Со скидкой – экскурсии во Владикавказе

Найдено 24 экскурсии в категории «Со скидкой» во Владикавказе, цены от 900 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «В сердце Осетии»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
380 отзывов
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июля в 09:00
1500012 000 за всё до 3 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900011 400 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
33 отзыва
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1580014 220 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Популярное предложение
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:00
15 июля в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
58 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
75007 125 за человека
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
9 июля в 09:00
15 июля в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:30
15 июля в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 09:30
15 июля в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июля в 08:00
17 июля в 08:00
75007 125 за человека
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
7.5 часов
15 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1620010 530 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500012 750 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110009 350 за всё до 4 чел.
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1400010 500 за всё до 4 чел.
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1580012 640 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
2500020 000 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140009 800 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 600 за всё до 4 чел.
День в горной Осетии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
108009 720 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000016 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500011 250 за всё до 4 чел.
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
5 часов
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
Я составил маршрут с лучшими местами для съёмок в горах, где почти не бывает людей
18 июля в 12:00
19 июля в 12:00
1500014 250 за всё до 4 чел.
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Отправиться в путешествие по символам и знакам города с гидом-языковедом
Начало: На площади Штыба
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
1000900 за человека
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
70005 950 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июля 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Отличная экскурсия! Давид (это другой экскурсовод из команды Давида) - прекрасный гид и очень интересный собеседник. Очень много узнали об Осетии и с удовольствием вернемся сюда путешествовать. Однозначно рекомендуем эту экскурсию друзьям.
  • М
    Мария
    3 июля 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Приехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Нашим гидом был Давид хороший рассказчик,
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    про горы знает все. Мы получили колоссальное удовольствие от этого джип тура, виды которые запомнятся на всю жизнь. Давид нас никуда не торопил и отвечал на все наши вопросы. Очень понравилось в Даргавском некрополе, очень близко летали орлы (это не точно). До водопада нужно было подниматься в гору около 2 км, но оно того стоило. Давил отвез нас на обед, где были очень вкусные осетинские пироги. Тропа чудес нас не очень впечатлила, и так много прекрасных видов. Эмоции и впечатления от экскурсии и гида только положительные!

    Приехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсиюПриехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсиюПриехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсиюПриехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсиюПриехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию
  • А
    Анна
    1 июля 2024
    Осетия - любовь с первого взгляда
    Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻 Все объясняет доступным и понятным языком. Маршрут экскурсии правильно продуман. Доброжелательный и заботливый, все советуем посетить данную экскурсию 😊
    Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻
  • Е
    Елизавета
    1 июля 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Экскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациям Осетии. Большой плюс, что экскурсия проходит в мини группе и не надо никого ждать и под кого-то подстраиваться! Однозначно всем советую эту экскурсию!
    Экскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациямЭкскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациямЭкскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациямЭкскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациямЭкскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациям
  • Д
    Даша
    27 июня 2024
    Осетия - любовь с первого взгляда
    Однозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машина с водой для каждого
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    пассажира. Маршрут и локации соблюдались. Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду-водителю Сослану, благодаря которому экскурсия стала лучшей за время нашего путешествия. Вся экскурсия прошла легко, с шутками, легендами и интересными фактами. Не было необходимости «выпрашивать» информацию. Отдельное спасибо за фотографии и перерыв на чай с наивкуснейшим вареньем. Также хотелось бы отметить, что мы были так увлечены и воодушевлены, что оставили в машине очки и Сослан на следующий день добродушно пересекся с нами и отдал оставленную вещь. Спасибо большое за прекрасную поездку!

    Однозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машинаОднозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машинаОднозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машинаОднозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машинаОднозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машина
  • В
    Владислав
    24 июня 2024
    В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
    Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с женихом. Мне очень хотелось
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    лучше разобраться в культуре, традициях, истории и увидеть красивые места, т к жених осетин. Лучшей экскурсии в жизни не видела, Артур очень много всего рассказывал(самое главное интересно!), отвечал на все вопросы, и мы проехались по таким превосходным местам! Также мы пообедали во вкусном месте по рекомендации гида (потрясающе) Даже моему жениху, который был в этих местах множество раз, оказалось безумно интересно и познавательно (многое он и сам не знал) Еще наш гид Артур нам сделал великолепные фотографии, которые останутся с нами на всю жизнь! Хочу отметить, что все происходило не в спешке, у нас было время погулять по горам, полюбоваться видами, пофотографироваться, никто нас никуда не гнал) В общем, одни эмоции, места завораживающие, такой красоты нигде больше не увидишь Очень рекомендуем гида Артура!!!! Такой вежливый, интересно рассказывает, подсказывает где надо обязательно сфотографироваться, куда потом сходить, что попробовать, везде поможет пройти/забраться) Когда приедем в следующий раз обязательно сходим к нему на еще какую нибудь экскурсию!!!

    Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе сХотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с
  • А
    Алина
    18 июня 2024
    По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
    Если Вас интересует не просто стандартное катание на машине по "попсовым" локациям, а именно активная, драйвовая экскурсия с интереснейшими рассказами,
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    захватывающими видами, невероятными фотками - Вы точно поймали удачу за хвост! Экскурсия прошла "на высоте" (в прямом и переносном смысле)) Георгий - фотограф от Бога, контент в телефоне до сих пор не разобран) Готовясь к поездке, я, конечно же, посмотрела все инстаграмные места в Осетии, но даже здесь Георгий смог удивить и показать то, что я еще не встречала на просторах интернета. И даже дождик не смог испортить нам настроение) Рекомендую брать экскурсию в первые дни поездки, мощный заряд энергией гор и всплеск ярких эмоций гарантирован!

  • Д
    Дарья
    16 июня 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Нам очень повезло с Давидом! Лучше гида трудно придумать. Мне кажется он знает об осетинских горах и исторических артефактах фсё))
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    Он действительно исходил и изъездил все лично, поэтому может отвезти вас туда, куда обычные экскурсии не возят. Можно обговорить свой маршрут заранее. При этом все максимально комфортно, никуда не торопясь, на красивых локациях можно погулять подольше. Фотки и видео, которые делает Давид, можно сразу в инсту постить)) Кроме того, Давид разумный и осмотрительный водитель, что в горах жизненно важно. Что для меня было особенно ценно, Давид человек неравнодушный, организует очистку памятников от надписей горе-туристов, досыпку дороги до водопадов, и такое отношение чувствуется во всем. Любовь к делу, которым он занимается и к местам, по которым вас повезут. Я рекомендую всем, кто хочет взять максимум от поездки, не ограничиваться одной экскурсией, с каждым новым поворотом открываютя все более захватывающие виды. Давид, от нашей семьи особая благодарность за карту родового источника! В следующий приезд мы обязательно туда доедем!

    Нам очень повезло с Давидом! Лучше гида трудно придумать. Мне кажется он знает об осетинских горахНам очень повезло с Давидом! Лучше гида трудно придумать. Мне кажется он знает об осетинских горахНам очень повезло с Давидом! Лучше гида трудно придумать. Мне кажется он знает об осетинских горах
  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми 2 и 3 лет. Они даже не успели устать за 7,5 часов.
    читать дальше

    Даже таким маленьким детям было интересно и комфортно в этой поездке. Много интересных остановок, красивые горы, хороший гид, который комфортно водит машину.

  • М
    Мария
    13 июня 2024
    Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
    Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики - милейшие, парк Альпина
    читать дальше

    -великолепный. Мы отлично и с пользой провели время, отзыв пишу уже из дома) желаю всего самого наилучшего и, прежде всего, здоровья и счастья

    Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, осликиТимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, осликиТимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Джип-тур «В сердце Осетии»
  2. Путешествие по Северной Осетии
  3. Осетия - любовь с первого взгляда
  4. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
  5. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Город мертвых
  6. Цейское ущелье
  7. Мидаграбинские водопады
  8. Крепость Дзивгис
  9. Кадаргаванский каньон
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
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