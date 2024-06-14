1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грозный-Сити»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Грозный-Сити" можно забронировать 3 тура от 49 000 до 69 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Грозный-Сити», цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август