1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Встреча в аэропорту в 13:30.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Пешеходная экскурсия по Владикавказу.

Одной из главных достопримечательностей города является Проспект Мира — центральная улица города, где располагается более 50 архитектурных и исторических памятников.

Во время экскурсии вы увидите Парк имени Коста Хетагурова, набережную реки Терек, площадь Свободы, гору Столовую, памятник А. Пушкину, памятник-фонтан «Нарт Сослан», памятник М. Булгакову с котом Бегемотом.

Свободное время.