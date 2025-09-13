Погрузитесь в атмосферу гор и древних тайн Осетии! Вы посетите старинный некрополь в селении Даргавс, побываете в трагичном Кармадонском ущелье, оцените живописный Фиагдон с качелями над пропастью и легендарной башней Курта и Тага.
И завершите день прогулкой по Владикавказу под рассказы гида о легендах, местных обычаях и историях о горной республики.
Описание экскурсии
- Город мёртвых. Столь мрачное название Даргавс получил из-за некрополя 14–18 веков. Мы посмотрим на старинные гробницы и попробуем разгадать, почему людей хоронили в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола
- Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. В результате схода ледника здесь был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон
- Фиагдонское ущелье. Вы полюбуетесь видами на снежные шапки гор, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. Увидите старинную башню Курта и Тага и узнаете, каким мифами и легендами она окутана. По желанию сделаете фото на качелях над пропастью
- Обзорная экскурсия по Владикавказу. Мы изучим город пешком. Особняки 19 века, Центр народных промыслов, единственная дореволюционная гостиница, сохранившаяся до наших дней, площадь Штыба, проспект Мира — всё это и многое другое будет на маршруте
Во время экскурсии мы расскажем о древней истории и культуре Осетии, о традициях и легендах, которые сохраняются здесь на протяжении веков. Вы узнаете о трагических событиях Кармадонского ущелья, об истории башен Курта и Тага, их символическом значении и роли в защите осетинских селений.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе или минивэне
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Дополнительные расходы: входные билеты в некрополь — 150 ₽ с человека, обед — по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
13 сен 2025
27.08.2025 Была на этой замечательной экскурсии. Меня присоединили к группе из многодневного тура по республикам Кавказа. Гид очень интересно рассказывал исторические факты, раскрывал местные традиции и легенды. Времени на локациях
