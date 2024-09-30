1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)

Встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 19:00.

Рекомендуемое время прибытия до 15:00.

После встречи, отвезем вас до комфортабельного отеля, чтобы Вы успели отдохнуть.

В 16:00 начинается пешая обзорная экскурсия по Владикавказу, где вы сможете узнать больше об истории и культуре города, а также рассмотреть его достопримечательности и окунуться в его атмосферу.

В 19:30 у нас запланирован приветственный ужин в ресторане, где вы сможете насладиться национальной кухней и отдохнуть после насыщенного дня.

Если Вы приехали позже 16:00, к сожалению, пропустите экскурсию.

Мы всё равно будем рады помочь Вам с информацией о городе и подскажем места, которые стоит посетить в свободное время.

Тайминг дня:

09:00-19:00 Встреча туристов (рекомендуемое время прибытия до 15:00).

16:00 Обзорная экскурсия по городу Владикавказ.

19:30 Приветственный ужин.

Размещение: г. Владикавказ.

Питание: ужин в национальном стиле.