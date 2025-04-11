Объятия Кавказа для тела и души: йога-тур в Ингушетии и Грузии
Встать на гвозди, помедитировать у высокогорного храма и поучаствовать в трансформационной игре
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
11 апр в 14:00
2 мая в 14:00
88 500 ₽ за человека
-
20%
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 960 ₽
53 700 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
14 апр в 17:00
11 мая в 17:00
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Степанцминда»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур во Владикавказе в апреле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Степанцминда" можно забронировать 3 тура от 42 960 до 88 500 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур во Владикавказе на 2025 год по теме «Степанцминда», цены от 42960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь