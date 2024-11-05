Вы любите горную природу и рыбалку? Тогда это предложение для вас! Вы оцените грандиозные ущелья: Кармадонское, Даргавское и Кобанское. Погуляете по «городу мёртвых» и сфотографируетесь у арт-объектов, возведённых в захватывающих дух местах. Затем отдохнёте и порыбачите на озере. А мы приготовим для вас улов на мангале!

Описание водной прогулки

Три ущелья. Вы полюбуетесь видами на три ущелья: Кармадонское, Даргавское, и Кобанское. Оцените арт-муралы, возведённые в горах, и подниметесь на смотровую площадку с панорамой Кахтисарского перевала. А также посетите самый большой древний некрополь на Кавказе в селе Даргавс.

Рыбалка на горном озере. Мы привезём вас в живописное место, тишину которого нарушают только плеск воды и пение птиц. Выдадим вам удочки, прикормку и наживку. После рыбалки приготовим улов с овощами на мангале.

Организационные детали