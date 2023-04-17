Мечеть «Сердце Чечни» – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Мечеть «Сердце Чечни»» во Владикавказе, цены от 38 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
На машине
1 отзыв
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
38 900 за человека
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
На машине
6 дней
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Рассмотреть башни, мечети и замок, попробовать национальную кухню и насладиться панорамами ущелий
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань)...
28 дек в 12:00
1 янв в 12:00
49 900 за человека
Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
На машине
5 дней
Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
Покататься на качелях над пропастью, увидеть самую большую мечеть в Европе и заглянуть в башни
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа (выби...
31 дек в 08:00
2 янв в 08:00
64 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    17 апреля 2023
    Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
    Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
    читать дальше

    гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть «Сердце Чечни»»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
  2. Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
  3. Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мечеть «Сердце Чечни»" можно забронировать 3 тура от 38 900 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Мечеть «Сердце Чечни»», 1 ⭐ отзыв, цены от 38900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам