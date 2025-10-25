Вы побываете в топовых местах, увидите многочисленные башенные комплексы и даже
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
Проживание. 1-, 2-, 3-местное размещение в номерах со всеми удобствами. Стоимость тура зависит от выбранного номера. Одиночные участники селятся вместе по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Если вы едете без компании, а в группе нет второго одиночного участника вашего пола, необходимо доплатить за 1-местный номер.
- В Ингушетии: «Армхи», «Чайка», «Артис Плаза», «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
- В Северной Осетии: «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
- В Чечне: «Нохчо Стар», «Эдельвейс», «Беркут» или аналогичный.
*Фото отелей взяты с сайта ingkurort.ru, ostrovok.ru
Программа тура по дням
Столица Ингушетии
Групповой трансфер из аэропорта с 12:00 до 13:00.
По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на первую экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям в республике. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».
Затем побываем в этнографическом музее в башне Согласия, самой высокой в регионе. Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку.
После размещения в гостинице в городе Магас у вас будет свободное время на ужин и отдых.
Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии
Сегодня отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты, башни и крепости средних веков. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8 века.
С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, Казбек и Таргимскую котловину. Побываете в посёлке Таргим, покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи — с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.
После обеда отправимся в башенный город в селе Эгикхал. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах, некоторые из них достигают 3 этажей. Осмотрим христианский храм Тхаба-Ерды, соединивший в себе черты архитектуры Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс «Вовнушки». Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано неслучайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий шёлковый путь.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Северная Осетия и Владикавказ
Сегодня вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам Северной Осетии.
Сначала побываем в некрополе — Даргавсе, одной из главных достопримечательностей республики, где вы посмотрите на традиционные башни-склепы (за доплату). Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю обрыва. Также увидим башню Курта и Тага. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию здания.
После обеда в ресторане едем знакомиться с Владикавказом, где и остановимся на пару ночей.
Кабардино-Балкария
Отправляемся в Верхнюю Балкарию. Здесь среди искусственного водоёма расположился замок в средневековом стиле — Шато-Эркен. После обеда насладимся изумительного цвета Голубыми озёрами и заглянем в поражающее масштабами Черекское ущелье.
Под конец дня побываем на Аушигерских источниках, где желающие за отдельную плату смогут окунуться в горячую целебную воду, насыщенную полезными веществами. По словам местных жителей, она омолаживает и обеспечивает долголетие.
Столица и главные места Чеченской Республики
После завтрака отправимся в Чечню, где вас ждёт экскурсия по её столице. Вы рассмотрите убранство православного храма Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни». Полюбуетесь небоскрёбами «Грозного-Сити», а затем прогуляетесь в цветочном парке со скульптурами животных, национальными башнями и фонтаном. Затем нас ждёт загадочный «Английский замок», способный перенести в далёкую эпоху рыцарей. Закончим осмотр белоснежной мечетью «Гордость мусульман» в Шали, напоминающей индийский Тадж-Махал.
Отъезд
После завтрака проводим всех в аэропорт Грозного.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|56 000 ₽
|1-местный номер
|67 100 ₽
|Ребёнок до 10 лет
|50 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Посещение всех объектов по программе
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно из Грозного в ваш город
- Ужины
- Термальные источники (по желанию) - вход от 300 ₽
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе - 150 ₽
- 1-местное размещение - 67 100 ₽