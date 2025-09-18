Крепости, винные долины, пещеры и древние города складываются в единое полотно страны, где каждая остановка наполнена историей.
Нам предстоит проехать
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Военно-Грузинская дорога и прибытие в Тбилиси
В 5:30 выедем от отеля во Владикавказе. Проживание до выезда организуется самостоятельно (по запросу возможна помощь с бронированием). Сбор группы проходит у отелей «Планета Люкс» и «Бумеранг».
Путешествие стартует со знаменитой Военно-Грузинской дороги, одной из самых живописных в мире. По пути открываются захватывающие виды на величественную гору Казбек. Запланирована остановка у Нарзанного источника с железистой водой и сформировавшимися травертинами.
Далее маршрут проходит через Крестовый перевал до Степанцминды. У арки Дружбы предусмотрена прогулка: отсюда открываются разные панорамы гор. Видно озеро у подножья, поражающее своей красотой.
Следующий пункт пути — горнолыжный курорт Гудаури, после которого дорога приведёт к Ананури. Увидим Жинвальское водохранилище. Экскурсия по крепости позволит узнать её историю и сделать множество фотоснимков.
По прибытии в Тбилиси — заселение в отель в центре города. В 19:30 запланирован приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями (за доплату).
Кахетия: Телави, Цинандали и Сигнахи
Утром поедем на экскурсию. При группе от 8 человек выезд состоится в 7:30, завтрак предоставляется в виде сухого пайка.
Первым пунктом станет город Телави — родина царя Ираклия II из династии Багратионов, сына царицы Тамар и Теймураза II. В 1783 году именно он заключил Георгиевский трактат с Российской империей, объединив грузинские княжества в единое государство.
Во время поездки можно увидеть резиденцию Ираклия II, а также знаменитый платан возрастом около 900 лет, при котором правил царь. Диаметр дерева — 3,6 метра, чтобы обхватить его, требуется 13 человек. Здесь же снимался фильм «Мимино».
Далее запланировано посещение усадьбы Александра Чавчавадзе в Цинандали — родины известного вина. Здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Дюма. В этих стенах проходил медовый месяц Грибоедова с дочерью хозяина дома. В 19 веке усадьба была центром интеллектуальной жизни Грузии: здесь играл рояль и звучала комедия «Горе от ума».
После этого вас ждёт экскурсия на винный завод «Киндзмараули», где расскажут о процессе виноделия. По желанию можно принять участие в дегустации.
Завершением дня станет посещение города любви Сигнахи, известного как грузинский Сан-Марино. Город окружён крепостной стеной с башнями 18 века и расположен на вершине горы, откуда открывается вид на Алазанскую долину и Кавказский хребет. Прогулка по его узким улочкам позволит ощутить атмосферу старинной Кахетии.
Возвращение в Тбилиси и отдых в отеле.
Тбилиси и древняя столица Мцхета
После завтрака в отеле запланирована пешеходная экскурсия по Тбилиси. Исторический центр расположен у горы Мтацминда и застроен самобытными домами с резными балконами. Прогулка по набережной реки Мтквари подарит нам живописные виды. В квартале Абанотубани можно увидеть знаменитые тбилисские серные бани, стоящие на естественных источниках. Когда-то они вдохновляли Пушкина и Дюма.
Далее направимся к крепости Нарикала и древней цитадели Метехи с обзорной площадкой на Старый город. Прогулка по улочкам Бетлеми и Гоми, где сохранились традиционные дома с ажурными балконами, позволит окунуться в атмосферу древнего Тбилиси. Обязательно посетим парадную «Калейдоскоп» и пройдёмся по улице Шардени, названной в честь французского миссионера.
Затем предстоит переход по пешеходному мосту Мира, символизирующему единство старой и новой Грузии. Далее — подъём на канатной дороге к крепости Нарикала.
После осмотра города запланирован выезд в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Здесь можно услышать рассказ о Святой Нино, принёсшей христианство в страну, и посетить винодела Зазу для участия в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.
