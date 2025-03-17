Монастырь Джвари

Найдено 3 тура в категории «Монастырь Джвари» во Владикавказе, цены от 27 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
18 апр в 08:00
1 мая в 08:00
27 450 ₽30 500 ₽ за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
7 дней
-
10%
1 отзыв
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
15 апр в 08:00
1 мая в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
На машине
5 дней
Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Рассмотреть древние монастыри и храмы, отведать вина в Кахетии и познакомиться со столицей
Начало: Владикавказ, 17:00
14 апр в 17:00
11 мая в 17:00
55 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Я
    Яна
    17 марта 2025
    Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
    Да да и еще раз да!) Поездка на 10 из 10 Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором) Чита грита -надолго со мной)))) Было солнечно,вкусно и не только. .)) Вернулась бы еще -да!
    Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)Да да и еще раз да!)
  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастырь Джвари»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
  2. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  3. Первый раз в Грузию: автотур с выездом из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Сказский ледник
  7. Вовнушки
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в апреле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Монастырь Джвари" можно забронировать 3 тура от 27 450 до 55 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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