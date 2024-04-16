Вы увидите древнее селение Дзивгис и современный город-феникс Грозный, познакомитесь с осетинскими традициями и кухней на «Аланском вечере» и побываете во Владикавказе — месте, напоминающем кавказскую деревушку с настоящим национальным колоритом.
А завершит путешествие подъём на Эльбрус и посещение горы Чегет, откуда открывается вид на Эльбрус и Донгуз-Орун.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»
Ранний выезд из Пятигорска (ориентировочно в 07:30).
Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».
Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья. В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.
Обед (входит в стоимость).
Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» — подарок царицы Тамары народу Осетии.
Размещение в отеле «Владикавказ».
Свободное время.
Выезд на застолье «Аланский вечер». Пора познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами этой удивительной республики Кавказа!
Национальный вечер с осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром — КУВД. Это не трапеза или посиделки, это определенное действо. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию КУВДа.
После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера.
История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.
А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные траты: Кадаргаванский каньон — 300 рублей.
Грозный и Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд в Грозный.
Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны. Современный Грозный — красивый, чистый, уютный город, где уже ничего не напоминает о былом.
Экскурсия по Грозному предполагает знакомство с историей возникновения города, его развитием в 20 веке и знакомство с современным Грозным.
Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила.
Вы увидите памятник пожарным,современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити. А также на обратном пути вас ждет заезд в Шали, где мы осматриваем самую большую мечеть Европы, построенную из белого мрамора. Не случайно ее называют самой красивой мечетью России!
Обед в кафе.
В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории — до 70 тысяч человек.
Переезд во Владикавказ, экскурсия по городу.
Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау», — это столица Республики Северная Осетия-Алания.
Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек. Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в заснеженные, величественные горы. Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.
Ужин (входит в стоимость).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Дополнительные траты: входные билеты — 400 рублей.
Приэльбрусье, Эльбрус и гора Чегет
Завтрак в отеле или ланч-бокс. Освобождение номеров.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей, — Приэльбрусье.
Каждый, кто хоть раз бывал в Кабардино-Балкарии, ощущал на себе невероятную силу одной из красивейших и величественных гор нашей планеты — Эльбруса!
Седой величавый двухвершинный вулкан, родившийся сотни тысяч лет назад в результате сильнейших землетрясений, с незапамятных времен манит к себе тысячи паломников, исследователей и ученых, мечтающих разгадать его тайну и ощутить на себе его волшебную энергетику.
С Эльбрусом связано большое количество легенд и сказаний. Считается, что на склонах горы существует много мест силы, открывающих великие тайны прошлого и будущего. Местные жители величают Эльбрус «горой счастья» или «горой богов».
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Переезд в г. Пятигорск.
Завершение тура.
Дополнительные траты:
- канатные дороги в Приэльбрусье — 2500 руб. /чел. / все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус);
- экологический сбор в Приэльбрусье — 200 руб. /чел.;
- обед;
- ужин.
Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отелях "Планета Люкс" и "Амран".
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
|Размещение
|Стоимость
Двухместный стандартный номер
(2 ночи) (при двухместном размещении)
30 450
Одноместный стандартный номер
(2 ночи)
|38 000
Также может быть предоставлена гостиница равнозначная гостинице «Владикавказ».
Название отеля
Доп. сутки
за номер
|Двухместный / Одноместный
|«Пятигорск»**, «Стандарт»
|4 550 / 3 500
|«Интурист»***, «Стандарт»
|5 400 / 5 000
|«Бугарь»***, «Стандарт»
|6 000 / 5 200
|«Бештау»***, «Стандарт»
|6 700 / 6 100
Стоимость дополнительных суток в отелях в новогодние даты может отличаться на момент бронирования. Просьба уточнять у куратора тура.
Варианты проживания
Отель «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Отель «Амаран»
Гостиница "Амран" находится во Владикавказе. К услугам гостей бильярд, собственный хаммам и сауна. Для вас действует бесплатный доступ в интернет.
Номера отеля оснащены всем необходимым для вашего комфортного проживания.
Гости могут заказать специальное диетическое меню. В баре насладиться прохладительными напитками, а в ресторане вкусной едой.
Супермаркет "Семафор" находится в нескольких шагах от вашего место проживания, а рынок в 500 метрах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: по программе 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин и застолье «Аланский вечер»
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных вод и обратно либо ж/. д билеты до Пятигорска и обратно
- Входные билеты
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодний банкет
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Трансфер аэропорт - ОТЕЛЬ.Г. Пятигорска / отель г. Пятигорска - аэропорт Минеральные воды - 3500 рублей в одну сторону
- Дополнительные траты: Кадаргаванский каньон в первый день - 300 рублейвходные билеты во второй день - 400 рублейканатные дороги в Приэльбрусье - 2500 руб. /чел./все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус) экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. обед и ужин в третий день
- Кадаргаванский каньон в первый день - 300 рублей
- Входные билеты во второй день - 400 рублей
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2500 руб. /чел./все очереди (900 руб. /чел. на Чегет, 1600 руб. /чел. на Эльбрус)
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Обед и ужин в третий день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобная спортивная обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Туристы застрахованы в момент передвижения в автотранспортных средствах (по законодательству), а также могут дополнительно приобрести страховку по желанию.
Какой транспорт используется в туре?
Это зависит от количества туристов в группе:
- минивэны до 11 мест;
- спринтеры — 20 мест;
- автобусы — 30 и 50 мест.
Все оборудованы кондиционерами, аудиосистемой, ремнями безопасности, системой глонасс.
Что ещё нужно знать о туре?
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом.Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде. Тур заканчивается 04 января 2024 г. ориентировочно в 22:00-23:00 в Пятигорске, просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Как оплачивать курортный сбор?
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.