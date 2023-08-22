Всего за 6 дней путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, попробуете местную кухню и влюбитесь в горы, которые будут окружать вас каждый день.
Увидите скальную Дзивгисскую крепость, которая является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии, музей под открытым небом — Эгикал — культурный, политический и экономический центр горной Ингушетии.
В ходе экскурсии по обновленному Грозному вы увидите: площадь Ахмата Кадырова, Грозный-Сити, проспект имени Махмуда Эсамбаева, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова и главные мечети города.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Встреча в аэропорту в 13:30.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по Владикавказу.
Одной из главных достопримечательностей города является Проспект Мира — центральная улица города, где располагается более 50 архитектурных и исторических памятников.
Во время экскурсии вы увидите Парк имени Коста Хетагурова, набережную реки Терек, площадь Свободы, гору Столовую, памятник А. Пушкину, памятник-фонтан «Нарт Сослан», памятник М. Булгакову с котом Бегемотом.
Свободное время.
Скальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, Даргавс
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Куртатинскому (Фиагдонскому) ущелью:
Протяженность ущелья около 50 километров.
- Остановка на фото у Кадаргаванского каньона.
- Посещение Дзивгисской скальной крепости. Скальная Дзивгисская крепость является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии.
- Посещение Свято-Успенского Аланского мужского монастыря.
Главной святыней монастыря является список иконы Богородицы Моздокской.
Обед.
- Посещение города Мертвых (Даргавского некрополя).
Последние захоронения датируются концом XVIII века.
Некрополь Даргавс несет в себе культурно-историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.
- Посещение Кармадонского ущелья.
Ущелье располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря и является частью горной системы Большого Кавказа.
Оно стало известно в 2002 году, после трагического схождения ледника Колка.
Сегодня главными достопримечательностями этих мест являются Кармадонские ворота, мемориал “Скорбящая мать” рядом с поселком Верхние Кани и мемориальный комплекс у селения Гизель.
Возвращение во Владикавказ.
Цейское ущелье
Завтрак в отеле.
Остановка на фото у памятника Уастырджи.
Уастырджи — это святой покровитель путников, мужчин и воинов.
Сегодня это самый большой конный памятник в мире, который весит 28 тонн.
- Посещение Цейского ущелья.
- Подъем на канатной дороге (оплачивается дополнительно)
- Остановка на фото у памятника Афсати. Афсати является покровителем охотников.
Памятник представляет фигуру почтенного старца, который сидит на внушительном постаменте и опирается на толстый посох.
Остановка на фото у арт-объекта Рог.
Посещение термальных источников «Бирагзанг» (оплачивается дополнительно).
Родник бьёт с глубины 2000 метров и показан при большом количестве заболеваний.
Температура воды не опускается ниже 40 градусов.
Возвращение во Владикавказ.
Ингушетия. Джейрахское ущелье, Вовнушки, Эгикал
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Ингушетию.
Посещение Джейрахского ущелья, являющегося жемчужиной Ингушетии.
- Фотостоп на смотровой площадке Цей-Лоамского перевала (2100 м). Здесь открываются потрясающие виды на Ассинскую долину.
- Посещение башенного города Эгикал. Сегодня это музей под открытым небом, а когда-то Эгикал был культурным, политический и экономический центр горной Ингушетии.
- Посещение древнего храма Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье.
- Посещение башенного комплекса Вовнушки —это величественный башенный комплекс, который является признанным шедевром средневековой башенной архитектуры, и предметом особой гордости ингушей.
Возвращение во Владикавказ.
Чечня. "Сердце Чечни", "Сердце Матери"
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Чечню.
Переезд в Грозный.
Экскурсия по городу.
В ходе экскурсии по городу вы увидите: площадь Ахмата Кадырова, Грозный-Сити, проспект имени Махмуда Эсамбаева, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.
- Посещение мечети «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова.
Переезд в село Шали.
- Осмотр мечети «Гордость Мусульман».
В центре купола мечети подвешена восьмиметровая люстра весом более 2 тонн, а 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.
Вокруг мечети устроена парковая зона с 12 фонтанами.
Переезд в село Аргун.
- Осмотр мечети «Сердце Матери» (имени Аймани Кадыровой)
Это первая в России мечеть, построенная в стиле, хай-тек.
Стены мечети отделаны мрамором, а овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра.
Переезд в село Орцин Мохк.
- Посещение смотровой площадки «Лестница в небеса», откуда открывается невероятный панорамный вид на Грозный.
Возвращение во Владикавказ.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к 11:30
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Цена
|2-местное размещение
|39 500
|1-местное размещение
|55 000
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживания в отеле с завтраком
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Групповой трансфер аэропорт/отель/аэропорт под рекомендованные рейсы
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по Владикавказу
- Экскурсия по Грозному
- Экскурсия в Ингушетию
- Экскурсии в Цейское ущелье
- Экскурсия по Куртатинскому и Кармадонскому ущельям
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входной билет в Даргавский некрополь - 200 руб
- Подъем на канатной дороге в Цейском ущелье - 500 руб
- Посещение термальных источников «Бирагзанг» - 300 руб. /час
- Входной билет на территорию заповедника Эрзи - 150 руб
- Входной билет на смотровую площадку «Лестница в небеса» в Грозном - 150 руб
- Входной билет на смотровую площадку Грозный Сити - 100 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности в утре?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Какие могут быть рекомендуемые рейсы?
Просим приобретать авиа / ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным! .
Отправление из Санкт-Петербурга:
Авиакомпания Победа: Санкт-Петербург — Владикавказ (аэропорт Беслан) DP507 08:40- 12:45.
Владикавказ (аэропорт Беслан) — Санкт-Петербург DP508 13:15 - 17:00.
Отправление из Москвы:
Уральские Авиалинии: Москва DME — Владикавказ (аэропорт Беслан) U61367 10:00 - 13:05
Владикавказ (аэропорт Беслан) — Москва DME U61368 14:05 - 17:15
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были замечательными людьми, которые рассказывали с любовью о своих краях! Ещё хотелось отметить, что группы состоят из небольшого числа, что удобно. И самое приятное, даже немного удивило это, что дают большое количество свободного времени, которого хватает на личное изучение местности, пофотографироваться!!!
С организационной точки зрения никаких минусов!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!