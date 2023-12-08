Встретим вас во Владикавказе, после чего отвезём пообедать. Подкрепившись, начнём путешествие с ингушских равнин. Первым делом осмотрим величественный мемориал памяти и славы в Назрани, который называют визитной карточкой республики.

Затем отправимся к башне Согласия в Магасе — самому высокому зданию региона в виде увеличенной вчетверо средневековой ингушской башни. Завершим день, заселившись в отель в горах, и оставим свободное время для прогулки и ужина.