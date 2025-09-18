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Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)

Исследовать Кахетию и Мцхету, побывать в пещерном Уплисцихе и посетить Боржоми и Батуми
От Казбека до побережья Батуми: этот маршрут соединяет всё, чем славится Грузия.

Крепости, винные долины, пещеры и древние города складываются в единое полотно страны, где каждая остановка наполнена историей.

Нам предстоит проехать
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по Военно-Грузинской дороге, увидеть Уплисцихе и Жинвальское водохранилище, посетить Телави и Сигнахи, ощутить прохладу каньона Мартвили и целебный воздух Боржоми. А ещё обязательно погуляем по Тбилиси, заглянем в пещеру Прометея, осмотрим Ананури и Гудаури. Впереди — столько впечатлений, что и по пальцам не сосчитать!

5
4 отзыва
Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)
Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)
Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Военно-Грузинская дорога и прибытие в Тбилиси

В 5:30 выедем от отеля во Владикавказе. Проживание до выезда организуется самостоятельно (по запросу возможна помощь с бронированием). Сбор группы проходит у отелей «Планета Люкс» и «Бумеранг».

Путешествие стартует со знаменитой Военно-Грузинской дороги, одной из самых живописных в мире. По пути открываются захватывающие виды на величественную гору Казбек. Запланирована остановка у Нарзанного источника с железистой водой и сформировавшимися травертинами.

Далее маршрут проходит через Крестовый перевал до Степанцминды. У арки Дружбы предусмотрена прогулка: отсюда открываются разные панорамы гор. Видно озеро у подножья, поражающее своей красотой.

Следующий пункт пути — горнолыжный курорт Гудаури, после которого дорога приведёт к Ананури. Увидим Жинвальское водохранилище. Экскурсия по крепости позволит узнать её историю и сделать множество фотоснимков.

По прибытии в Тбилиси — заселение в отель в центре города. В 19:30 запланирован приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями (за доплату).

Военно-Грузинская дорога и прибытие в ТбилисиВоенно-Грузинская дорога и прибытие в ТбилисиВоенно-Грузинская дорога и прибытие в Тбилиси
2 день

Кахетия: Телави, Цинандали и Сигнахи

Утром поедем на экскурсию. При группе от 8 человек выезд состоится в 7:30, завтрак предоставляется в виде сухого пайка.

Первым пунктом станет город Телави — родина царя Ираклия II из династии Багратионов, сына царицы Тамар и Теймураза II. В 1783 году именно он заключил Георгиевский трактат с Российской империей, объединив грузинские княжества в единое государство.

Во время поездки можно увидеть резиденцию Ираклия II, а также знаменитый платан возрастом около 900 лет, при котором правил царь. Диаметр дерева — 3,6 метра, чтобы обхватить его, требуется 13 человек. Здесь же снимался фильм «Мимино».

Далее запланировано посещение усадьбы Александра Чавчавадзе в Цинандали — родины известного вина. Здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Дюма. В этих стенах проходил медовый месяц Грибоедова с дочерью хозяина дома. В 19 веке усадьба была центром интеллектуальной жизни Грузии: здесь играл рояль и звучала комедия «Горе от ума».

После этого вас ждёт экскурсия на винный завод «Киндзмараули», где расскажут о процессе виноделия. По желанию можно принять участие в дегустации.

Завершением дня станет посещение города любви Сигнахи, известного как грузинский Сан-Марино. Город окружён крепостной стеной с башнями 18 века и расположен на вершине горы, откуда открывается вид на Алазанскую долину и Кавказский хребет. Прогулка по его узким улочкам позволит ощутить атмосферу старинной Кахетии.

Возвращение в Тбилиси и отдых в отеле.

Кахетия: Телави, Цинандали и СигнахиКахетия: Телави, Цинандали и СигнахиКахетия: Телави, Цинандали и Сигнахи
3 день

Тбилиси и древняя столица Мцхета

После завтрака в отеле запланирована пешеходная экскурсия по Тбилиси. Исторический центр расположен у горы Мтацминда и застроен самобытными домами с резными балконами. Прогулка по набережной реки Мтквари подарит нам живописные виды. В квартале Абанотубани можно увидеть знаменитые тбилисские серные бани, стоящие на естественных источниках. Когда-то они вдохновляли Пушкина и Дюма.

Далее направимся к крепости Нарикала и древней цитадели Метехи с обзорной площадкой на Старый город. Прогулка по улочкам Бетлеми и Гоми, где сохранились традиционные дома с ажурными балконами, позволит окунуться в атмосферу древнего Тбилиси. Обязательно посетим парадную «Калейдоскоп» и пройдёмся по улице Шардени, названной в честь французского миссионера.

Затем предстоит переход по пешеходному мосту Мира, символизирующему единство старой и новой Грузии. Далее — подъём на канатной дороге к крепости Нарикала.

После осмотра города запланирован выезд в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Здесь можно услышать рассказ о Святой Нино, принёсшей христианство в страну, и посетить винодела Зазу для участия в мастер-классе по приготовлению чурчхелы.

На горе Джвари, у монастыря Святого Креста, открывается панорама слияния рек Арагви и Куры. Этот монастырь упомянут в поэме Лермонтова «Мцыри».

Возвращение и свободное время в Тбилиси.

Тбилиси и древняя столица МцхетаТбилиси и древняя столица МцхетаТбилиси и древняя столица Мцхета
4 день

Пещерный город Уплисцихе и переезд в Кутаиси

После завтрака и выселения из отеля путешествие продолжится при сопровождении водителя-проводника.

Первая остановка — древний пещерный город Уплисцихе, расположенный в 90 км от Тбилиси. Основанный в 8 веке до н. э., он развивался до 4 века н. э. и окончательно опустел лишь в 19 веке. Посещение территории возможно за дополнительную плату.

Далее маршрут пролегает через город Гори, где расположен дом-музей, в котором родился Иосиф Сталин.

К вечеру группа прибывает в Кутаиси — один из старейших городов страны, исторический и экономический центр Западной Грузии. Заселение в отель и вечерняя прогулка по центру.

Пещерный город Уплисцихе и переезд в КутаисиПещерный город Уплисцихе и переезд в КутаисиПещерный город Уплисцихе и переезд в Кутаиси
5 день

Пещера Прометея и Мартвильский каньон

После завтрака и выселения из отеля запланировано посещение пещеры Прометея (Кумистави) — карстового чуда природы вблизи города Цхалтубо. Она охраняется государством, вход по желанию, катание на лодке также оплачивается отдельно.

Следующим пунктом станет Мартвильский каньон с кристально чистой водой, величественными скалами и водопадами. Здесь можно насладиться прогулкой на лодке (за доплату). Природная красота и тишина создают атмосферу покоя и гармонии.

После осмотра достопримечательностей доберёмся до Батуми. По прибытии — вечерняя прогулка и заселение в отель.

Пещера Прометея и Мартвильский каньонПещера Прометея и Мартвильский каньонПещера Прометея и Мартвильский каньон
6 день

Батуми: отдых у моря

После завтрака будет свободное время. День можно провести на свой вкус: прогуляться по набережной, подняться по канатной дороге, посетить площади Пьяццо и Европы. Обязательно стоит осмотреть скульптуру Али и Нино, башни Азбуки и Чачи. Вечером — ужин с видом на море или прогулка по Старому городу.

Гостеприимная атмосфера Батуми и уютные улочки делают этот день особенно приятным. Ночь — в отеле города.

Батуми: отдых у моряБатуми: отдых у моряБатуми: отдых у моря
7 день

Боржоми

После завтрака и выселения из отеля дорога ведёт в парк «Грузия в миниатюре» и Парк музыкантов.

Далее направимся в Боржоми — знаменитый курорт, известный минеральными источниками. Город окружён хвойными лесами, наполняющими воздух свежестью. Прогулка по Центральному парку подарит возможность попробовать легендарную воду «Боржоми» прямо из источника и посетить местный рынок, где продают варенье из еловых шишек с иммуностимулирующими свойствами.

Заселение в отель и вечерняя прогулка по городу.

