Тайны Осетии: от Даргавса до Владикавказа

Город мёртвых, ущелья, старинные башни, особняки 19 века и многое другое - за 1 день
Погрузитесь в атмосферу гор и древних тайн Осетии! Вы посетите старинный некрополь в селении Даргавс, побываете в трагичном Кармадонском ущелье, оцените живописный Фиагдон с качелями над пропастью и легендарной башней Курта и Тага.

И завершите день прогулкой по Владикавказу под рассказы гида о легендах, местных обычаях и историях о горной республики.
5
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Город мёртвых. Столь мрачное название Даргавс получил из-за некрополя 14–18 веков. Мы посмотрим на старинные гробницы и попробуем разгадать, почему людей хоронили в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола
  • Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. В результате схода ледника здесь был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон
  • Фиагдонское ущелье. Вы полюбуетесь видами на снежные шапки гор, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. Увидите старинную башню Курта и Тага и узнаете, каким мифами и легендами она окутана. По желанию сделаете фото на качелях над пропастью
  • Обзорная экскурсия по Владикавказу. Мы изучим город пешком. Особняки 19 века, Центр народных промыслов, единственная дореволюционная гостиница, сохранившаяся до наших дней, площадь Штыба, проспект Мира — всё это и многое другое будет на маршруте

Во время экскурсии мы расскажем о древней истории и культуре Осетии, о традициях и легендах, которые сохраняются здесь на протяжении веков. Вы узнаете о трагических событиях Кармадонского ущелья, об истории башен Курта и Тага, их символическом значении и роли в защите осетинских селений.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе или минивэне
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
  • Дополнительные расходы: входные билеты в некрополь — 150 ₽ с человека, обед — по желанию
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
13 сен 2025
27.08.2025 Была на этой замечательной экскурсии. Меня присоединили к группе из многодневного тура по республикам Кавказа. Гид очень интересно рассказывал исторические факты, раскрывал местные традиции и легенды. Времени на локациях
было предостаточно. Получилась мега насыщенная программа. Особенно ее "горная" часть. Это конечно шквал эмоций. Возможно именно поэтому экскурсионная часть по Владикавказу показалась немного смазанной, а как будто немного недоработанной. Но в целом это очень интересная программа.
И наверно, еще одно пожелание, при предзаказанном питании - интересуйтесь пожеланиями клиента (мне к сожалению не удалось насладится обедом, из-за того что большинство блюд содержало сливочное масло, которое мне категорически нельзя).

