Грани Кавказа. Экскурсионный тур

Путешествие по достопримечательностям сразу трех регионов Северного Кавказа.

Уникальная природа Ингушетии покорит с первого взгляда, гордый Грозный блеснёт кавказским колоритом, а потрясающая Осетия подарит массу эмоций и впечатлений.

Нас ждут древнейшие историко-культурные архитектурные жемчужины, погружение в атмосферу гор, солнца и ветра, башенных и крепостных комплексов, древних городов и селений, монастырей и храмов.
5
3 отзыва
Грани Кавказа. Экскурсионный тур
Грани Кавказа. Экскурсионный тур
Грани Кавказа. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)

Встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 19:00.

Рекомендуемое время прибытия до 15:00.

После встречи, отвезем вас до комфортабельного отеля, чтобы Вы успели отдохнуть.

В 16:00 начинается пешая обзорная экскурсия по Владикавказу, где вы сможете узнать больше об истории и культуре города, а также рассмотреть его достопримечательности и окунуться в его атмосферу.

В 19:30 у нас запланирован приветственный ужин в ресторане, где вы сможете насладиться национальной кухней и отдохнуть после насыщенного дня.

Если Вы приехали позже 16:00, к сожалению, пропустите экскурсию.

Мы всё равно будем рады помочь Вам с информацией о городе и подскажем места, которые стоит посетить в свободное время.

Тайминг дня:

  • 09:00-19:00 Встреча туристов (рекомендуемое время прибытия до 15:00).
  • 16:00 Обзорная экскурсия по городу Владикавказ.
  • 19:30 Приветственный ужин.

Размещение: г. Владикавказ.

Питание: ужин в национальном стиле.

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)
2 день

Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Даргавс

После завтрака в 09:00 отправимся вместе с опытным гидом в Куртатинское ущелье, которое находится в самом сердце горной Осетии.

Здесь мы посетим уникальный Кадаргаванский каньон, где горная река бурлит у подножья, а дальше отправимся исследовать тайны крепости Дзивгис.

После этого нас ждет самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь

В 12:30-13:30 мы придем в ресторан в горах, где сможем насладиться обедом с красивым видом, а затем продолжить программу.

После мы направимся в знаменитый Даргавский некрополь, известный как «город мертвых».

Это место, где можно увидеть древние надгробия и заглянуть в историю Осетии.

Затем мы посетим Кармадонское ущелье, которое известно своей красотой и трагическим прошлым.

Это место связано с событием, произошедшее в 2002 году, которое унесло жизни многих людей, включая членов съемочной группы Сергея Бодрова.

Вечером мы возвращаемся в отель около 17:00 и будет время для отдыха.

Тайминг дня:

  • 9:00 Начало экскурсионного дня.
  • 12:30 Обед на маршруте.
  • 17:00 Возвращение в отель.

Размещение: г. Владикавказ.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, ДаргавсТри ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, ДаргавсТри ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, ДаргавсТри ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Даргавс
3 день

Горная Дигория

В 08:30, после завтрака, Вы отправитесь вместе с нашим гидом на экскурсию в Дигорское ущелье.

Во время поездки Вы будете в комфортабельным автобусом и с сопровождением профессионального гида.

Дигорское ущелье: это одно из красивейших и живописных ущелий, которое находится в регионе.

Вы также узнаете о средневековых оборонительных комплексах и услышите интересные факты о осетинских традициях, эпосе и культуре.

Незабываемым моментом экскурсии станет посещение каньона Ахсинта и Чертового моста, который простирается над рекой Урух на глубине семидесяти метров, окруженной скалами.

В 13:00 у вас будет обед у местного жителя.

Чистый горный воздух и восхитительные виды создают идеальную атмосферу для вашего обеда.

Затем мы отправимся в Уаллагком, где увидим водопады, горы и реки, а также древние памятники, называемые цыртами.

Особенно интересным будет уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат.

Также мы увидим самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии — Камунту, через которое проходил Великий Шелковый путь.

Возвращение в отель будет к 19:00, где Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

Внимание! В зимний период по программе будет горная Дигория: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.

Тайминг дня:

  • 9:00 Начало экскурсионного дня.
  • 13:00-14:00 Обед на маршруте.
  • 19:00 Возвращение в отель.

Размещение: г. Владикавказ.

Питание: завтрак, обед на маршруте.

