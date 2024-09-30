Уникальная природа Ингушетии покорит с первого взгляда, гордый Грозный блеснёт кавказским колоритом, а потрясающая Осетия подарит массу эмоций и впечатлений.
Нас ждут древнейшие историко-культурные архитектурные жемчужины, погружение в атмосферу гор, солнца и ветра, башенных и крепостных комплексов, древних городов и селений, монастырей и храмов.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу (для прибывающих до 15:00)
Встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 19:00.
Рекомендуемое время прибытия до 15:00.
После встречи, отвезем вас до комфортабельного отеля, чтобы Вы успели отдохнуть.
В 16:00 начинается пешая обзорная экскурсия по Владикавказу, где вы сможете узнать больше об истории и культуре города, а также рассмотреть его достопримечательности и окунуться в его атмосферу.
В 19:30 у нас запланирован приветственный ужин в ресторане, где вы сможете насладиться национальной кухней и отдохнуть после насыщенного дня.
Если Вы приехали позже 16:00, к сожалению, пропустите экскурсию.
Мы всё равно будем рады помочь Вам с информацией о городе и подскажем места, которые стоит посетить в свободное время.
Тайминг дня:
- 09:00-19:00 Встреча туристов (рекомендуемое время прибытия до 15:00).
- 16:00 Обзорная экскурсия по городу Владикавказ.
- 19:30 Приветственный ужин.
Размещение: г. Владикавказ.
Питание: ужин в национальном стиле.
Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Даргавс
После завтрака в 09:00 отправимся вместе с опытным гидом в Куртатинское ущелье, которое находится в самом сердце горной Осетии.
Здесь мы посетим уникальный Кадаргаванский каньон, где горная река бурлит у подножья, а дальше отправимся исследовать тайны крепости Дзивгис.
После этого нас ждет самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь
В 12:30-13:30 мы придем в ресторан в горах, где сможем насладиться обедом с красивым видом, а затем продолжить программу.
После мы направимся в знаменитый Даргавский некрополь, известный как «город мертвых».
Это место, где можно увидеть древние надгробия и заглянуть в историю Осетии.
Затем мы посетим Кармадонское ущелье, которое известно своей красотой и трагическим прошлым.
Это место связано с событием, произошедшее в 2002 году, которое унесло жизни многих людей, включая членов съемочной группы Сергея Бодрова.
Вечером мы возвращаемся в отель около 17:00 и будет время для отдыха.
Тайминг дня:
- 9:00 Начало экскурсионного дня.
- 12:30 Обед на маршруте.
- 17:00 Возвращение в отель.
Размещение: г. Владикавказ.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Горная Дигория
В 08:30, после завтрака, Вы отправитесь вместе с нашим гидом на экскурсию в Дигорское ущелье.
Во время поездки Вы будете в комфортабельным автобусом и с сопровождением профессионального гида.
Дигорское ущелье: это одно из красивейших и живописных ущелий, которое находится в регионе.
Вы также узнаете о средневековых оборонительных комплексах и услышите интересные факты о осетинских традициях, эпосе и культуре.
Незабываемым моментом экскурсии станет посещение каньона Ахсинта и Чертового моста, который простирается над рекой Урух на глубине семидесяти метров, окруженной скалами.
В 13:00 у вас будет обед у местного жителя.
Чистый горный воздух и восхитительные виды создают идеальную атмосферу для вашего обеда.
Затем мы отправимся в Уаллагком, где увидим водопады, горы и реки, а также древние памятники, называемые цыртами.
Особенно интересным будет уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат.
Также мы увидим самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии — Камунту, через которое проходил Великий Шелковый путь.
Возвращение в отель будет к 19:00, где Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
Внимание! В зимний период по программе будет горная Дигория: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.
Тайминг дня:
- 9:00 Начало экскурсионного дня.
- 13:00-14:00 Обед на маршруте.
- 19:00 Возвращение в отель.
Размещение: г. Владикавказ.
Питание: завтрак, обед на маршруте.
Мамисонское ущелье, Цейское ущелье
В 9:00 мы отправляемся на экскурсию с профессиональным гидом на комфортабельном автобусе.
Сегодня гид расскажет интересные факты о местности, ее истории и природных особенностях.
Вы узнаете о культурном наследии Осетии и ее связи с Военно-Осетинской дорогой, которая играла важную роль в истории региона.
Во время экскурсии вы посетите Мамисонское ущелье, которое считается одним их самых загадочных ущелий Осетии.
Здесь мы сможем насладиться красотой природы, воздушной чистотой и умиротворяющей атмосферой.
Обед у нас будет в 13:00 в местном кафе (национальная кухня).
Далее мы отправимся в Цейское ущелье, где вы сможете увидеть неповторимой красоты снежные вершины.
А подъем на канатной дороге откроет нам потрясающий вид на знаменитый Сказкий ледник.
После мы отправляемся в самое приятное место — горячие источники Бирангзанг.
Здесь мы можем окунуться в теплые источники и насладиться их целебными свойствами.
Отдыхая и наслаждаясь окружающей природой, мы заряжаемся энергией и расслабляемся после насыщенного дня.
Вернемся в свой отель в 19:00.
Тайминг дня:
- 9:00 Начало экскурсионного дня.
- 13:00-14:00 Обед на маршруте.
- 19:00 Возвращение в отель.
Размещение: г. Владикавказ.
Питание: завтрак, обед на маршруте.
Республика Ингушетия: Вовнушки, Джейрахское ущелье
Сегодня выедем в 9:00 с нашим гидом в республику Ингушетия на комфортабельных автобусах.
