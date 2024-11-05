Вы любите горную природу и рыбалку? Тогда это предложение для вас! Вы оцените грандиозные ущелья: Кармадонское, Даргавское и Кобанское.
Погуляете по «городу мёртвых» и сфотографируетесь у арт-объектов, возведённых в захватывающих дух местах. Затем отдохнёте и порыбачите на озере. А мы приготовим для вас улов на мангале!
Погуляете по «городу мёртвых» и сфотографируетесь у арт-объектов, возведённых в захватывающих дух местах. Затем отдохнёте и порыбачите на озере. А мы приготовим для вас улов на мангале!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
Три ущелья. Вы полюбуетесь видами на три ущелья: Кармадонское, Даргавское, и Кобанское. Оцените арт-муралы, возведённые в горах, и подниметесь на смотровую площадку с панорамой Кахтисарского перевала. А также посетите самый большой древний некрополь на Кавказе в селе Даргавс.
Рыбалка на горном озере. Мы привезём вас в живописное место, тишину которого нарушают только плеск воды и пение птиц. Выдадим вам удочки, прикормку и наживку. После рыбалки приготовим улов с овощами на мангале.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне MAZDA MPV
- Мы подготовим всё необходимое для рыбалки и пикника (включено в стоимость): удочки, рыболовные снасти, мангал, овощи
- Билеты в Даргавский некрополь оплачиваются дополнительно — 150 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 298 туристов
Мы команда гидов родом из Владикавказа, любим то, чем занимаемся, и с удовольствием поделимся информацией о нашем крае и с вами! Мы стараемся организовать путешествия так, чтобы каждый захотел сюда вернуться. В нашем арсенале множество самых разных маршрутов по Осетии и соседним регионам. С нами будет интересно, безопасно, уютно и сытно. Будем ждать встречи!Задать вопрос
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