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
4 день

Мамисонское ущелье, Цейское ущелье

В 9:00 мы отправляемся на экскурсию с профессиональным гидом на комфортабельном автобусе.

Сегодня гид расскажет интересные факты о местности, ее истории и природных особенностях.

Вы узнаете о культурном наследии Осетии и ее связи с Военно-Осетинской дорогой, которая играла важную роль в истории региона.

Во время экскурсии вы посетите Мамисонское ущелье, которое считается одним их самых загадочных ущелий Осетии.

Здесь мы сможем насладиться красотой природы, воздушной чистотой и умиротворяющей атмосферой.

Обед у нас будет в 13:00 в местном кафе (национальная кухня).

Далее мы отправимся в Цейское ущелье, где вы сможете увидеть неповторимой красоты снежные вершины.

А подъем на канатной дороге откроет нам потрясающий вид на знаменитый Сказкий ледник.

После мы отправляемся в самое приятное место — горячие источники Бирангзанг.

Здесь мы можем окунуться в теплые источники и насладиться их целебными свойствами.

Отдыхая и наслаждаясь окружающей природой, мы заряжаемся энергией и расслабляемся после насыщенного дня.

Вернемся в свой отель в 19:00.

Тайминг дня:

  • 9:00 Начало экскурсионного дня.
  • 13:00-14:00 Обед на маршруте.
  • 19:00 Возвращение в отель.

Размещение: г. Владикавказ.

Питание: завтрак, обед на маршруте.

Мамисонское ущелье, Цейское ущельеМамисонское ущелье, Цейское ущельеМамисонское ущелье, Цейское ущельеМамисонское ущелье, Цейское ущелье
5 день

Республика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущелье

Сегодня выедем в 9:00 с нашим гидом в республику Ингушетия на комфортабельных автобусах.

Во время экскурсии в Ингушетию мы посетим потрясающее Джейрахское ущелье, где сможем полюбоваться величественными горными пейзажами.

Здесь у нас будет мини-пикник, где сможем отдохнуть.

А затем пройдем к оборонно-сторожевым ингушским башням «Вовнушки», которые восхищают своей архитектурой и историческим значением.

После посетим храм Тхаба Ерды, который является один из древнейших христианских храмов на территории России.

Завершив экскурсию в Ингушетии, мы переедем в Грозный — столицу Чеченской республики в 19:00 и разместимся в комфортабельном отеле.

Тайминг дня:

  • 9:00 Начало экскурсионного дня.
  • 13:30-14:30 Обед на маршруте.
  • 20:00 Заселение в отель г. Грозный.

Размещение: г. Грозный.

Питание: завтрак, пикник на маршруте.

Республика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущельеРеспублика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущельеРеспублика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущельеРеспублика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущелье
6 день

Озеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по Грозному

Сегодня в 9:00 после вкусного завтрака мы выезжаем на одно из крупнейших озер Северного Кавказ – Кезеной Ам.

Вода в озере голубая и удивительно прозрачная, а возвышающиеся со всех сторон горные склоны создают неповторимую атмосферу.

На берегу озера у нас будет национальный обед в ресторане Кезеной Ам.

Затем мы отправимся в город Шали к белоснежной мечети «Гордость Мусульман», которая является одной из крупнейших мечетей в Европе и является важным культурно-религиозным центром для мусульман.

Завершим наш день с обзорной экскурсии по ночному Грозному.

Столица Чеченской республики — Грозный впечатлит нас своей современной архитектурой, величественными зданиями и прекрасными парками.

Вернемся в отель около 20:00, где сможем отдохнуть и подготовиться к завтрашнему насыщенному дню.

Тайминг дня:

  • 9:00 Начало экскурсии.
  • 11:30 Приезд на Кезеной Ам.
  • 12:30-13:30 Обед на маршруте.
  • 16:00-17:00 Мечеть «Гордость мусульман».
  • 18:00-20:00 Обзорная по городу Грозный.

Размещение: г. Грозный.

Питание: завтрак, обед на маршруте.

Озеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по ГрозномуОзеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по ГрозномуОзеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по ГрозномуОзеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по Грозному
7 день

Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни

Сегодня в 09:00 мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, где нас ждет потрясающая природа и множество приключений.

Мы будем исследовать его извилистые тропы, наслаждаться видом гор и горных рек, и, возможно, встретим местных животных, таких как горные козы и орлы.

Мы также узнаем больше о культурных и исторических аспектах ущелья, включая его роль в защите исторических народов Чечни.

