Владимиро-Суздальская земля — это не только храмы 12 века и история Древней Руси. Это еще и вековая традиция пейзажной школы, искусные ремесленники и самобытный культурный код. На прогулке я помогу вам проникнуть в творческое «закулисье» города: открою секреты памятников зодчества, проведу в мастерские художников и познакомлю с уникальными коллекциями антиквариата.

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Описание

Что вас ожидает

Владимир, который вдохновляет художников

Сперва мы прогуляемся по историческому центру Владимира, чтобы погрузиться в атмосферу города и его творческий контекст: будем разбираться, как белокаменные шедевры Владимирской Руси веками влияли на художников, мастеров прикладных искусств и ремесел.

Рассмотрим Театральную площадь и Золотые ворота, полюбуемся видом на заклязьменские дали, осмотрим Успенский собор и другие аутентичные постройки 12 века. И конечно, пройдем по уютной пешеходной улице Георгиевской с красивыми ракурсами Владимира. По пути поговорим о том, как древний город стал архитектурным центром русского Средневековья и чем он еще в 12 веке привлекал представителей творческих профессий.

В гости к мастерам кисти и антикварам

Владимирская школа пейзажа, поколения непревзойденных художников, авторские коллекции картин, старинной мебели и предметов крестьянского быта — всё это ждёт вас во второй части экскурсии. Мы заглянем в мастерскую городских живописцев: побеседуем о жанровых и художественных особенностях работ, о том, чем живет творческое «закулисье» Владимира сегодня. А затем осмотрим частную коллекцию антиквариата и древних икон в выставочном лофт-пространстве.

Организационные детали