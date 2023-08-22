Три республики Кавказа

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
В этом туре вы посетите Северную Осетию, Чечню и Ингушетию.

Всего за 6 дней путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, попробуете местную кухню и влюбитесь в горы, которые будут окружать вас каждый день.

Увидите скальную Дзивгисскую крепость, которая является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии, музей под открытым небом — Эгикал — культурный, политический и экономический центр горной Ингушетии.

В ходе экскурсии по обновленному Грозному вы увидите: площадь Ахмата Кадырова, Грозный-Сити, проспект имени Махмуда Эсамбаева, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и главные мечети города.
Три республики Кавказа
Три республики Кавказа
Три республики Кавказа
Ближайшие даты:
6
мая
3
июн
25
июн
22
июл
19
авг
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Что вас ожидает:

Башенный комплекс Вовнушки
Башенный комплекс Вовнушки
Посетим уникальный башенный комплекс, стоящий прямо на острых гребнях скал
Цейское ущелье
Цейское ущелье
Увидим первозданную природу Северного Кавказа: альпийские луга, утопающие в облаках горные вершины
Город Мертвых
Город Мертвых
Посмотрим на некрополь Даргавс, где расположено более 90 древних склепов
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем изумительно вкусную кавказскую кухню и влюбимся в нее навсегда!
Современный Грозный
Современный Грозный
Разобьём все сложившиеся стереотипы о городе, потому что увиденное действительно поражает воображение
Горячие ванны
Горячие ванны
Расслабимся в термальных источников «Бирагзанг»

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Встреча в аэропорту в 13:30.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Пешеходная экскурсия по Владикавказу.

Одной из главных достопримечательностей города является Проспект Мира — центральная улица города, где располагается более 50 архитектурных и исторических памятников.

Во время экскурсии вы увидите Парк имени Коста Хетагурова, набережную реки Терек, площадь Свободы, гору Столовую, памятник А. Пушкину, памятник-фонтан «Нарт Сослан», памятник М. Булгакову с котом Бегемотом.

Свободное время.

Встреча. Обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча. Обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча. Обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча. Обзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Скальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, Даргавс

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Куртатинскому (Фиагдонскому) ущелью:

Протяженность ущелья около 50 километров.

  • Остановка на фото у Кадаргаванского каньона.
  • Посещение Дзивгисской скальной крепости. Скальная Дзивгисская крепость является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии.
  • Посещение Свято-Успенского Аланского мужского монастыря.

Главной святыней монастыря является список иконы Богородицы Моздокской.

Обед.

  • Посещение города Мертвых (Даргавского некрополя).

Последние захоронения датируются концом XVIII века.

Некрополь Даргавс несет в себе культурно-историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.

  • Посещение Кармадонского ущелья.

Ущелье располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря и является частью горной системы Большого Кавказа.

Оно стало известно в 2002 году, после трагического схождения ледника Колка.

Сегодня главными достопримечательностями этих мест являются Кармадонские ворота, мемориал “Скорбящая мать” рядом с поселком Верхние Кани и мемориальный комплекс у селения Гизель.

Возвращение во Владикавказ.

Скальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, ДаргавсСкальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, ДаргавсСкальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, ДаргавсСкальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, Даргавс
3 день

Цейское ущелье

Завтрак в отеле.

Остановка на фото у памятника Уастырджи.

Уастырджи — это святой покровитель путников, мужчин и воинов.

Сегодня это самый большой конный памятник в мире, который весит 28 тонн.

  • Посещение Цейского ущелья.
  • Подъем на канатной дороге (оплачивается дополнительно)
  • Остановка на фото у памятника Афсати. Афсати является покровителем охотников.

Памятник представляет фигуру почтенного старца, который сидит на внушительном постаменте и опирается на толстый посох.

Остановка на фото у арт-объекта Рог.

Посещение термальных источников «Бирагзанг» (оплачивается дополнительно).

Родник бьёт с глубины 2000 метров и показан при большом количестве заболеваний.

Температура воды не опускается ниже 40 градусов.

Возвращение во Владикавказ.

Цейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущельеЦейское ущелье
4 день

Ингушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, Эгикал

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Ингушетию.

Посещение Джейрахского ущелья, являющегося жемчужиной Ингушетии.

  • Фотостоп на смотровой площадке Цей-Лоамского перевала (2100 м). Здесь открываются потрясающие виды на Ассинскую долину.
  • Посещение башенного города Эгикал. Сегодня это музей под открытым небом, а когда-то Эгикал был культурным, политический и экономический центр горной Ингушетии.
  • Посещение древнего храма Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье.
  • Посещение башенного комплекса Вовнушки —это величественный башенный комплекс, который является признанным шедевром средневековой башенной архитектуры, и предметом особой гордости ингушей.

Возвращение во Владикавказ.

Ингушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, ЭгикалИнгушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, ЭгикалИнгушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, ЭгикалИнгушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, Эгикал
5 день

Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Чечню.

Переезд в Грозный.

Экскурсия по городу.

В ходе экскурсии по городу вы увидите: площадь Ахмата Кадырова, Грозный-Сити, проспект имени Махмуда Эсамбаева, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.

  • Посещение мечети «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова.

Переезд в село Шали.

  • Осмотр мечети «Гордость Мусульман».

В центре купола мечети подвешена восьмиметровая люстра весом более 2 тонн, а 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.

Вокруг мечети устроена парковая зона с 12 фонтанами.

Переезд в село Аргун.

  • Осмотр мечети «Сердце Матери» (имени Аймани Кадыровой)

Это первая в России мечеть, построенная в стиле, хай-тек.

Стены мечети отделаны мрамором, а овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра.

Переезд в село Орцин Мохк.

  • Посещение смотровой площадки «Лестница в небеса», откуда открывается невероятный панорамный вид на Грозный.

Возвращение во Владикавказ.

Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт к 11:30

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЦена
2-местное размещение39 500
1-местное размещение55 000

Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Планета Люкс»

5 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживания в отеле с завтраком
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Групповой трансфер аэропорт/отель/аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Владикавказу
  • Экскурсия по Грозному
  • Экскурсия в Ингушетию
  • Экскурсии в Цейское ущелье
  • Экскурсия по Куртатинскому и Кармадонскому ущельям
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входной билет в Даргавский некрополь - 200 руб
  • Подъем на канатной дороге в Цейском ущелье - 500 руб
  • Посещение термальных источников «Бирагзанг» - 300 руб. /час
  • Входной билет на территорию заповедника Эрзи - 150 руб
  • Входной билет на смотровую площадку «Лестница в небеса» в Грозном - 150 руб
  • Входной билет на смотровую площадку Грозный Сити - 100 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности в утре?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Какие могут быть рекомендуемые рейсы?

Просим приобретать авиа / ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным! .

Отправление из Санкт-Петербурга:

Авиакомпания Победа: Санкт-Петербург — Владикавказ (аэропорт Беслан) DP507 08:40- 12:45.

Владикавказ (аэропорт Беслан) — Санкт-Петербург DP508 13:15 - 17:00.

Отправление из Москвы:

Уральские Авиалинии: Москва DME — Владикавказ (аэропорт Беслан) U61367 10:00 - 13:05

Владикавказ (аэропорт Беслан) — Москва DME U61368 14:05 - 17:15

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 авг 2023
Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!
Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были замечательными людьми, которые рассказывали с любовью о своих краях! Ещё хотелось отметить, что группы состоят из небольшого числа, что удобно. И самое приятное, даже немного удивило это, что дают большое количество свободного времени, которого хватает на личное изучение местности, пофотографироваться!!!
С организационной точки зрения никаких минусов!
Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!
Е
28 июля 2022
Тур "Три республики Кавказа" понравился. Насыщен экскурсиями, но в то же время "не бегом". Все заявленные объекты посмотрели. Тур для тех, кто любит природу, горы. Получили море впечатлений и красивых фото. Организационные моменты решались оперативно и своевременно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Цейское ущельеПопулярные местаВсе туры6-дневные турыГород мертвыхНа автобусе

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