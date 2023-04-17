3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
26 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
38 900₽ за человека
6 дней
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Рассмотреть башни, мечети и замок, попробовать национальную кухню и насладиться панорамами ущелий
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань)...
28 дек в 12:00
1 янв в 12:00
49 900₽ за человека
5 дней
Новогоднее ассорти: ущелья, башни и горячие источники
Покататься на качелях над пропастью, увидеть самую большую мечеть в Европе и заглянуть в башни
Начало: Аэропорт Беслана или ж/д вокзал Владикавказа (выби...
31 дек в 08:00
2 янв в 08:00
64 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина17 апреля 2023Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечеть «Сердце Чечни»»
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