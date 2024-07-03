1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июля в 09:00
1500012 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900011 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1580014 220₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:00
15 июля в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
75007 125₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
9 июля в 09:00
15 июля в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 10:30
15 июля в 10:30
1190010 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
9 июля в 09:30
15 июля в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июля в 08:00
17 июля в 08:00
75007 125₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
7.5 часов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1620010 530₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500012 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110009 350₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1400010 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1580012 640₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
2500020 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140009 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
108009 720₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000016 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500011 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
5 часов
Авторская поездка-фотосессия по Осетии
Я составил маршрут с лучшими местами для съёмок в горах, где почти не бывает людей
18 июля в 12:00
19 июля в 12:00
1500014 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Отправиться в путешествие по символам и знакам города с гидом-языковедом
Начало: На площади Штыба
8 июля в 10:00
10 июля в 10:00
1000900₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Тайные уголки и вкусы Северной Осетии
Увидеть величественные горы и хрустальные водопады и пообедать на природе
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
70005 950₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июля 2024Отличная экскурсия! Давид (это другой экскурсовод из команды Давида) - прекрасный гид и очень интересный собеседник. Очень много узнали об Осетии и с удовольствием вернемся сюда путешествовать. Однозначно рекомендуем эту экскурсию друзьям.
- ММария3 июля 2024Приехали во Владикавказ на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Нашим гидом был Давид хороший рассказчик,
- ААнна1 июля 2024Отличный экскурсовод Давид, нам все очень понравилось👍🏻 Все объясняет доступным и понятным языком. Маршрут экскурсии правильно продуман. Доброжелательный и заботливый, все советуем посетить данную экскурсию 😊
- ЕЕлизавета1 июля 2024Экскурсия просто топ!! Оставила незабываемые впечатления и эмоции! Гид Георгий нас возил по самым красивым локациям Осетии. Большой плюс, что экскурсия проходит в мини группе и не надо никого ждать и под кого-то подстраиваться! Однозначно всем советую эту экскурсию!
- ДДаша27 июня 2024Однозначно рекомендуем данную экскурсию. Прекрасный гид Сослан забрал нас прямо от подъезда. Комфортная и просторная машина с водой для каждого
- ВВладислав24 июня 2024Хотели сказать огромное спасибо гиду Артуру за такую прекрасную экскурсию. Ездили еще в апреле вместе с женихом. Мне очень хотелось
- ААлина18 июня 2024Если Вас интересует не просто стандартное катание на машине по "попсовым" локациям, а именно активная, драйвовая экскурсия с интереснейшими рассказами,
- ДДарья16 июня 2024Нам очень повезло с Давидом! Лучше гида трудно придумать. Мне кажется он знает об осетинских горах и исторических артефактах фсё))
- ИИрина14 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Мы были с двумя детьми 2 и 3 лет. Они даже не успели устать за 7,5 часов.
- ММария13 июня 2024Тимур, спасибо за поездку! Было интересно и комфортно. Кавказ - великий, павлины -огонь:), граффити неожиданные, ослики - милейшие, парк Альпина
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Со скидкой" можно забронировать 24 экскурсии от 900 до 20 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 764 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Со скидкой», 764 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь