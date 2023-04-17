читать дальше

гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.