нас знакомил с Северной Осетией Алихан).

Е Елена В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Экскурсия очень понравилась!!! Огромное спасибо гиду за доставленные условия и интереснейшие истории по ходу маршрута!!! Остались довольны, несмотря на туман и небольшой дождь - это придало особую атмосферу))

А Анастасия В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Прекрасная получилась экскурсия.

Красиво, интересно и безопасно 😊

Спасибо организаторам.

А Алина В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе) Всё прошло просто отлично, осенняя погода придала прелести нашему путешествию) нас сопровождал очень добрый и отзывчивый человек, который много интересного рассказал об осетинских традициях.