Групповой трансфер из аэропорта с 12:00 до 13:00.

По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на первую экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям в республике. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в башне Согласия, самой высокой в регионе. Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку.

После размещения в гостинице в городе Магас у вас будет свободное время на ужин и отдых.