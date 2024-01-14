В новогоднюю полночь загадав свои сокровенные желания в одном из самых красивых городов Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, под бой курантов, Вы вступите в 2024 год и великолепный салют отразится на заснеженных склонах Машука и Бештау.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-класс
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем компании.
Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.
А увидите вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на которой в хорошую погоду с вами поздоровается Эльбрус.
Пятигорск — город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Переезд в ресторан.
Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Праздничное Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).
О кавказском же застолье — наслышаны многие, а вот о его негласных правилах — знают единицы.
Застолье на Кавказе — это демонстрация отношения друг к другу, напоминающая настоящую церемонию со своими обычаями и правилами.
Возвращение в отель г. Пятигорска.
Свободное время.
Обед самостоятельно за доп. плату.
Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады
Завтрак в кафе отеля.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам (экологический сбор за доп. плату), образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Переезд в Кисловодск.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Возвращение в Пятигорск.
Новогодний банкет за доп. плату.
Обед и ужин (банкет) самостоятельно за доп. плату.
Чегемское ущелье. Купание в термальных источниках
Завтрак (очень поздний).
Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле — в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады — одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.
Отправляемся в термальный комплекс «Янтарный Аква» (доп. плата) (или «Гедуко»).
Бассейны базы отдыха Янтарный Аква наполнены природной термальной водой, богатой полезными оздоровительными веществами.
Вода здесь особая — содержит йод, бром, бор, так что она особо показана людям с проблемной щитовидкой, в ней много кремниевой кислоты и других органических соединений.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин (доп. плата).
Свободное время.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Экскурсия «Тайны Древнего Иристона»
Завтрак в отеле или (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».
Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья.
В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.
Обед (входит в стоимость).
Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» — подарок царицы Тамары народу Осетии.
Размещение в отеле "Планета Люкс" или "Амран".
Свободное время.
Выезд на застолье «Аланский вечер».
Пора познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами этой удивительной республики Кавказа!
Национальный вечер с осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром — КУВД.
После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера.
Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов — от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули.
Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.
А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Входной билет в Кадаргаванский каньон за доп. плату.
Грозный, Шали и Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд в Грозный.
Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила.
Вы увидите памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити.
А также на обратном пути вас ждет заезд в Шали, где мы осматриваем самую большую мечеть Европы, построенную из белого мрамора.
Обед в кафе.
В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть"Гордость мусульман".
Переезд во Владикавказ, экскурсия по городу.
Ужин (входит в стоимость).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Входные билеты за доп. плату.
Приэльбрусье
Завтрак в отеле или ланч-бокс.
Освобождение номеров.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Переезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату. Подъем на канатных дорогах и сборы заповедников за доп. плату.
Железноводск. Отъезд
Завтрак в отеле.
Выезд на обзорную экскурсию в Железноводск.
Здесь самый чистый воздух на КМВ, поэтому обеспечена бесплатная ингаляция и фитотерапия.
Уникальные по составу минеральные воды Железноводска «Славяновская» и «Смирновская» известны не только в России, но и за ее пределами.
К достопримечательностям Железноводска относится древний величественный Дворец Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, Лечебный парк, Каскадная лестница.
На экскурсии узнаем, как складывалась история курорта, какие знаменитые люди его посещали, как здесь оказалась дача эмира Бухары и чем живет город сегодня.
Возвращение в Пятигорск.
Окончание программы.
Отъезд.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Пятигорска и Владикавказа.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость
|Доплата за доп. сутки
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|55 400
|4 550
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|64 500
|3 500
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|56 700
|5 400
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|64 950
|5 000
|«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»
|58 750
|6 000
|«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»
|68 550
|5 200
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|60 750
|6 700
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|78 250
|6 100
|«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт»
|62 650
|8 200
|«Бештау»***, 1-но местный «Комфорт»
|75 400
|7 600
Стоимость дополнительных суток в отелях может отличаться на момент бронирования. Просьба уточнять.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Гостиница «Пятигорск» 2
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В ясную погоду из номеров гостиницы открывается обзорная панорама всего Кавказского хребта во главе с величайшим исполином Кавказа – пятитысячником Эльбрусом.
В гостинице работает ресторан и бар.
Парк-отель «Бугарь» 3
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Отель «Бештау» 3
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Отель «Амаран»
Гостиница "Амран" находится во Владикавказе. К услугам гостей бильярд, собственный хаммам и сауна. Для вас действует бесплатный доступ в интернет.
Номера отеля оснащены всем необходимым для вашего комфортного проживания.
Гости могут заказать специальное диетическое меню. В баре насладиться прохладительными напитками, а в ресторане вкусной едой.
Супермаркет "Семафор" находится в нескольких шагах от вашего место проживания, а рынок в 500 метрах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание: 6 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
- Входные билеты: подъем по канатной дороге на г. Машук - 360 руб. /чел. канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел. экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел. канатные дороги в Приэльбрусье - 2 500 руб. /чел. /все очередиканатная дорога на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел. посещение термального комплекса - 500 руб. /чел. входные билеты в 5 день тура (посещение Грозного) - 400 руб. /чел. экологический сбор на Медовых водопадах - 100 руб. /чел. Кадаргаванский каньон - 300 руб. /чел
- Подъем по канатной дороге на г. Машук - 360 руб. /чел
- Канатная дорога на г. Чегет - 900 руб. /чел
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Канатные дороги в Приэльбрусье - 2 500 руб. /чел. /все очереди
- Канатная дорога на г. Эльбрус - 1 600 руб. /чел
- Посещение термального комплекса - 500 руб. /чел
- Входные билеты в 5 день тура (посещение Грозного) - 400 руб. /чел
- Экологический сбор на Медовых водопадах - 100 руб. /чел
- Кадаргаванский каньон - 300 руб. /чел
- Трансфер аэропорт - ОТЕЛЬ.Г. Пятигорска/ отель г. Пятигорска - аэропорт Минеральные воды - 3 500 рублей в одну сторону
- Новогодний банкет
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть правила и техника безопасности на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы:
г. Пятигорск, 13:30.
Место окончания тура:
г. Пятигорск (ориентировочно в 18:00).