Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Владимир, который вдохновляет художников
Сперва мы прогуляемся по историческому центру Владимира, чтобы погрузиться в атмосферу города и его творческий контекст: будем разбираться, как белокаменные шедевры Владимирской Руси веками влияли на художников, мастеров прикладных искусств и ремесел.
Рассмотрим Театральную площадь и Золотые ворота, полюбуемся видом на заклязьменские дали, осмотрим Успенский собор и другие аутентичные постройки 12 века. И конечно, пройдем по уютной пешеходной улице Георгиевской с красивыми ракурсами Владимира. По пути поговорим о том, как древний город стал архитектурным центром русского Средневековья и чем он еще в 12 веке привлекал представителей творческих профессий.
В гости к мастерам кисти и антикварам
Владимирская школа пейзажа, поколения непревзойденных художников, авторские коллекции картин, старинной мебели и предметов крестьянского быта — всё это ждёт вас во второй части экскурсии. Мы заглянем в мастерскую городских живописцев: побеседуем о жанровых и художественных особенностях работ, о том, чем живет творческое «закулисье» Владимира сегодня. А затем осмотрим частную коллекцию антиквариата и древних икон в выставочном лофт-пространстве.
Организационные детали
Экскурсия предполагает прогулку по основным достопримечательностям Владимира и посещение частных коллекций. Каждая экскурсия согласуется по времени с мастерами, поэтому подтверждение может занять некоторое время. Чтобы избежать накладок, старайтесь бронировать прогулку заранее.
При желании можем устроить кофе-брейк или сократить экскурсию, убрав прогулочную часть и оставив только посещение частных экспозиций
Если вас больше 5 человек, потребуется доплата за билеты (подробности уточняйте в переписке с гидом)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Владимире
Провела 387 экскурсий для 771 туриста
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и авто экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.