На горе Джвари, у монастыря Святого Креста, открывается панорама слияния рек Арагви и Куры. Этот монастырь упомянут в поэме Лермонтова «Мцыри».
Возвращение и свободное время в Тбилиси.
Пещерный город Уплисцихе и переезд в Кутаиси
После завтрака и выселения из отеля путешествие продолжится при сопровождении водителя-проводника.
Первая остановка — древний пещерный город Уплисцихе, расположенный в 90 км от Тбилиси. Основанный в 8 веке до н. э., он развивался до 4 века н. э. и окончательно опустел лишь в 19 веке. Посещение территории возможно за дополнительную плату.
Далее маршрут пролегает через город Гори, где расположен дом-музей, в котором родился Иосиф Сталин.
К вечеру группа прибывает в Кутаиси — один из старейших городов страны, исторический и экономический центр Западной Грузии. Заселение в отель и вечерняя прогулка по центру.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон
После завтрака и выселения из отеля запланировано посещение пещеры Прометея (Кумистави) — карстового чуда природы вблизи города Цхалтубо. Она охраняется государством, вход по желанию, катание на лодке также оплачивается отдельно.
Следующим пунктом станет Мартвильский каньон с кристально чистой водой, величественными скалами и водопадами. Здесь можно насладиться прогулкой на лодке (за доплату). Природная красота и тишина создают атмосферу покоя и гармонии.
После осмотра достопримечательностей доберёмся до Батуми. По прибытии — вечерняя прогулка и заселение в отель.
Батуми: отдых у моря
После завтрака будет свободное время. День можно провести на свой вкус: прогуляться по набережной, подняться по канатной дороге, посетить площади Пьяццо и Европы. Обязательно стоит осмотреть скульптуру Али и Нино, башни Азбуки и Чачи. Вечером — ужин с видом на море или прогулка по Старому городу.
Гостеприимная атмосфера Батуми и уютные улочки делают этот день особенно приятным. Ночь — в отеле города.
Боржоми
После завтрака и выселения из отеля дорога ведёт в парк «Грузия в миниатюре» и Парк музыкантов.
Далее направимся в Боржоми — знаменитый курорт, известный минеральными источниками. Город окружён хвойными лесами, наполняющими воздух свежестью. Прогулка по Центральному парку подарит возможность попробовать легендарную воду «Боржоми» прямо из источника и посетить местный рынок, где продают варенье из еловых шишек с иммуностимулирующими свойствами.
Заселение в отель и вечерняя прогулка по городу.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака и выселения из отеля — трансфер в Тбилиси. Заселение в отель в центре города и свободный день.
Рекомендуется посетить ботанический сад, серные бани и подняться на фуникулёре на Мтацминду — Священную гору, где расположен парк и пантеон, в котором покоятся выдающиеся деятели Грузии.
Ночь — в Тбилиси.
Окончание тура
После завтрака — выезд во Владикавказ. Завершение программы у отеля «Планета Люкс».
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|61 900 ₽
|1-местное размещение
|83 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из Владикавказа и обратно
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида (с 1-го по 3-й дни)
- Сопровождение водителем-проводником (с 4-го по 9-й дни)
- Экскурсии с гидом
- Съёмка тура с коптера в подарок
Что не входит в цену
- Переезд до Владикавказа из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (стоимость обеда - 30-45 лари, ужин зависит от уровня кафе или ресторана)
- Дегустация на винном заводе «Киндзмараули» - 10 лари
- Вход в усадьбу Чавчавадзе - 10 лари
- Вход в Уплисцихе - 20 лари
- Гид в Уплисцихе - 47 лари на группу
- Вход в Мартвильский каньон - 20 лари
- Прогулка на лодках в Мартвильском каньоне - 20 лари
- Вход в пещеру Прометея - 25 лари
- Прогулка на лодках в пещере Прометея - 20 лари