Каждый момент в многогранном Аргунском ущелье будет наполнен аутентичным опытом и незабываемыми впечатлениями.

В 19:00 у нас будет этно-вечер в Герменчуке, где мы сможем окунуться в атмосферу народных традиций и насладиться местными песнями и танцами.

Сегодня мы вернемся в свой отель поздно, в 22:00.

Тайминг дня:

  • 09:00-10:30 Выезд на экскурсии.
  • 10:30-12:30 Экскурсия по Аргунскому ущелью.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 14:30-17:00 Продолжение экскурсии в Аргунском ущелье.
  • 17:00-18:30 Переезд в Герменчук.
  • 19:00-21:00 Этноужин в ауле Герменчук.
  • 21:45 Прибытие в отель.

Размещение: г. Грозный.

Питание: завтрак, обед на маршруте, этно-ужин в Герменчуке.

Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башниАргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башниАргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башниАргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни
8 день

Отъезд

Сегодня наше путешествие подходит к концу.

Мы обеспечим вас транспортом на ж/д вокзал и в аэропорт с 09:00 до 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Доплата за одноместное размещение – 17 600 руб. /весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Тийнала

3 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.

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Беркат

3 ночи

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: приветственный ужин, этно-ужин, завтраки, обеды на маршрутах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание (кроме включенного в основную стоимость)
  • Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • Одноместное размещение - 17 600 руб. /за весь период тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • рюкзак;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?

Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.

Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.

Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Владикавказ. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорта. (Рекомендуемое время прибытия до 15:00).

Место и время завершения тура: г. Грозный. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 до ж/д вокзала и аэропорта.

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
  • 9:00-19:00 Встреча в аэропорту г. Владикавказ
Гостиница Планета Люкс г. Владикавказ Обзорная экскурсия по городу ВладикавказАвтобус - 18/20 местный
  • 9:00 Выезд из Владикавказа
  • 17:00 Возвращение во Владикавказ
Гостиница Планета Люкс г. ВладикавказКуртатинское ущелье, Кадаргаванский каньон, Дзивгис, Фиагдон, Аланский мужской монастырь, обед в ресторане, Даргавс, Даргавский некрополь. Кармадонское ущельеАвтобус - 18/20 местный
  • 9:00 Выезд из Владикавказа
  • 19:00 Возвращение во Владикавказ
Гостиница Планета Люкс г. Владикавказ

Горная Дигория: посещение каньона Ахсинта и Чертового моста

В зимний период по программе будет Горная Дигория: Задалеск – Ханаз - Уаллагком

Автобус - 18/20 местный
  • 9:00 Выезд из Владикавказа
  • 19:00 Возвращение во Владикавказ
г. ВладикавказМамисонское ущелье. Цейское ущелье,. Термальный источник БирагзангАвтобус - 18/20 местный
  • 9:00 Выезд из Владикавказа
  • 20:00 Прибытие в Грозный

Гостиница Беркат / Тийналла г. ГрозныйИнгушетия. Вовнушки, Джейрахское ущелье. Храм Тхаба Ерды. Переезд в ГрозныйАвтобус - 18/20 местный
  • 9:00 Выезд из Грозного
  • 11:30 Приезд на Кезеной Ам
  • 16:00 Мечеть “Гордость мусульман”
  • 18:00 прибытие в Грозный.
Гостиница Беркат/Тийналла г. ГрозныйВысокогорное озеро Кезеной Ам. Мечеть “Гордость Мусульман” в г. Шали. Обзорная экскурсия «Вечерний Грозный»Автобус - 18/20 местный
  • 09:00-10:30 Выезд из Грозного
  • 10:30-17:00 Аргунское ущелье
  • 17:00-18:30 Переезд в Герменчук
  • 21:45 Прибытие в Грозный
Гостиница Беркат / Тийналла г. ГрозныйАргунское ущелье. Нихалоевские водопады. Ушкалойскими башнями-близнецами. Средневековый замковый комплекс Пхакоч. Этно – вечер в Герменчуке

Автобус - 18/20 местный
  • Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт с 09:00 до 19:00.
Выезд из гостиницы г. Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 сен 2024
Всё понравилось
И
30 сен 2024
Менеджеры всегда на связи, без проблем организовали отдельный трансфер. Отдельное спасибо за вариант размещения.
А
25 сен 2024
Организация на высшем уровне.

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