Во время экскурсии в Ингушетию мы посетим потрясающее Джейрахское ущелье, где сможем полюбоваться величественными горными пейзажами.
Здесь у нас будет мини-пикник, где сможем отдохнуть.
А затем пройдем к оборонно-сторожевым ингушским башням «Вовнушки», которые восхищают своей архитектурой и историческим значением.
После посетим храм Тхаба Ерды, который является один из древнейших христианских храмов на территории России.
Завершив экскурсию в Ингушетии, мы переедем в Грозный — столицу Чеченской республики в 19:00 и разместимся в комфортабельном отеле.
Тайминг дня:
- 9:00 Начало экскурсионного дня.
- 13:30-14:30 Обед на маршруте.
- 20:00 Заселение в отель г. Грозный.
Размещение: г. Грозный.
Питание: завтрак, пикник на маршруте.
Озеро Кезеной Ам, «Гордость мусульман», обзорная экскурсия по Грозному
Сегодня в 9:00 после вкусного завтрака мы выезжаем на одно из крупнейших озер Северного Кавказ – Кезеной Ам.
Вода в озере голубая и удивительно прозрачная, а возвышающиеся со всех сторон горные склоны создают неповторимую атмосферу.
На берегу озера у нас будет национальный обед в ресторане Кезеной Ам.
Затем мы отправимся в город Шали к белоснежной мечети «Гордость Мусульман», которая является одной из крупнейших мечетей в Европе и является важным культурно-религиозным центром для мусульман.
Завершим наш день с обзорной экскурсии по ночному Грозному.
Столица Чеченской республики — Грозный впечатлит нас своей современной архитектурой, величественными зданиями и прекрасными парками.
Вернемся в отель около 20:00, где сможем отдохнуть и подготовиться к завтрашнему насыщенному дню.
Тайминг дня:
- 9:00 Начало экскурсии.
- 11:30 Приезд на Кезеной Ам.
- 12:30-13:30 Обед на маршруте.
- 16:00-17:00 Мечеть «Гордость мусульман».
- 18:00-20:00 Обзорная по городу Грозный.
Размещение: г. Грозный.
Питание: завтрак, обед на маршруте.
Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни
Сегодня в 09:00 мы отправимся в живописное Аргунское ущелье, где нас ждет потрясающая природа и множество приключений.
Мы будем исследовать его извилистые тропы, наслаждаться видом гор и горных рек, и, возможно, встретим местных животных, таких как горные козы и орлы.
Мы также узнаем больше о культурных и исторических аспектах ущелья, включая его роль в защите исторических народов Чечни.
Каждый момент в многогранном Аргунском ущелье будет наполнен аутентичным опытом и незабываемыми впечатлениями.
В 19:00 у нас будет этно-вечер в Герменчуке, где мы сможем окунуться в атмосферу народных традиций и насладиться местными песнями и танцами.
Сегодня мы вернемся в свой отель поздно, в 22:00.
Тайминг дня:
- 09:00-10:30 Выезд на экскурсии.
- 10:30-12:30 Экскурсия по Аргунскому ущелью.
- 13:00-14:00 Обед.
- 14:30-17:00 Продолжение экскурсии в Аргунском ущелье.
- 17:00-18:30 Переезд в Герменчук.
- 19:00-21:00 Этноужин в ауле Герменчук.
- 21:45 Прибытие в отель.
Размещение: г. Грозный.
Питание: завтрак, обед на маршруте, этно-ужин в Герменчуке.
Отъезд
Сегодня наше путешествие подходит к концу.
Мы обеспечим вас транспортом на ж/д вокзал и в аэропорт с 09:00 до 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 17 600 руб. /весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Тийнала
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: приветственный ужин, этно-ужин, завтраки, обеды на маршрутах
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
- Индивидуальный трансфер
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- Одноместное размещение - 17 600 руб. /за весь период тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- рюкзак;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Владикавказ. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от ж/д вокзала и аэропорта. (Рекомендуемое время прибытия до 15:00).
Место и время завершения тура: г. Грозный. Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 до ж/д вокзала и аэропорта.
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Гостиница Планета Люкс г. Владикавказ
|Обзорная экскурсия по городу Владикавказ
|Автобус - 18/20 местный
|Гостиница Планета Люкс г. Владикавказ
|Куртатинское ущелье, Кадаргаванский каньон, Дзивгис, Фиагдон, Аланский мужской монастырь, обед в ресторане, Даргавс, Даргавский некрополь. Кармадонское ущелье
|Автобус - 18/20 местный
|Гостиница Планета Люкс г. Владикавказ
Горная Дигория: посещение каньона Ахсинта и Чертового моста
В зимний период по программе будет Горная Дигория: Задалеск – Ханаз - Уаллагком
|Автобус - 18/20 местный
|г. Владикавказ
|Мамисонское ущелье. Цейское ущелье,. Термальный источник Бирагзанг
|Автобус - 18/20 местный
|Гостиница Беркат / Тийналла г. Грозный
|Ингушетия. Вовнушки, Джейрахское ущелье. Храм Тхаба Ерды. Переезд в Грозный
|Автобус - 18/20 местный
|Гостиница Беркат/Тийналла г. Грозный
|Высокогорное озеро Кезеной Ам. Мечеть “Гордость Мусульман” в г. Шали. Обзорная экскурсия «Вечерний Грозный»
|Автобус - 18/20 местный
|Гостиница Беркат / Тийналла г. Грозный
|Аргунское ущелье. Нихалоевские водопады. Ушкалойскими башнями-близнецами. Средневековый замковый комплекс Пхакоч. Этно – вечер в Герменчуке
|Автобус - 18/20 местный
|Выезд из гостиницы г. Грозный