Мои заказы

Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики

Рассмотреть башни, мечети и замок, попробовать национальную кухню и насладиться панорамами ущелий
Приглашаем встретить Новый год колоритно, вкусно и красиво! Посетим 4 республики за одно путешествие: Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Чечню.

Вы побываете в топовых местах, увидите многочисленные башенные комплексы и даже
читать дальше

замок в средневековом стиле, рассмотрите детали в архитектуре мечетей и прогуляетесь по современному Грозному.

Поездку в горы невозможно представить без потрясающих панорамных видов и вкусной еды — всё это тоже будет в нашем туре, завтраки и обеды уже включены в стоимость. Вы отведаете местных блюд среди снежников, пиков и захватывающих дух ущелий. Побываете на одних из лучших смотровых площадках и вернётесь обновлёнными и полными впечатлений.

Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Ближайшие даты:
30
дек1
янв3
янв7
янв
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Проживание. 1-, 2-, 3-местное размещение в номерах со всеми удобствами. Стоимость тура зависит от выбранного номера. Одиночные участники селятся вместе по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Если вы едете без компании, а в группе нет второго одиночного участника вашего пола, необходимо доплатить за 1-местный номер.

  • В Ингушетии: «Армхи», «Чайка», «Артис Плаза», «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
  • В Северной Осетии: «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
  • В Чечне: «Нохчо Стар», «Эдельвейс», «Беркут» или аналогичный.

*Фото отелей взяты с сайта ingkurort.ru, ostrovok.ru

Программа тура по дням

1 день

Столица Ингушетии

Групповой трансфер из аэропорта с 12:00 до 13:00.

По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на первую экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям в республике. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в башне Согласия, самой высокой в регионе. Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку.

После размещения в гостинице в городе Магас у вас будет свободное время на ужин и отдых.

Столица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица ИнгушетииСтолица Ингушетии
2 день

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии

Сегодня отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты, башни и крепости средних веков. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8 века.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, Казбек и Таргимскую котловину. Побываете в посёлке Таргим, покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи — с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда отправимся в башенный город в селе Эгикхал. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах, некоторые из них достигают 3 этажей. Осмотрим христианский храм Тхаба-Ерды, соединивший в себе черты архитектуры Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс «Вовнушки». Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано неслучайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий шёлковый путь.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности ИнгушетииЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии
3 день

Северная Осетия и Владикавказ

Сегодня вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам Северной Осетии.

Сначала побываем в некрополе — Даргавсе, одной из главных достопримечательностей республики, где вы посмотрите на традиционные башни-склепы (за доплату). Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю обрыва. Также увидим башню Курта и Тага. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию здания.

После обеда в ресторане едем знакомиться с Владикавказом, где и остановимся на пару ночей.

Северная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и ВладикавказСеверная Осетия и Владикавказ
4 день

Кабардино-Балкария

Отправляемся в Верхнюю Балкарию. Здесь среди искусственного водоёма расположился замок в средневековом стиле — Шато-Эркен. После обеда насладимся изумительного цвета Голубыми озёрами и заглянем в поражающее масштабами Черекское ущелье.

Под конец дня побываем на Аушигерских источниках, где желающие за отдельную плату смогут окунуться в горячую целебную воду, насыщенную полезными веществами. По словам местных жителей, она омолаживает и обеспечивает долголетие.

Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
5 день

Столица и главные места Чеченской Республики

После завтрака отправимся в Чечню, где вас ждёт экскурсия по её столице. Вы рассмотрите убранство православного храма Михаила Архангела и мечеть «Сердце Чечни». Полюбуетесь небоскрёбами «Грозного-Сити», а затем прогуляетесь в цветочном парке со скульптурами животных, национальными башнями и фонтаном. Затем нас ждёт загадочный «Английский замок», способный перенести в далёкую эпоху рыцарей. Закончим осмотр белоснежной мечетью «Гордость мусульман» в Шали, напоминающей индийский Тадж-Махал.

Столица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской РеспубликиСтолица и главные места Чеченской Республики
6 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт Грозного.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)56 000 ₽
1-местный номер67 100 ₽
Ребёнок до 10 лет50 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех объектов по программе
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно из Грозного в ваш город
  • Ужины
  • Термальные источники (по желанию) - вход от 300 ₽
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе - 150 ₽
  • 1-местное размещение - 67 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань), 12:00-13:00
Завершение: Г. Грозный, аэропорт, 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 164 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 дня
4 отзыва
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне в мини-группе
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
Сегодня в 08:00
30 окт в 08:00
44 900 ₽ за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
На машине
7 дней
2 отзыва
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа с 13:00 до 14...
27 окт в 08:00
31 окт в 08:00
72 800 ₽ за человека
Кавказский Гамбит. Осенне-зимний экскурсионный тур на Кавказ
8 дней
3 отзыва
Кавказский Гамбит. Осенне-зимний экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
27 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 61 290 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа