Из Тбилиси в Степанцминду

Найдено 3 тура в категории «Степанцминда» во Владикавказе, цены от 42 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
На машине
8 дней
Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
11 апр в 14:00
2 мая в 14:00
88 500 ₽ за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
На машине
6 дней
-
20%
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 960 ₽53 700 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
На машине
5 дней
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
14 апр в 17:00
11 мая в 17:00
55 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Степанцминда»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
  2. Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
  3. Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Сказский ледник
  7. Вовнушки
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в апреле 2025
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