БоржомиБоржомиБоржоми
8 день

Возвращение в Тбилиси

После завтрака и выселения из отеля — трансфер в Тбилиси. Заселение в отель в центре города и свободный день.

Рекомендуется посетить ботанический сад, серные бани и подняться на фуникулёре на Мтацминду — Священную гору, где расположен парк и пантеон, в котором покоятся выдающиеся деятели Грузии.

Ночь — в Тбилиси.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси
9 день

Окончание тура

После завтрака — выезд во Владикавказ. Завершение программы у отеля «Планета Люкс».

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение (за одного)61 900 ₽
1-местное размещение83 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из Владикавказа и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида (с 1-го по 3-й дни)
  • Сопровождение водителем-проводником (с 4-го по 9-й дни)
  • Экскурсии с гидом
  • Съёмка тура с коптера в подарок
Что не входит в цену
  • Переезд до Владикавказа из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины (стоимость обеда - 30-45 лари, ужин зависит от уровня кафе или ресторана)
  • Дегустация на винном заводе «Киндзмараули» - 10 лари
  • Вход в усадьбу Чавчавадзе - 10 лари
  • Вход в Уплисцихе - 20 лари
  • Гид в Уплисцихе - 47 лари на группу
  • Вход в Мартвильский каньон - 20 лари
  • Прогулка на лодках в Мартвильском каньоне - 20 лари
  • Вход в пещеру Прометея - 25 лари
  • Прогулка на лодках в пещере Прометея - 20 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, отели "Планета Люкс" и "Бумеранг", 5:30
Завершение: Владикавказ, отель «Планета Люкс», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
Хочу сказать большое спасибо Заре и нашему водителю Магомеду за такую классную и насыщенную поездку! Было столько классных городов и мест, впечатлений просто море! Если хотите познакомиться с Грузией —
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это отличное путешествие, тут и горы, и море, и пещеры с каньонами, дороги хоть и много но красивые)) Еда вкусная, вино — пальчики оближешь, да и свободного времени тоже хватало. Проживали в местах прикольных, со своим колоритом и в то же время с удобствами. Были конечно пару моментов с организацией, но в основном это были непредвиденные ситуации, к которым Зара всегда могла найти решение. А Магомед — настоящий мастер своего дела, очень приятный и душевный человек! Огромное спасибо вам, надеюсь еще увидимся!

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Н
Не могу даже точно сказать, с чего начать, потому что в голове сейчас настоящий вихрь эмоций после этой поездки! Грузия — это что-то особенное, это прям любовь с первого взгляда.
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Но больше всего в памяти останется пятый день, когда мы были в Мартвильском каньоне. Сели в лодку, отдалились от берега и тут словно перенёсся в фильм "Аватар": вода — ни с чем не сравнить, бирюзовая до невозможности, вокруг высокие скалы, покрытые мхом, абсолютная тишина, только слышен плеск весёл. В тот момент поймал себя на том, что улыбаюсь, наверное, как полный идиот, но мне было просто хорошо. Все заботы, дела и суета остались очень далеко позади.

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А
Мы отправились в эту поездку с целью увидеть все те красивые уголки Грузии, о которых столько слышали в блогах. И честно, мы их увидели! И Арку Дружбы, и футуристический Батуми,
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и Тбилиси со своими изящными резными балкончиками… Но главное, что у нас осталось — это именно настроение всей поездки. Чувствуется, что Зара делает всё от души и с большим вложением.

И с людьми нам попалась просто удача! Очень приятные и интересные ребята, к концу путешествия мы как одна семья стали. Вечерами тусовались в кафе, болтали, делились эмоциями, смеялись над приколами нашего гида Зазы.

Огромное спасибо Заре за такие незабываемые моменты и новых друзей!

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Ю
Весь этот тур это взрыв эмоций! Вид с арки дружбы просто другое измерение, не передать словами. Заза настоящий мастер своего дела, говорит так интересно что не можешь оторваться. Зара, спасибо тебе огромное за эту волшебную поездку, просто не знаю что ещё сказать!
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Тур входит в следующие категории Владикавказа

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