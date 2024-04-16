Новогодняя сказка Кавказа

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Встретить Новый год на Кавказе — значит, не просто полюбоваться его красотами, но и открыть для себя чудеса этого края.

Вы увидите древнее селение Дзивгис и современный город-феникс Грозный, познакомитесь с осетинскими традициями и кухней на «Аланском вечере» и побываете во Владикавказе — месте, напоминающем кавказскую деревушку с настоящим национальным колоритом.

А завершит путешествие подъём на Эльбрус и посещение горы Чегет, откуда открывается вид на Эльбрус и Донгуз-Орун.
Новогодняя сказка Кавказа
Новогодняя сказка Кавказа
Новогодняя сказка Кавказа
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Подъём на Эльбрус
Подъём на Эльбрус
Идеальное завершение приключения — подъём на Эльбрус и посещение горы Чегет
Знакомство с осетинскими традициями
Знакомство с осетинскими традициями
На «Аланском вечере» вас ждёт знакомство с традициями, кухней, музыкой и танцами и ритуалом КУВД
Посещение самой большой мечети Европы
Посещение самой большой мечети Европы
Вы сможете увидеть самую большую в Европе мечеть из белого мрамора и не менее красивую мечеть «Сердце Чечни»

Программа тура по дням

1 день

Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»

Ранний выезд из Пятигорска (ориентировочно в 07:30).

Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».

Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья. В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.

Обед (входит в стоимость).

Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» — подарок царицы Тамары народу Осетии.

Размещение в отеле «Владикавказ».

Свободное время.

Выезд на застолье «Аланский вечер». Пора познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами этой удивительной республики Кавказа!

Национальный вечер с осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром — КУВД. Это не трапеза или посиделки, это определенное действо. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию КУВДа.

После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера.

История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.

А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные траты: Кадаргаванский каньон — 300 рублей.

Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»
2 день

Грозный и Владикавказ

Завтрак в отеле.

Выезд в Грозный.

Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны. Современный Грозный — красивый, чистый, уютный город, где уже ничего не напоминает о былом.

Экскурсия по Грозному предполагает знакомство с историей возникновения города, его развитием в 20 веке и знакомство с современным Грозным.

Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила.

Вы увидите памятник пожарным,современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити. А также на обратном пути вас ждет заезд в Шали, где мы осматриваем самую большую мечеть Европы, построенную из белого мрамора. Не случайно ее называют самой красивой мечетью России!

Обед в кафе.

В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории — до 70 тысяч человек.

Переезд во Владикавказ, экскурсия по городу.

Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау», — это столица Республики Северная Осетия-Алания.

Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек. Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в заснеженные, величественные горы. Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.

Ужин (входит в стоимость).

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные траты: входные билеты — 400 рублей.

Грозный и ВладикавказГрозный и ВладикавказГрозный и ВладикавказГрозный и ВладикавказГрозный и Владикавказ
3 день

Приэльбрусье, Эльбрус и гора Чегет

Завтрак в отеле или ланч-бокс. Освобождение номеров.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей, — Приэльбрусье.

Каждый, кто хоть раз бывал в Кабардино-Балкарии, ощущал на себе невероятную силу одной из красивейших и величественных гор нашей планеты — Эльбруса!

Седой величавый двухвершинный вулкан, родившийся сотни тысяч лет назад в результате сильнейших землетрясений, с незапамятных времен манит к себе тысячи паломников, исследователей и ученых, мечтающих разгадать его тайну и ощутить на себе его волшебную энергетику.

С Эльбрусом связано большое количество легенд и сказаний. Считается, что на склонах горы существует много мест силы, открывающих великие тайны прошлого и будущего. Местные жители величают Эльбрус «горой счастья» или «горой богов».

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Переезд в г. Пятигорск.

Завершение тура.

Дополнительные траты:

  • канатные дороги в Приэльбрусье — 2500 руб. /чел. / все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус);
  • экологический сбор в Приэльбрусье — 200 руб. /чел.;
  • обед;
  • ужин.

Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Приэльбрусье, Эльбрус и гора ЧегетПриэльбрусье, Эльбрус и гора ЧегетПриэльбрусье, Эльбрус и гора ЧегетПриэльбрусье, Эльбрус и гора ЧегетПриэльбрусье, Эльбрус и гора ЧегетПриэльбрусье, Эльбрус и гора Чегет

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отелях "Планета Люкс" и "Амран".

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

РазмещениеСтоимость

Двухместный стандартный номер

(2 ночи) (при двухместном размещении)

30 450

Одноместный стандартный номер

(2 ночи)

38 000

Также может быть предоставлена гостиница равнозначная гостинице «Владикавказ».

Название отеля

Доп. сутки

за номер

Двухместный / Одноместный
«Пятигорск»**, «Стандарт»4 550 / 3 500
«Интурист»***, «Стандарт»5 400 / 5 000
«Бугарь»***, «Стандарт»6 000 / 5 200
«Бештау»***, «Стандарт»6 700 / 6 100

Стоимость дополнительных суток в отелях в новогодние даты может отличаться на момент бронирования. Просьба уточнять у куратора тура.

Варианты проживания

Отель «Планета Люкс»

2 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Амаран»

2 ночи

Гостиница "Амран" находится во Владикавказе. К услугам гостей бильярд, собственный хаммам и сауна. Для вас действует бесплатный доступ в интернет.

Номера отеля оснащены всем необходимым для вашего комфортного проживания.

Гости могут заказать специальное диетическое меню. В баре насладиться прохладительными напитками, а в ресторане вкусной едой.

Супермаркет "Семафор" находится в нескольких шагах от вашего место проживания, а рынок в 500 метрах.

Отель «Амаран»Отель «Амаран»Отель «Амаран»Отель «Амаран»Отель «Амаран»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: по программе 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин и застолье «Аланский вечер»
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных вод и обратно либо ж/. д билеты до Пятигорска и обратно
  • Входные билеты
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Новогодний банкет
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Трансфер аэропорт - ОТЕЛЬ.Г. Пятигорска / отель г. Пятигорска - аэропорт Минеральные воды - 3500 рублей в одну сторону
  • Дополнительные траты: Кадаргаванский каньон в первый день - 300 рублейвходные билеты во второй день - 400 рублейканатные дороги в Приэльбрусье - 2500 руб. /чел./все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус) экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. обед и ужин в третий день
  • Кадаргаванский каньон в первый день - 300 рублей
  • Входные билеты во второй день - 400 рублей
  • Канатные дороги в Приэльбрусье - 2500 руб. /чел./все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус)
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
  • Обед и ужин в третий день
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Туристы застрахованы в момент передвижения в автотранспортных средствах (по законодательству), а также могут дополнительно приобрести страховку по желанию.

Какой транспорт используется в туре?

Это зависит от количества туристов в группе:

  • минивэны до 11 мест;
  • спринтеры — 20 мест;
  • автобусы — 30 и 50 мест.

Все оборудованы кондиционерами, аудиосистемой, ремнями безопасности, системой глонасс.

Что ещё нужно знать о туре?

Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Тур заканчивается 04 января 2024 г. ориентировочно в 22:00-23:00 в Пятигорске, просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 апр 2024
Хорошая организация.
Хорошая организация.Хорошая организация.
Н
2 апр 2024
Очень насыщенный тур на впечатления.
И
2 апр 2024
Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.
Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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