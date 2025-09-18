В 5:30 выедем от отеля во Владикавказе. Проживание до выезда организуется самостоятельно (по запросу возможна помощь с бронированием). Сбор группы проходит у отелей «Планета Люкс» и «Бумеранг».

Путешествие стартует со знаменитой Военно-Грузинской дороги, одной из самых живописных в мире. По пути открываются захватывающие виды на величественную гору Казбек. Запланирована остановка у Нарзанного источника с железистой водой и сформировавшимися травертинами.

Далее маршрут проходит через Крестовый перевал до Степанцминды. У арки Дружбы предусмотрена прогулка: отсюда открываются разные панорамы гор. Видно озеро у подножья, поражающее своей красотой.

Следующий пункт пути — горнолыжный курорт Гудаури, после которого дорога приведёт к Ананури. Увидим Жинвальское водохранилище. Экскурсия по крепости позволит узнать её историю и сделать множество фотоснимков.

По прибытии в Тбилиси — заселение в отель в центре города. В 19:30 запланирован приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями (за доплату).